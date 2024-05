Combate medieval: el 'MMA' de la Edad Media que se practica en Aragón

A diferencia de lo que se suele pensar, el combate medieval no es solo una pelea de fuerza bruta, sino un espectáculo que une historia y deporte. En Aragón, esta antigua tradición está ganando terreno, atrayendo a personas que buscan probar su destreza en batallas que no recrean las del pasado, sino que libran las suyas propias con pequeñas modificaciones en la normativa de estas. En Zaragoza hay ahora dos equipos: Draconis Armatus y Mañowar.

Este deporte nació a principios de los años noventa en Rusia y trata de replicar los combates que los nobles organizaban para disputarse tierras, riqueza o castillos. Elegían a un mismo número de luchadores, los mejores de su castillo, y organizaban una batalla en la que vencía quien quedara en pie.

En la actualidad, la organización Buhurt Internacional hace el papel de federación internacional, pero hasta hace poco había dos entidades, la Historical Medieval Battle (HMB) y la International Medieval Combat Federation (IMCF), que se terminaron fusionando en Buhurt Internacional, quedando residuos de ambas en esta.

El Combate Medieval exige resistencia, agilidad y gran habilidad en el manejo de armas. / SERVICIO ESPECIAL

Aun así, cada país aplica las normas de las antiguas asocicaciones, según su propia consideración, debido a la falta de federación en algunos países como España. "Hay muchos practicantes, pero no están registrados como tal", señala César Rubio, del equipo Draconis Armatus.

Esta disciplina del deporte empezó por los países del Este. Fue alrededor de 1995 cuando empezó a coger peso y se extendió poco a poco por el resto del mundo.

En nuestro país lleva escasamente 10 años, pero ya se encuentra activos cerca de unos 200 luchadores, lo que imposibilita la existencia de una federación nacional. César señala que "hay algunos equipos que están metidos en este mundo, pero no están todavía dados de alta porque no tienen el nivel suficiente como para ir a determinados eventos".

¿Cuáles son las normas?

Puede parecer que llevan un traje cualquiera que simula el de un luchador medieval, pero en realidad todo esto está muy estandarizado. Con el objetivo de ser fiel a la historia y velar por la seguridad de los participantes es necesario que pasar un test antes de la competición con todas las armaduras y armas que vayas a utilizar. En este proceso se verifica la historia, que hay que demostrar a base de documentos o pinturas famosas; y la seguridad, asegurándose de que las armas no tienen filo y no pesan más de lo permitido.

También se fijan mucho en que no haya incoherencias históricas, mezclando partes del siglo XV con partes del siglo XIV. Esto demuestra el respeto a la historia que tiene la competición.

El combate medieval en Zaragoza

De los dos equipos que existen en la capital aragonesa, César Rubio pertenece a Draconis Armatus "llevamos básicamente un año hizo hace dos semanas". En este momento lo conforman 12 personas de distintas partes de Europa.

Este equipo surgió de la división del otro equipo zaragozano por discrepancias en la transparencia y el resto de equipos los han acogido acaloradamente. El ambiente en este deporte entre contrincantes es muy bueno pese a su brutalidad.

"Estamos combatiendo y no tenemos amigos, tenemos compañeros de equipo. Pero en el momento en el que se termina el combate, te levantas y felicitas al otro, te das un abrazo. Le das la enhorabuena y seguimos hablando y seguimos, pues mira lo que te he hecho yo, pues vaya golpe me has dado aquí. En fin, pues el ambiente es espectacular", afirma César.

El local donde entrenan está en la Puebla de Alfindén. Tienen una liza, una especie de cuadrilátero, que han hecho ellos mismos de 9m por 7'5m. En ella entrenan con armas de goma espuma, para replicar lo que harán en el combate, cansándose menos al poder moverse mejor. Después lo aplican con la armadura. Hace poco también estuvieron en Andorra cuatro días para una preparación física de alto rendimiento y también tienen su gimnasio.

El equipo aragonés de combate medieval Draconis Armatus. / SERVICIO ESPECIAL

Aun así los accidentes ocurren y alguna lesión hay de vez en cuando. Suelen ser por malas caídas, apoyar mal el brazo, que se te caiga alguien encima... pero nada leve "nunca jamás se ha dejado a nadie inconsciente o ha tenido lesiones graves de consecuencias graves", señala César.

Debido a la falta de eventos y personas practicando este deporte no se puede dedicar alguien de forma profesional en España. En los países del Este sí que, al llevar más años, está más profesionalizado.

Ahora en todo el país habrá unas 200 personas dadas de alta, lo que imposiblita la existencia de una federación nacional. Lo que sí que hay es una Asociación Española de Combate medieval y son los propios luchadores los que se encargan de su seguro para poder participar.

Esta escasez de deportistas hace que "algunos de los equipos que están metidos en este mundo, pero no están todavía dados de alta porque hay equipos que se unen a otros, porque en el 5 contra 5 no vas 5. Tienes que llevar 8 luchadores porque necesitas 3 recambios mínimo, luego está el 12 contra 12, que necesitas a 20 personas", aclara César. Lo necesario para que este deporte tome más relevancia es, ahora mismo, que la gente interesada se vaya a la sede del equipo más cercano en su ciudad y se apunte.

¿Qué materiales se utilizan?

Las armaduras que utilizan suelen ser de acero templado o de titanio. El casco es el que sí o sí es de acero, templado o dulce. Suelen pesar entre 30 y 40 kilos, a lo que hay que sumar las armas. Estas pesan entre kilo y kilo y medio. En total, con un luchador promedio de 90kg y 35kg de armadura, suelen pesar 125kg.

Tanto para poder manejarte con todo ese peso, como para soportarlo cuando se te caen encima, hace falta una buena preparación. César señala que habitualmente este deporte lo practican personas que dominan artes marciales ya que "esto es un MMA, pero con armadura".

Armaduras

Hay dos tipos distintos de armadura: la europea y la mongola, no se permite mezclarlas entre sí. Ambas tienen las mismas partes:

Briga: parte que cubre el tronco

parte que cubre el Zona de brazos: pueden ser enteros o articulados con piezas separadas

pueden ser con piezas separadas Guanteletes: protegen las manos

protegen las Pierna: cubre los cuádriceps y la rodilla

cubre los y la Grebas: protegen la tibia y los gemelos

protegen la y los Sabatones: se encarga de los pies

A la hora de competir, cada uno lleva su identificación de equipo, con su escudo, y su color, que se llama vesta.

Debajo de todo esto va un gambesón, que "es como una especie de chaqueta con algo acolchado", indica César. De esta forma, el golpe no va directamente al cuerpo.

La principal diferencia que tiene la armadura mongola esta tiene cubiertas las distintas partes por una especie de faldones de hierro.

También nos advierte el luchador de que suelen llevar una espaldera de moto "para proteger lo que es la columna vertebral. No es obligatoria, pero prácticamente la lleva todo el mundo".

Armas

Las armas que se utilizan dependen mucho del tipo de combate que se va a realizar. Están:

Espadas: hay de distintos tamaños y se suelen utilizar en los duelos

hay de distintos tamaños y se suelen utilizar en los Hachas: la longitud de estas varia y se llevan con una mano

la longitud de estas varia y se llevan con Alabardas: una especie de hacha alargada que se utilizan en combates de 10vs10 o 12vs12

una especie de hacha alargada que se utilizan en combates de Mazas: unas especiales , no valen cualquiera

unas , no valen cualquiera Escudos: algunos, además de protegerte, te ayudan a atacar

El filo es romo, siendo el grosor mínimo permitido similar al de un euro.

Modalidades de combate que hay

Existen tres tipos de combates distintos de base. Los dos primeros son más estrictos respectos al contacto, pero el último es mucho más permisivo.

Duelos

Son combates individuales. Suman los golpes claros con las armas en el casco. Duran entre un minuto y medio y dos, siendo tres combates con esta duración.

Melés

Son a partir de 5vs5 y puedes golpear con el escudo, patadas, empujar... cualquier cosa excepto pelear en el suelo. Duran más o menos lo mismo que los duelos, pero pueden llegar hasta los 5.

Profight

Por último está el combate más libre, que puedes seguir peleando aun en el suelo. Las rondas se alargan hasta los tres minutos.

En los combates hay que tener en cuenta las limitaciones físicas de las propias armaduras, como la poca visión y movilidad. Esto hace que esos escasos minutos sean muy intensos para los luchadores.