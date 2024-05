Las futbolistas valoran que "jugamos en un estadio histórico"

Los técnicos, Jonatan Giráldez y Natalia Arroyo, y las capitanas de la Real Sociedad, Nerea Eizagirre, y el Barcelona, Sandra Paños, fueron los protagonistas en rueda de prensa. La entrenadora de la Real Sociedad, Natalia Arroyo, quien dejará el cargo al final de esta temporada después de cuatro años al frente del equipo, reconoció ayer en la rueda de prensa previa al partido, que, en su segunda final copera está «flipando». «Intentaré recordarla para que dentro de un tiempo y la reviva me acuerde de la mayor cantidad posible de cosas», señaló.

«No me imagina estar aquí. Creo que va a ser un partido vibrante y ojalá los dos podamos salir satisfechos aunque uno solo saldrá contento», añadió la entrenadora de la Real, cuya capitana Nerea Eizagirre, indicó que «es una final que nos ilusiona. No estamos acostumbradas a jugar finales como ellas y a eso no nos ganan».

Por su parte, el técnico azulgrana, Jonatan Giráldez, subrayó que «por cómo he visto al equipo no he visto relajación sino hambre, muchas ganas de competir, de levantar títulos y ganas de darle una alegría a la afición. Ha sido una semana de entrenamientos sensacional y por primera vez puedo contar con 26 jugadoras».

Sandra Paños, guardameta del Barcelona, indicó que el hecho de que haya un título en juego es «la mejor manera de afrontar el partido» en el que intentará aportar su experiencia, dado que su técnico, Jonatan Giráldez, confirmó que jugará de titular. Paños opina que la gente joven del equipo tiene ahora más experiencia que su generación con la misma edad y como consejo señala que deben estar concentradas para dar el cien por cien y ayudar al equipo a sacar el partido adelante.

Personalmente espera «disfrutarla y aprovecharla». La cancerbera elogió que la final se vaya a disputar en un estadio «histórico» como La Romareda y, a este respecto, recordó que su primera final fue en Las Rozas y que, a nivel de aforo, «no hay color», aseguró la guardameta azulgrana.