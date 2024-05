Un palco de lujo en La Romareda para la final de la Copa de la Reina

Minutos antes de que diese comienzo la gran final de la Copa de la Reina entre FC Barcelona y Real Sociedad ambas aficiones ya vestían a la vieja Romareda con sus respectivos colores, dividiéndose el campo mitad azulgrana, mitad txuri-urdin. Por el lado culé, la organización dejó colocada en cada uno de los asientos una bandera con los colores y el escudo del club, por lo que en todo momento fueron ondeadas por su afición. Se respiraba un ambiente de partido grande, y sobre todo, repleto de ilusión con el público muy entregado a sus jugadoras y dispuesto a pasarselo bien fuese cual fuese el resultado final.

Cuando las jugadoras del FC Barcelona saltaron al campo, la más ovacinada fue sin duda Sandra Paños, ya que la guardameta dirá adiós a la entidad culé el próximo día 30 de junio. Antes de comenzar el partido, el saxofonista Miguel Castejón puso en pie a la afición para comenzar a calentar motores para lo que estaba a punto de empezar.

Nada más sonar los primeros acordes del himno de España, miles de pitidos retumbaron por todo el estadio, intentando ser acallados con aplausos por una parte de la afición, pero sin mucho éxito.

En imágenes | Final de la Copa de la Reina entre Barcelona y Real Sociedad en Zaragoza / Jaime Galindo

Las personalidades del palco

Echando una mirada al palco también se podía comprobar la importancia de este encuentro. Como figura más destacada, sin duda, estaba la reina Letizia, encargada de entregar la Copa al conjunto ganador de esta final. Unos asientos a su izquierda, se situba el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que no se podía perder esta cita clave un equipo que no le para de dar alegrías. Por el lado vasco, su dirigente, Jokin Aperribay, no ha podido asistir a la final ya que resultó positivo en covid-19. También estaban presentres Ángel Oyarzun, vicepresdiente primero de la Real Sociedad, la vicepresidenta adjunta de la RFEF, María Ángeles García Chaves, y la ministra de Educación y Formación Profesional, la zaragozana Pilar Alegría.

A nivel local estuvieron presentes tanto el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Además de la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García y el concejal de Deportes de Zaragoza, Félix Brocate. Un palco de lujo en La Romareda para la final de la Copa de la Reina para el partido más importante del fútbol femenino a nivel nacional.