El descenso del CD Teruel: un final inmerecido

No fue hasta el 20 de enero de este año cuando el CD Teruel logró su primera victoria de la temporada, un 1-0 en casa ante el Cornellà. Pero a pesar de la larga espera, y de ir colista a seis puntos de la salvación por aquel entonces, los turolenses se marcaron el objetivo de hacer una segunda vuelta prácticamente perfecta, comandados por Raúl Jardiel, después de que en diciembre sustituyese a Víctor Bravo en el banquillo. A partir de entonces, al equipo le siguió costando sumar sus primeros tres puntos, pero una vez lo hizo, en tan solo diez jornadas, consiguió los mismos que en las veinte anteriores.

Este cambio de cara del equipo le permitió llegar con opciones de salvación a las últimas dos fechas de la competición, pero cuando parecía que estaba en su mano llegar al último partido con opciones, una remontada del Osasuna en casa frustró al conjunto aragonés seguir soñando con la permanencia: «El equipo dominó mucho en la primera parte, concediendo solo una ocasión y llegando muy bien a puerta contraria. En la segunda mitad, ellos apretaron más porque se estaban jugando también la salvación y conseguimos ponernos 2-0. Pero hubo una jugada puntual en la que no conseguimos ser contundentes, concedemos el primero y ahí se notó el peso emocional de toda la temporada y en otra acción aislada consiguen empatar el partido. Ahí ya fueron todo prisas porque el empate ya no nos vale y en una transición lograron hacer el tercero», cuenta Raúl Jardiel.

Un final injusto

Este final duele todavía más cuando se tiene en cuenta el importante mérito del equipo en la segunda vuelta, sobreponiéndose al infierno de los primera mitad de campeonato: «Después de todo lo que se ha trabajado y remontado, la posibilidad del descenso era factible, no era fácil evitarlo, pero el equipo no se merecía el cómo se ha desarrollado. Fue muy duro el otro día, y esta decepción nos impide ver todo ese camino y esfuerzo que hemos hecho para ir agarrándonos a la competición y remontar un gran déficit de puntos que nos dejó el no ganar durante 19 partidos. Sabíamos que necesitábamos una segunda vuelta de playoff», explica el entrenador.

El sueño del equipo era llegar con opciones al último encuentro ante la Ponferradina en El Toralín impulsado por su afición, como afirma Jardiel: «Teníamos la ilusión de coger el viernes el bus a Ponferrada a pelearlo, era nuestro deseo aunque no hubiese sido sencillo porque ellos se jugarán el playoff en la última jornada. Pero este equipo no se merecía despedirse de la competición como el otro día y vamos a tratar de acabar de otro modo, como merecemos, mostrando orgullo y amor propio».

El entrenador llegó al CD Teruel el 22 de noviembre con una misión, devolver la confianza a sus jugadores y dignificar al equipo. Como consecuencia, el club aragonés lo ha rozado con las yemas de los dedos, luchándolo hasta que una mezcla de mala suerte, presión y nervios le arrebataron la permanencia. De haberla logrado, Raúl Jardiel podría habría tenido la posibilidad de continuar una temporada más la frente del equipo, pero, en cuanto se pite el final en Ponferrada, el técnico deberá de decidir si su futuro sigue ligado a Teruel: «El futuro está en el aire y no se ha abordado porque estábamos jugándonos la permanencia. Estos dos o tres días estamos digiriendo lo sucedido. La decisión está pendiente de abordar, primero hay que cerrar esta página, acabar bien el fin de semana y luego mirar hacia delante», declara Jardiel.

De aquí se inician las grandes etapas. Seguro que el club se levanta y forja un futuro ilusionante

Pase lo que pase en los próximos meses, el entrenador aragonés tiene claro que este paso atrás del equipo significará regresar con fuerza en el futuro, y así se lo quiere comunicar a la afición rojilla: «Puede sentirse orgullosa del papel de este equipo en una categoría de mucho nivel. El otro día fue una decepción, pero de aquí se inician las grandes etapas, como ya pasó con el Teruel en el año 2020, que venía de perder un playoff en el descuento contra el Brea. Así que seguro que el club se levanta y forja un futuro ilusionante», remata Jardiel.