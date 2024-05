Teresa Perales: "Siento el deber moral de superar a Michael Phelps"

A 96 días para que den comienzo los Juegos Paralímpicos de París 2024, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado por el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, recibieron este viernes a cinco de los siete deportistas aragonesas preseleccionados para esta cita que tendrá lugar entre los días 28 de agosto y 8 de septiembre. Estos no tienen asegurada aún la presencia en los Juegos, ya que la lista definitiva se publicará el próximo 15 de julio, cuando de entre los más de 250 preseleccionados, saldrán los 140 deportistas que finalmente representarán a España en París. Por el momento, ya hay 89 plazas de clasificación para París, pero en los próximos meses este número aumentará en varias de las modalidades.

La aragonesa Teresa Perales todavía no está clasificada, aunque cree que "lo más normal es que la consiga la semana que viene en Berlín". La nadadora afronta uno de los eventos más importantes de toda su carrera, teniendo la posibilidad de superar a Michael Phelps como la persona con más medallas olímpicas en la historia. Lo hace después de pasar un calvario con su hombro izquierdo, que le ha obligado en los últimos años a "volver a aprender a casi nadar con un solo brazo. A pesar de ello, Teresa afirmó no sentirse presionada, sino con mucha confianza de cara a los Juegos: "La presión siempre me ha gustado. En el ranquin no estoy en puesto de medalla, pero cada vez voy arañando más tiempo y puedo meterme en puestos de metal. Es mi meta desde hace mucho tiempo, se lo pude decir a Phelps en noviembre. Mi deber moral es intentar igualarle o superarle.

También agradeció a Aragón y Zaragoza todo el apoyo que le ha brindado durante su carrera, algo que intenta devolverle en forma de méritos y medallas: "Todo lo que esta comunidad me devuelve con creces, yo lo intento corresponder dando lo mejor de mi con los mejores resultados. Siempre llevo mi banderita de Aragón con una Virgen del Pilar dibujada con rimel detrás.

Además de Teresa, el acto contó con la presencia de Sergio Ibáñez (judo), Jian Wang Escamilla, María Delgado (natación) y Jorge Cardona (tenis de mesa). El primero de ellos, el judoca aragonés, confirmó tener "una pequeña lesión en la muñeca, lo que le obligó a rechazar dos competiciones para "estar centrado en Paris. Joven nadador de 17 años Jian Wang todavía no tiene su billete para París, pero confía en su estado de forma y tiene "un pronóstico positivo para poder clasificar. Mientras, Jorge Cardona disputa sus cuartos juegos tras una lesión que le impidió ir a Tokio: "Solo clasificarse es algo grande porque a los anteriores no fui, ya que me rompí el tendón de Aquiles y estuve dos años sin jugar. En dobles estamos los números uno e intentaremos ir a por medalla, explicó el deportista. María Delgado llega a sus terceros juegos "con muchas ganas e ilusión para "luchar por todo.

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, realizó un emotivo discurso en el que puso en valor la importancia de los Juegos Paralímpicos: "Las personas con un hijo, nieto o un hermanito que acaba de nacer con una discapacidad, al ver los Juegos empiezan a tener claro que es posible que tenga una vida digna y pueda luchar para salir adelante, afirmó. También tuvo unas palabras de cariño y respeto a Teresa Perales, que afronta una competición tan importante para ella: "Tenemos una deportista ejemplar en Aragón que lo pasó mal en Tokio y se ha recuperado. Supera cualquier problema, se plantea nuevos retos y vuelve a empezar de nuevo. Es el icono del deporte paralímpico español y solo está a una medalla del deportista que más medallas ha conseguido, sentenció Carballeda.

Además, también propuso un titular particular en el caso de que la nadadora aragonesa consigue superar a Phelps este verano en París: "La Sirenita del Ebro le gana en medallas al Tiburón de Baltimore. Su espíritu de superación vale la pena, porque es como ganar dos veces, habiendo superado uno de los peores momentos a nivel personal, contó con emoción.

Para cerrar el acto de recibimiento, Jorge Azcón quiso "dar las gracias a todos los representantes aragoneses y afirmó estar seguro de que "todos van a prender la llama de la ilusión en París. Además, describió a todos los deportistas allí presentes con tres palabras, "tesón, generosidad y valentía. Para terminar, deseó suerte a todos ellos y ya piensa en recibirlos con todas las medallas logradas al finalizar los Juegos: "Estamos convencidos de que os vamos a recibir con vuestras medallas y vais a dar todo lo posible por dejar el pabellón de Aragón y España en lo más alto, finalizó el presidente de Aragón.