Víctor Fernández: "No conocía el infierno como lo he conocido estas últimas jornadas"

Tras poner punto y final a una temporada agónica del Real Zaragoza, Víctor Fernández recordó sus palabras en la primera semana al mando del equipo, que tras perder ante el Espanyol ya dijo que "esto sería largo y duro": "En mi mapa mental esperaba conseguir la salvación frente al Racing de Ferrol y hemos llegado aquí tras un camino tortuoso y difícil, hemos tenido una presión nuclear, por lo menos yo", explicó el técnico.

En cuanto al encuentro contra el Racing de Santander, Víctor describió con una palabra lo que había que hacer, sobrevivir: "Es imposible estar más contento y mejor de como estoy ahora. Teníamos que ganar, agarrarnos al partido, ser intensos y muy competitivos. Era importante empezar ganando, y Badia ha desbaratado sus ocasiones. Nos temblaba la pelota, pero hoy se trababa de competir y sobrevivir ante un rival tremendo en un escenario fantástico. El equipo ha trabajado hasta el último segundo dejándose la vida", declaró.

También reflexionó sobre los últimos años durísimos del Real Zaragoza, en los que ha sufrido en numerosas ocasiones por no bajar de categoría: "Entiendo que la salvación no es el objetivo del Zaragoza, pero estamos teniendo demasiados avisos: hay que recapacitar sobre lo que está ocurriendo, porque no es de este año: llevamos 4 años salvándonos en la jornada 40. Esto es un sufrimiento insoportable como zaragocista. Hay que ser muy comedidos en todo y aprender desde el autoanálisis, la humildad y reconocer en lo que nos hemos equivocado".

Ha sido un final de temporada plagado de lesiones, lo que ha obligado a Víctor en muchas ocasiones a tener que convocar a gran cantidad de jugadores del filial, a los que agradeció el esfuerzo durante estos partidos, al igual que al resto de sus jugadores tras asegurar la permanencia: "Estoy muy orgulloso, hemos terminado con muchos canteranos en situaciones límites. Orgulloso de su actitud y entrega frente a rivales que eran aviones. Dentro de nuestras posibilidades hemos jugado lo que nos han permitido. Hemos defendido bien, con firmeza, competitividad e intensidad. Les he dado las gracias a todos".

Además, Víctor dejó un mensaje de esperanza y advertencia para el Real Zaragoza: "Ojalá este momento sea el renacer del Zaragoza. En mi trayectoria de entrenador me tocó vivir un momento casi parecido a esto, la promoción contra el Real Murcia y el Zaragoza renació. Ojalá esto sea una oportunidad del futbol para volver a renacer, porque el que juega con fuego al final se quema", afirmó.

Sobre su continuidad no dio pistas, pero hizo una reflexión digna de una persona que siente al Real Zaragoza como suyo: "No voy a hablar ni a dar ningún titular. No conocía el infierno como lo he conocido estas últimas jornadas. No podemos estar dando saltos de alegría por conseguir el objetivo. Estoy feliz, pero vamos a celebrarlo desde el análisis y haciendo una reflexión honesta. Veremos qué acontece", finalizó.