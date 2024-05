Salma Paralluelo: "Obviamente el Balón de Oro es algo con lo que en un futuro podría soñar"

Salma Celeste Paralluelo (Zaragoza, 2003) ha sido una de las irrupciones más sorprendentes en el fútbol femenino mundial de los últimos años. Y de ello se han visto beneficiados el Barcelona y la selección española, con los que acapara títulos colectivos y reconocimientos individuales.

Le falta sin embargo el más ambicioso de estos últimos, el Balón de Oro, algo con lo que cree que "en un futuro podría soñar". La progresión de esta atacante, que renunció a los clavos de las zapatillas de atletismo por los tacos de las de fútbol, invita a pensar en ello. EFE le ha entrevistado durante la concentración para los dos partidos de clasificación para la Eurocopa 2025 que España jugará ante Dinamarca, justo después de conquistar la Liga de Campeones con su club.

P: ¿Es difícil el cambio de chip que supone ganar una Liga de Campeones el sábado y concentrarse el lunes con la selección para dos partidos tan importantes?

R: Siempre puede ser un poco difícil, pero somos profesionales y sabemos a lo que hemos venido. En estos dos partidos podemos clasificarnos para la Eurocopa del 2025 y también es súper importante.

P: ¿Les hubiera gustado tener más tiempo para disfrutar de su éxito?

R: Un trofeo como es la Liga de Campeones siempre te gusta celebrarlo a tope, pero es lo que hay. Hemos tenido también tiempo para celebrarlo, y el que hemos tenido lo hemos aprovechado bien.

P: ¿Les han felicitado todas las compañeras de la selección?

R: Sí, claro.

P: ¿Ha sido un recibimiento especial respecto a otras concentraciones?

R: Ha sido un recibimiento normal. Nos ha dado la enhorabuena el staff y las jugadoras. Luego el mensaje ha sido de cambiar el chip, de ir tranquilas pensando en estos dos partidos.

P: ¿Cómo afrontan esos duelos ante Dinamarca?

R: Son dos partidos muy importantes. Tenemos el objetivo ahí. Será muy importante la preparación, cómo lo gestionemos, mirar estos días y analizar al rival. Va a ser un partido duro.

P: ¿Les miran de manera diferente las rivales desde que son campeonas del mundo?

R: Supongo que sí, siempre está ese plus. Pero nosotras también tenemos esa responsabilidad, pensamos en el hecho de que somos campeonas del mundo y que tenemos que seguir demostrando que valemos y que queremos ir a más. Los rivales te pueden tener ese respeto pero al final en el campo vas a lo tuyo, a tu lucha. Ahí lo que se vive es la competición e intentar dar lo mejor.

P: ¿Ustedes tienen más confianza?

R: Yo diría que sí. Después de venir del Mundial, ver todo lo que hemos visto que podemos hacer como equipo haciendo las cosas bien nos ha dado esa positividad y esa confianza de seguir trabajando en esa línea, porque las cosas nos pueden salir muy bien.

P: ¿En el Barcelona tienen la sensación de ser casi invencibles?

R: Nuestro objetivo desde el primer momento de la temporada era este. Lo hemos conseguido todo, pero ha habido mucho trabajo. Pase lo que pase y tengamos a quien tengamos enfrente siempre trabajamos en la misma línea. La gestión es normal porque todas tenemos la ambición de conseguir las cosas, la motivación. No nos faltan las ganas. Sabemos qué tenemos que hacer para poder estar más cerca. Por eso las cosas están saliendo tan bien.

P: Cuando ganan tanto como ganan ustedes, ¿la victoria deja de ser el único aliciente?. ¿Hay pequeños retos dentro de los partidos para motivarse?

R: En cada partido lo importante es ganar y llevarse los tres puntos, pero si puedes meter cuatro goles mejor que tres. Siempre intentamos buscar la perfección, aunque no existe. Siempre queremos estar a nuestro máximo nivel en cada partido y que en cuanto al fútbol sea lo mejor que podemos dar, independientemente del rival y del resultado.

P: Tiene ya un Balón de Bronce y ya sabe dónde está el listón del Balón de Oro, porque todos los días en la Selección y en el Barcelona comparte vestuario con dos jugadoras que lo han conseguido recientemente, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. ¿Se ve algún día ganándolo?

R: Cualquier niña o persona que juega al fútbol puede soñar con eso, es algo que habla muy bien de tu trayectoria y de los éxitos que puedas conseguir. Obviamente es algo con lo que en un futuro podría soñar.

P: Es un claro ejemplo de las vueltas que da la vida. Hace no mucho destacaba en el atletismo y hoy es campeona del mundo y campeona de Europa de clubes en fútbol. ¿Le sorprende?

R: Siempre te sorprende. Yo sabía que el hecho de venir a un club como el Barcelona te daba la oportunidad de vivir la Liga de Campeones y de llegar bastante lejos. Pero conseguir también el Mundial es algo que no te esperas, sobre todo en mi caso siendo tan joven. Lo recibes con los brazos abiertos, son oportunidades que igual se presentan una vez en la vida e intentas aprovecharlas al máximo. Ha sido un sueño para todas conseguirlo, es muy difícil hacer algo así y nosotras lo hemos hecho. Hemos hecho historia y es un orgullo y un honor haber pertenecido a ese grupo.

P: ¿Cómo hace para que no se le suba a la cabeza lo que está viviendo a su edad?

R: Recordando siempre de dónde vengo y lo que he hecho para llegar donde estoy. Siempre escuchando a mi familia. A todo el ruido que se puede generar después de grandes éxitos y de todo lo que hemos podido conseguir, le quito importancia y me centro en la base, en disfrutar, en seguir entrenando, en mejorar. Ese es el camino que me ha llevado hasta eso y no debo cambiar esa forma de ser y de ver el deporte.