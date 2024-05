Esther Briz, remera que competirá en París 2024: "Confío muchísimo en lo que podemos llegar a hacer"

Esther Briz nació el 31 de enero del 2000 y desde muy pequeña se ha movido como pez en el agua. Hasta los diez años practicó y compitió en natación, pero cuando su hermano le descubrió el remo, decidió decantarse por él. Considera que si no hubiese sido por su hermano no lo hubiese probado, ya que el remo "en Zaragoza es de todo menos popular".

En 2016 participó por primera vez en el Mundial Junior y un año después se llevó el oro en el ese mismo campeonato mundial.

En 2021 y 2022 repitió títulos en el campeonato del Mundo Beach Sprint y Remo de Mar en la categoría doble skull mixto. Por si estas revalidaciones le supieron a poco, al año siguiente, en 2023, se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ese mismo año también se llevó el oro en la I Copa del Mundo y el bronce en el Campeonato de Europa, ambas en W2.

Esther Briz en el campeonate del mundo junior en 2017 / Servicio especial

Estos logros los ha ido compaginando con la carrera de Ingeniería Industrial en Stanford y dedicándole tiempo a uno de sus pilares fundamentales, la familia y sus amigos. No es que estos estudios tengan mucha relación con su deporte, pero le han ayudado mucho para mantener una rutina diaria.

Ha podido equilibrar todas estas actividades debido a su organización y disciplina: "Intento planificarlo todo con mucho tiempo, porque si no, sé que no me da. Pero con tiempo yo cuadro cualquier cosa", expone la remera.

Además, tiene la disciplina intrínseca y, aunque no hubiese practicado deporte, cree que la manifestaría en otros aspectos de su vida.

Madrugar es duro y quien diga que no, es que no ha madrugado nunca

Con 14 años ya entrenaba antes de entrar al instituto por la mañana y eso le daba, a la vez que un subidón de adrenalina, mucha tranquilidad, porque de esta forma "ya tenía una tarea importante hecha y eso te da confianza para hacer el resto de cosas bien", determina Esther.

Este verano se celebran los Juegos Olímpicos en París y nuestra deportista zaragozana participará junto a Aina Cid en la modalidad de dos sin timonel. Esther revela que "las sensaciones son bastante buenas. Creo que somos un proyecto con muchísimo potencial, pero obviamente nos quedan cosas por hacer, y confío muchísimo en lo que podemos llegar a hacer".

Después de estos juegos se tomará dos semanas libres y se preparará para competir en el Mundial de Remo de Mar en septiembre.

El remo en los dos lados del charco

Al haber estado estudiando en EEUU también perteneció al equipo de remo de la Universidad de Stanford y ha podido vivir el mismo deporte desde perspectivas completamente distintas: "En Estados Unidos hay muchísimo más dinero y más inversión en el deporte en general y eso se nota. Aquí al final somos un equipo nacional y hay veces que pienso que no tenemos todo el apoyo que teníamos allí", declara Esther.

También remarca la no profesionalización del deporte en el país americano y la pérdida de cercanía: "El equipo es más grande, trabajas con más gente, pero con el entrenador no tienes esa cercanía. Ahora mismo en mi equipo de trabajo somos tres. Es mucho más fácil comunicarse y ponerse de acuerdo cuando tienes algún pequeño desajuste".

Inspiración

En la web de Esther se pueden ver frases destacadas de personalidades como Gandhi o Steinem, ya que cree que "de vez en cuando viene bien saber aprovecharse de la experiencia y sabiduría que tienen otras personas para aplicarlo a tu vida".

Para la zaragozana sus mentores son figuras abstractas que ha ido formando ella a partir de atributos excelentes de muchas personas que le gustan mucho.