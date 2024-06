Molo se despide del Tarazona

Manuel Jesús Casas, Molo, no será el entrenador de la SD Tarazona la próxima temporada, la segunda consecutiva que el club aragonés disputará en Primera RFEF. Ambas partes han hecho oficial este jueves que separan sus caminos tras un curso juntos en el que han conseguido el objetivo de la permanencia. "Tras una temporada inolvidable con el objetivo de la permanencia en Primera Federación cumplido, Molo y Jorge dejan huella en la historia del club tanto profesional como humanamente", ha señalado la entidad en sus redes sociales.

Molo tomó las riendas del equipo turiasonense hace un año para afrontar la primera temporada de la historia del club en Primera RFEF y la entidad ha confiado en él hasta el final, a pesar de atravesar momentos complicados durante el curso, consiguiendo al final el ansiado objetivo de la permanencia. El Tarazona será el único equipo aragonés que compita en Primera RFEF el próximo curso.

El técnico también ha publicado una emotiva carta de despedida. "Hoy toca despedirme de una tierra maravillosa, de nuestro Municipal de nuestro Moncayo... En primer lugar quisiera dar las gracias a Aniceto y a Míchel por la confianza depositada en nosotros y darnos la oportunidad de entrenar a la SD Tarazona en el año de su centenario con el reto tan bonito de consolidar este proyecto en una competición tan exigente como es la 1RFEF. Pero gracias sobre todo por apoyarnos cuando los resultados no llegaban, demostrando que la confianza es algo que realmente se crea cuando alguien está vulnerable y no se saca provecho de ello, eso es vuestro verdadero valor.

No fue fácil, hubo momentos delicados pero decidimos viajar juntos y hay que reconocer que este viaje lleno de obstáculos ha sido precioso. Gracias a mis Pumas. por no permitiros caer ni un solo instante, por vuestra profesionalidad. por vuestra manera de competir a diario y por vuestra calidad humana... he aprendido muchísimo de todos vosotros y sinceramente habéis sido mi motor diario.

Gracias a todo mi cuerpo técnico, por la retroalimentación diaria, por vuestra generosidad y porque habéis demostrado ser unos grandes profesionales ya que la exigencia ha sido altísima y nos ha llevado al limite en muchas ocasiones. Gracias a todas las personas que componen el club y a los trabajadores del Polideportivo. Vuestro esfuerzo diario también ha sido fundamental para la consecución de los objetivos, a falta de recursos gente sana y competente.

Gracias a todos los medios de Aragón por vuestro respeto hacia mi persona y hacia nuestro club, por favor no olvidéls de cuidarlo mucho pues pasea con orgullo ese "moverse, maños moverse" por todos los rincones de España.

Y por último gracias a toda Tarazona, una gran desconocida para mi allá por el mes de julio y que a día de hoy se ha convertido en una tierra que siempre llevaré en mi corazón, me ha encantado ser un turiasonense más y espero más pronto que tarde volver a visitar nuestro municipal o asistir al Cipotegato para vibrar a vuestro lado. ¡Que feliz he sido al lado de todos vosotros!", se despide el técnico.