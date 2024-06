¿Por qué TikTok no para de mostrarte a los jugadores de la selección de rugby? "Hemos crecido un 80% en una semana"

Una joven agarra su móvil y pulsa el icono de TikTok en la pantalla. El primer vídeo que aparece es de la selección nacional de rugby 7. Los jugadores no convocados celebraban que España se mantiene en el Circuito Mundial de Seven Masculino para 2025, gracias al buen papel que desempeñó en la cita de las Series Mundiales de rugby 7 que ha tenido lugar en Madrid este fin de semana.

Lo siguiente que le ofrece TikTok es un concierto, un vídeo de cómo vivir en un apartamento de 13 metros cuadrados en París, una publicidad y, de nuevo, otra publicación de @ferugby, esta vez con imágenes de los partidos en el Cívitas Metropolitano. Sólo se cuelan ocho contenidos diferentes más antes de que esta red social vuelva a mostrar un nuevo clip de la selección española de rugby.

Ante esta ratio de más de un vídeo de rugby cada diez que exhibe esta plataforma, muchos usuarios han empezado a preguntarse: ¿por qué el algoritmo de TikTok no para de mostrarte a los jugadores de la selección española de rugby?

"¿No os pasa que estáis amando a la selección española de rugby? ¿[Quién es el] culpable? TikTok. No me dejan de salir sus vídeos en mi Para ti -el canal de videos personalizado según los intereses e interacciones del usuario-. Y puedo asegurar que no soy a la única a la que le pasa", decía la especialista en redes sociales Ana Alonso en un vídeo en esta red social, que lleva "una o dos semanas" viendo este tipo de contenido que le ofrece la plataforma.

Anteriormente, a esta joven le apareció "algún vídeo de la selección española de rugby, sobre todo de la masculina", aunque no recuerda si lo publicó @ferugby, la cuenta oficial, u otro usuario. "Quiero mandar desde aquí mi enhorabuena al equipo de redes que tiene la selección española de rugby (...). Han conseguido con los tiktoks de los chavales que sólo con el hecho de ir a ver -afirma mientras hace un gesto pícaro- se hayan vendido seguro 300 entraditas de más", felicitaba @alesantello.

Quien recibe los elogios, el encargado de las redes sociales de la Federación Española de Rugby, es Javier Alonso Mesonero. "El algoritmo es indescifrable. Yo me paso mucho tiempo en redes sociales y no sabría decir a qué se debe [el éxito de la cuenta de TikTok]", plantea de inicio el Community Manager al inicio de su entrevista con El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

Virales en TikTok

Alonso Mesonero vio claro qué es lo que debía mostrar en las redes: "Con el torneo que se celebraba el pasado fin de semana en Madrid, queríamos que se conociese el 'detrás de', lo que no se ve en el campo, las rutinas de los jugadores, para que la gente supiese en qué consisten".

De esta manera comenzó a captar todos los movimientos de las plantillas de Sevens de España, desde la presentación de este evento deportivo en el Palacio Real, las firmas de autógrafos de las Leonas, los encuentros con los familiares o los bailes de celebración.

Precisamente, una de esas coreografías, 'La Macarena' que representó Manuel Moreno en uno de los entrenamientos, supuso el punto de inflexión en esta historia de un viral. Casi dos millones de visualizaciones, más de 145.000 Me gusta y cientos de comentarios de nuevas aficionadas al rugby después, "cada contenido que publicaba de los chicos se disparaba", reconoce Javier Alonso Mesonero.

Contenido "hipnotizante"

Las dos selecciones, la masculina y la femenina, se encuentran viajando durante todo el año y es por lo que Alonso Mesonero no suele tener "la oportunidad de grabarles diariamente y seguirles, porque están en la otra punta del mundo". Aprovechó que la semana pasada todos se juntaban en Madrid para "apostar por hacer este tipo de contenido". Ninguno de ellos muestra problemas para "ponerse delante de la cámara", apunta el CM de la Federación.

Los vídeos de la selección española de rugby son, a ojos de Ana Alonso, especialista en redes sociales, "muy transparentes, muestran los entrenos, los partidos, las celebraciones, los momentos en el vestuario". Se trata de contenidos cercanos que se caracterizan por resultar "adictivos, entretenidos e hipnotizantes, por ver cómo terminan los equipos femenino y masculino una jugada", indica, y es "por eso por lo que están triunfando tanto", zanja.

"Si quería publicar 10 tiktoks al día, ahora publico 20 o 30" para aprovechar el crecimiento que ha tenido @ferugby, "de entre el 60 y el 80% en seguidores en una semana", desde el martes en el que subió La Macarena de Manu Moreno. "Es una barbaridad".

Josep Serres, de España, durante una acción en el partido contra Chile en el Cívitas Metropolitano. / EP

"La gran mayoría de seguidores que hemos ganado llegan desde el público femenino", confiesa el Community Manager, aunque era algo que ya se intuía en los comentarios a @ferugby y en los vídeos de respuesta. "Cuando las apps de citas no funcionan y toca hacerse las perdidas en un rugby Sevens", expresaban en un vídeo dos recientes fans de la selección.

Durante el torneo, al que han acudido algunos de los mejores jugadores del mundo, como Rodrigo Isgro, forward o pilar de Argentina, algunos curiosos que desconocían este deporte y sus reglas se han "acercado al Cívitas Metropolitano y han comprado su entrada". "Los jugadores me han dicho que les ha escrito un montón de gente y que les ha encantado ver los partidos", señala.

Generar interés por el rugby

La principal conclusión a la que ha llegado Ana Alonso, después de haber hecho un análisis del crecimiento en redes de @ferugby en los últimos meses, es que "están generando un impacto que, de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, viene muy bien porque genera un interés por seguir los partidos como público". Así, la Federación llega al "objetivo final del marketing, que es crear la necesidad de saber más sobre el rugby".

"Seguro que hay más licencias el año que viene de niños y jóvenes que se han interesado por este deporte después de haberlo conocido por TikTok", afirma Javier Alonso Mesonero.

Paula Requena abraza a una compañera durante el partido contra Japón. / EP

Ya muchos y muchas se preguntan cuál será el próximo evento que podrán presenciar en directo en España, pero por el momento tendrán que contentarse con ver a las selecciones en los Juegos Olímpicos de París. "Los chicos del Sevens, los que se están haciendo virales, están concentrados en Sant Cugat del Vallés antes de disputar el preolímpico en Mónaco; los de XV masculino, en Valladolid, antes de hacer una gira por el Pacífico; el XV femenino tiene un partido importantísimo de preparación para el Mundial en Elche y en Villajoyosa". Habrá que esperar a que empiece la División de Honor en octubre.