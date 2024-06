Día del Fútbol Base aragonés: "Somos muy seguidoras de nuestros hijos y vamos donde ellos vayan"

Los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol acogieron esta sábado la 47ª edición del Día del Fútbol Base, en el que se disputaron hasta 41 finales de fútbol 11 y 8 entre clubs de todo Aragón. Hasta 1.400 jugadores, acompañados de sus familiares y amigos, llenaron hasta la bandera todos los campos de las instalaciones, excepto el Antonio Calvo Pedrós, donde se ubicó una 'Fan Zone' con juegos como una diana hinchable, un minicampo de fútbol o lanzabalones.

Algunas de las madres más entusiastas que fueron a animar a sus hijos pertenecen a la Escuela de Fútbol Oscense (EFO): «Venimos desde Huesca. Somos un club modesto y es la primera vez que venimos a competir aquí y tenemos mucha ilusión. Jugamos la final de la Copa primera infantil, aunque nos cambiaron a mitad de competición las normas del juego y no estamos muy contentas, pero vamos a ganar igualmente», comentaba una de las madres entre risas. Además, cargadas con bombos y banderas, llegaban dispuestas a darlo todo por sus hijos: «Metemos mucha caña animando y nos lo pasamos muy bien, somos muy seguidoras de nuestros hijos y vamos donde ellos vayan», explica.

Otro grupo de padres y madres del Oliver se quedaron a pasar la mañana en el bar de la Federación, después de que sus hijos cayeran en la final: «Han jugado la final de Copa de primera alevín y han perdido 1-0 contra el Venecia, que eran todos de segundo año. Es la primera vez que jugamos una final de Copa. Ahora nos quedamos aquí de vermú y luego tenemos comida del equipo de fin de temporada», afirmaba una de las madres.

Miguel Ángel Gracia

También había muchos padres celebrando las victorias de sus equipos, como el Santo Domingo Juventud, que se llevó la Copa de tercera infantil: «Hemos ganado 4-3 al Olivar, pero porque se han complicado la vida. Íbamos 4-1 ganando, se han confiado y al final sufriendo, pidiendo la hora, pero han disfrutado. La primera parte hemos estado muy bien, pero en la segunda, un poco más flojos. Además, hay un ambiente fenomenal, lleno de críos, es felicidad pura», decía el padre de uno de los jugadores. Con esta victoria, este equipo del Juventud termina la temporada imbatido en Copa y Liga, como afirmaba otro de los padres: «Han ganado todos los partidos de Liga y Copa, igual por eso veníamos demasiados convencidos».

También tuvieron lugar tres finales femeninas, una de ellas enfrentaba a la SD Huesca y al Cosmos Aragón en la categoría de Promesas: «Tengo una hermana que va a jugar la final de la Copa con el Huesca. El equipo está muy bien, viene de ganar la Liga, aunque las semifinales fueron durillas, pero están contentas. La verdad es que están muy tranquilas, no se les ve nada nerviosas», relataba una familiar de una de las jugadoras oscenses. Además, al ser su segundo torneo, el ambiente le sorprendió mucho: «Es increíble, no pensábamos que fuera a haber tanta gente. Bombo no hemos traído pero cantaremos y si ganamos lo celebraremos esta noche porque tenemos cena de fin de temporada», comentaba.

Quien no podía perderse el día más grande del fútbol aragonés es Manuel Torralba, el nuevo presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol desde hace apenas dos semanas. Torralba valoró positivamente el éxito de esta jornada: «He visto un par de finales y han estado muy disputadas, como corresponde a una final de Copa. Todos los años es una fiesta este día y por aquí van a pasar 8.000 personas. Además, viene mucha animación y cada año se va a más y casi hasta se profesionaliza la afición», explicaba el presidente. Durante todos los partidos, los capitanes de cada equipo portaron unos brazaletes que ilustraban seis valores positivos: respeto, valores, esfuerzo, juego limpio, compañerismo e inclusión, las señas de identidad en el fútbol en las etapas de formación.