Lucía Gracia. Llegar y besar el santo

La expresión ‘llegar y besar el santo’ le viene al dedillo a Lucía Gracia, que fue elegida hace dos semanas como la mejor deportista del Stadium Casablanca, club al que llegó hace tan solo una temporada, cuando tenía 17 años: «Fue un orgullo, porque conozco el nivel tan alto de muchos de mis compañeros y no me lo esperaba, así que fue todo un honor», afirma la atleta.

Esta pasión por el deporte cuenta que le nació gracias a la implicación de sus padres desde que era pequeña en que practicase alguno, quedando prendada del triatlón: «Desde siempre mis padres me han inculcado el deporte. A principio me apunté a atletismo en el CN Helios, pero como me parecían pocos días a la semana y me pillaba lejos de casa probé a apuntarme a triatlón, cuando inauguraron la sección en 2015, y vi que me lo pasaba muy bien», recuerda Lucía.

Desde el principio ya destacaba en las competiciones a nivel regional, y poco a poco fue haciéndolo también en el Nacional: «Al principio solía quedar la tercera o cuarta a nivel de Aragón. Ya luego poco a poco como me fui implicando más en los entrenamientos, yendo a más competiciones, fui destacando a nivel de España», cuenta.

Hasta el pasado año Lucía estaba en el Centro de Alto Rendimiento en Murcia, pero este consiguió una beca para trasladarse a uno en Madrid, donde estudia educación infantil: «Estoy en la residencia Joaquín Blume, donde estoy becada desde este año. El pasado estuve becada en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina de Murcia. Allí mejoré mucho y este año he podido entrar en Madrid», explica la aragonesa. Esto le exige tener que compaginar de la mejor manera deporte y estudios, organizando cada hora de su día, como cuenta: «Voy a clase por la mañana dos horas y después a las 11 hacemos natación. Luego como y por la tarde hay algunos días que vuelvo a clase, y a las 18 voy a entrenar todos los días».

El triatlón está compuesto por una parte de natación, otra bicicleta y una última de carrera, y Lucía tiene su modalidad favorita: «La que mejor se me da es la carrera, y también es la que más me gusta. Y donde peor lo paso es nadando, la verdad es que al principio me costaba más pero he mejorado bastante, aunque me queda mucho en los tres deportes. La natación es lo que más trabajo, seis días a la semana», explica Gracia.

Una de las partes más importantes en deportes de resistencia como el triatlón es el apartado mental, que trata de frenarte constantemente y el atleta necesita abstraerse de esos pensamientos y seguir adelante, aunque a Lucía esto no suele preocuparle en las pruebas: «Es una cosa que nunca me ha preocupado ni supuesto un problema porque siempre he tenido las cosas bastante claras y me considero fuerte mentalmente. Yo confío en mí, que ya he trabajado lo suficiente como para hacer un buen papel», reconoce.

Entre sus logros, la atleta destaca el momento en el que quedó campeona de España de duatlón, además de cuando logró ser subcampeona de triatlón supersprint. Además, aunque su deporte reconozca que es el triatlón, sus mayores gestas han sido en duatlón, deporte que práctica en invierno, cuando no se puede nadar: «Fui campeona de España de duatlón y quedé tercera en el Mundial júnior de Ibiza el año pasado», recuerda.

Ahora su principal objetivo es recuperarse de una lesión que está atravesando y conseguir representar a España en el próximo Europeo: «Estoy lesionada por un problema en el cuádriceps, pero espero recuperarme para poder participar en el Campeonato de España de triatlón supersprint dentro de dos semanas en La Coruña y allí hacerlo lo mejor posible para ver si consigo clasificarme para el europeo que es en agosto, en Balikesir, Turquía», asevera la aragonesa.