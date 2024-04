Alavés - Atlético de Madrid en directo

No le está siendo nada fácil el partido para el Atlético de Madrid que no solo se está encontrando con el resultado en contra, sino con un Deportivo Alavés que no recula hacia atrás tras adelantarse en el marcador y que está saliendo valiente al ataque en cuanto tiene opción. Gran partido hasta ahora de los pupilos de Luis García Plaza que están consiguiendo minimizar a los de Simeone.