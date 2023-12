Real Madrid - Villarreal en directo

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!!! REAL MADRID 2-0 Villarreal. ¡¡Rodrygo Goes aumenta las distancias!! El saque de esquina desde la derecha no lo despeja la defensa amarilla, con Albiol perdiendo el duelo frente a un Lucas Vázquez que prolonga para el golpeo de Rodrygo Goes libre de marca.