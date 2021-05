Las oficinas que la Seguridad Social posee en Aragón, en concreto las de Tesorería, seguirán manteniendo el sistema de cita previa para evitar aglomeraciones y preservar la seguridad de los ciudadanos, algo que ya se viene realizando desde los meses posteriores al verano del 2020, cuando se procedió a la reapertura de las oficinas. Así lo comunicó ayer la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS), María Dolores Martín, durante la presentación de la nueva plataforma Import@ss en Aragón, que nace con el objetivo de ayudar al ciudadano con la gestión de 40 trámites administrativos.

La medida se anuncia en la misma semana en la que el Gobierno de Aragón ha anunciado la vuelta a la presencialidad de los centros de salud, si bien las citas que puedan resolverse por teléfono se mantendrán mediante la vía telefónica. «Las oficinas de la Seguridad Social, en concreto las de la tesorería, están abiertas, pero es cierto que hemos cambiado el modo de relacionarnos con el ciudadano», asumió Martín. La directora provincial señaló que durante la pandemia y el confinamiento se continuó prestando servicio mediante teletrabajo «y una vez que se volvieron a reabrir las oficinas atendemos presencialmente pero con un sistema de cita concertada, con un procedimiento que está en la página», explicó.

«Si podemos atenderle por correo o teléfono lo hacemos, y si requiere una atención presencial le damos una cita concertada y puede acudir a una oficina de la TGSS», enfatizó Martín, si bien confirmó que no estaban pudiendo atender su potencial volumen de consultas debido al sistema de citas que vela por la seguridad ciudadana.

No por su salud, pero sí para ofrecer muchas más facilidades al usuario nace la plataforma Import@ss, presentada a nivel nacional y que ayer vio la luz en Aragón, en un acto en el que también estuvo presente el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán. Este nuevo portal permitirá al ciudadano «varias cosas, como obtener información, hacer trámites y obtener documentos», explicó Martín. Y es que su nombre no ha sido seleccionado de manera aleatoria, sino que se pone porque «busca poner en el centro del trabajo de la tesorería al ciudadano». Dolores Martín reconoció también la complejidad del antiguo sitio web. «El ciudadano tenía dificultades para acceder, porque quizás la página web de la SS no estaba hecha para el ciudadano, sino para la administración».

Multiplataforma

Se puede acceder vía sede electrónica, página web o a través de una App para móviles, y contiene dos áreas, una pública y una privada. «En la privada se puede consultar el número de la Seguridad Social, modificar los datos personales, consultar la vida laboral y obtener el informe (uno de los servicios más demandados). Es un sistema intuitivo», apostilló la directora provincial de la TGSS. «El objetivo es ofrecer información de manera sencilla y directa» y por esta razón, utiliza «un lenguaje conversacional» y plasma «los 16 trámites más demandados», apostilló.

Asimismo, está dirigida a la ciudadanía en general, a los trabajadores autónomos y a los empleadores y empleados del hogar. En este sentido, cualquier usuario puede consultar la información relacionada con su afiliación a la SS y acceder al informe laboral y descargarlo; los trabajadores por cuenta propia tienen una guía de trabajo para responder a sus dudas, y los empleados del hogar pueden acceder a un documento informativo, a un simulador de cuotas para conocer lo que se va a pagar antes de coger el puesto, así como conocer todos los detalles del nuevo empleo. No obstante, el portal de los autónomos todavía «está en desarrollo y se presentará en los próximos meses», añadió Martín.