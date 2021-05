La Feria de Zaragoza retoma la actividad tras el año de la pandemia y lo hace con Stock Car, el salón del vehículo de ocasión que tendrá lugar entre el 27 y el 30 de mayo. El sector del automóvil ha sido uno de los grandes damnificados en el último año, con pérdidas de hasta el 32% a nivel nacional (un porcentaje algo menor en Aragón) y que ahora buscará dar salida a todos sus modelos y gamas al mejor precio y con las máximas garantías. La feria reunirá a más de 30 empresas entre concesionarios y servicios de venta y se ofertarán más de 1.200 vehículos de todas las marcas y modelos. "La buena noticia es que volvemos a tener ferias y Stock Car es muy importante para el sector del automóvil", ha expresado el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel, durante la presentación del evento en la institución zaragozana.

Se trata de un sector estratégico tanto para la economía nacional como regional. En Aragón, el sector representa algo más del 4,39% del PIB, con la planta de Figueruelas como estandarte, y es la columna vertebral del empleo industrial en la comunidad con más de 16.314 afiliados. En el contexto de la pandemia, los concesionarios no han podido dar salida a muchos de sus productos y "están embozados de coches". "Hay que ayudarles", ha apostillado Teruel. La respuesta de los servicios de venta ha sido la esperada, con mucha participación, y es que esta nueva edición, la número 12, "se ha centrado más en los concesionarios y hay menos presencia de compraventa", ha señalado el presidente de la Cámara. "Los concesionarios están hambrientos e ilusionados con la feria, y si creyésemos que no fuera a tener aceptación, no la haríamos", ha añadido.

El salón del vehículo de ocasión y kilómetro cero se convertirá en la mayor plataforma de negocio del sector, en el que se espera una gran afluencia de personas (ya hay más de 2.000 inscritas), y estará distribuido en 35.000 metros cuadrados de superficie expositiva repartidos en los pabellones feriales 5, 6 y 8. Asimismo, una de las novedades obligadas este año, será el "especial esfuerzo" en redoblar las medidas sanitarias para "priorizar la seguridad de las personas". "Se ha elaborado un protocolo y todos los concesionarios saben cómo actuar, y es obligatorio acreditarse aunque el evento sea gratis", ha explicado Teruel. En este sentido, ha informado de que se ha contratado a más personal para llevar a cabo la organización del evento, con especial interés en la limpieza que tendrán un mayor trabajo. El uso de mascarilla será obligatorio, se deberá guardar la distancia social mediante pasillos de cinco metros de separación, habrá control de aforos, limpieza, desinfección del espacio expositivo y ventilación.

El horario del salón será de 11.00 a 21.00 horas de manera ininterrumpida, habrá parquin gratuito y se pondrán a disposición de los asistentes lanzaderas entre el centro de la ciudad y la Feria de Zaragoza.

Las ediciones de 2020 no pudieron celebrarse a causa de la pandemia, pero las buenas cifras de la celebración de 2019, con la venta de más de 800 vehículos de los 1.700 expuestos, abren las puertas a que Stock Car se presente como la mejor oportunidad para renovar el parque automovilístico. De hecho, desde la organización creen que así será, entre otras razones, porque los aragoneses son los que más han ahorrado durante 2020. Los precios irán desde los 2.000 euros a vehículos que superen los 5.000, y los concesionarios dispondrán de coches de reserva por si las primera unidades se agotan.

El calendario

El sector de los congresos y ferias es, sin duda, uno de los más relevantes de Aragón en el panorama económico. Pero tras más de un año sufriendo los efectos del coronavirus, empiezan a ver la luz. Zaragoza ya anunció que recuperará los congresos presenciales más numerosos a partir del verano, y ahora la Feria de Zaragoza también inicia su calendario de eventos. Stock Car da el pistoletazo de salida a la celebración de salones, porque es "el momento oportuno" pero todavía no hay un calendario definitivo, ha asegurado Teruel. Tomando como referencia la celebración de Fitur en Madrid, el presidente de la Cámara de Comercio cree que el salón del vehículo de ocasión servirá como inicio para el resto de eventos.

En cualquier caso, a partir del verano es cuando la Feria registrará el pico de actividad. En septiembre está programada la Feria Internacional para la Producción animal (Figan) del 7 al 10; en octubre, entre el 19 y el 21, se celebrará el Salón internacional del agua y del riego (Smagua), y en noviembre, tendrá lugar el Salón internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, del 17 al 20.