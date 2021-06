El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, anunció hace unas semanas en su visita a Zaragoza que el programa español para captar fondos europeos era uno de los "más avanzados y maduros" y podría aprobarse en "próximas semanas". Hoy, las previsiones se cumplen. La Comisión Europea dará el visto bueno al plan de modernización industrial y reactivación económica esta semana, según ha anunciado esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

"Estamos aquí, no solo para reafirmar que estamos al lado de las empresas, sino porque estamos anunciando el ataque a favor, el crecimiento, la prosperidad y la modernización del tejido productivo que tiene que venir adelante de la mano de los fondos europeos", ha señalado Bonet en el marco de la jornada informativa sobre instrumentos financieros para la internacionalización organizada por la Cámara española, la CEOE y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En este sentido, ha apuntado que a las "pautas" de estos fondos europeos como son la sostenibilidad y la formación, habría que añadir "la internacionalización, que fue palanca clave para superar la crisis de 2008 y ahora volverá a serlo para la del covid-19". No obstante, la recuperación económica todavía tardará en llegar. "Lo primero ha sido parar el golpe y el proceso de vacunación va por buen camino, y en ese sentido la recuperación ya está aquí. No la recuperación total, que será al año que viene", ha afirmado. Aunque considera que "ir hacia delante siempre es bueno". En el evento también han participado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez; los consejeros del Gobierno de Aragón, Marta Gastón y Arturo Aliaga; la presidenta de la CEOE internacional, Marta Blanco, el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel.

Méndez ha asegurado que actualmente se vive "un punto de inflexión" en el que se debe producir una colaboración público-privada, y ha hecho énfasis en la "importancia del sector exterior en este momento de recuperación económica". Para ello, los instrumentos de internacionalización ayudarán a las empresas "a abordar los mercados internacionales, sus proyectos y consolidar su crecimiento con éxito". "Son instrumentos que han venido desempeñándose muy bien en los últimos años y ahora queremos darles un impulso", ha aseverado Méndez.

Por su parte, Gastón ha destacado la relevancia de la jornada informativa organizada por la Cámara zaragozana puesto que son herramientas "dirigidas al conjunto del tejido empresarial" y tienen que ayudar "a nuestras empresas, en este caso, a las aragonesas". La consejera ha definido la internacionalización como sinónimo de “resistencia, fortaleza y de competitividad empresarial y territorial”, y ha marcado su objetivo en no ser "cada vez mayor, sino cada vez más segura con apoyo financiero”.

Sobre el caso concreto de Aragón, la consejera de Economía, Planificación y Empleo ha recordado que la “robustez” proporcionada por la internacionalización desde la anterior crisis económica que ha permitido alcanzar nuevos récords en esta materia en los últimos años. En 2020, la cifra de exportaciones aragonesas alcanzó los 13.390 millones de euros, una cifra “muy relevante” para la comunidad, y las importaciones superaron los 11.000 millones de euros. “Esta apertura de nuestra economía no solo es importante, sino que nos permite mirar al futuro con mayor optimismo”, ha asegurado.

Actualmente, más de 12.000 empresas aragonesas importan y exportan desde nuestra Aragón. Todas ellas, tal y como ha señalado Gastón, buscan instrumentos financieros que cumplan un “doble objetivo”: por un lado, cubrir los desfases entre cobros y pagos, y por otro, buscar facilidades de pago para sus clientes, acceder a nuevos mercados y lograr el aumento continuo de los márgenes comerciales que les permitan seguir creciendo.

Aumentar la competitividad, una prioridad

Para salvar la incertidumbre provocada por la pandemia, la consejera ha asegurado que las empresas requieren “confianza y seguridad”, unos elementos que también deben asociarse a los instrumentos financieros. La titular de Economía del Ejecutivo autonómico ha subrayado la “colaboración continúa” en el apoyo a las empresas entre distintas administraciones, organizaciones empresariales y el resto de entidades implicadas. “Fomentar la presencia de nuestras empresas en nuevos mercados, aumentar la competitividad a través de este elemento de fortaleza, es una de nuestras prioridades presentes y de cara al futuro”. Gastón se ha mostrado convencida que la apuesta por la internacionalización “permitirá seguir creciendo a nuestra economía y generar cada vez más empleos y de mayor calidad”.

La consejera ha recordado que el Gobierno de Aragón cuenta con Aragón Exterior (AREX), como instrumento complementario a la labor de la Cámara y la CEOE en materia de internacionalización, y ha destacado la labor de esta sociedad pública, apoyando la presencia de las empresas aragonesas en los mercados internacionales a través de misiones comerciales y de proyectos individuales, con acciones de promoción sectorial y networking. “Hemos ejecutado 1.505 proyectos individuales en más de 80 países distintos; hemos organizado la participación aragonesa en 81 ferias y llevado a cabo misiones internacionales con un total de 510 participantes. También hemos celebrado 82 jornadas informativas y, en esta temporada, webinars con más de 3.900 participantes”, ha detallado Gastón. Unas acciones que se seguirán desarrollando para poder continuar creciendo en materia de internacionalización.