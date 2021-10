La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves que el Gobierno buscará no aplicar la minoración de los beneficios que las eléctricas obtienen en el mercado por el alto precio del gas a las que garanticen 'ex novo' precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas.

Ribera, durante su defensa del real decreto-ley que va a ser convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados, ha señalado que con ello se trata de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".

Además, ha dicho que en las próximas semanas se complementarán las medidas del real decreto-ley con otras adicionales "para cubrir contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales" y también "reforzar la posición" de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.

La ministra ha comentado posteriormente en los pasillos del Congreso que la afección a la industria está siendo "más alta de lo que pensábamos" y ha añadido que el Gobierno va a trabajar para que "pueda haber otras alternativas para comprar y adquirir electricidad a un precio que no tenga nada que ver con el del mercado mayorista".

Ha dicho que llevan semanas trabajando con la industria y las empresas energéticas para que éstas ofrezcan contratos a precio fijo y la electricidad se ofrezca precios que no sean tan altos como los del mercado mayorista, "precios como los que existían en el mercado eléctrico antes de la espiral de precios del gas".

Respecto al impacto que podrían tener esas exenciones a los contratos que se hagan a precios de antes de que se disparara el precio del gas en la minoración de beneficios, cuya recaudación el Gobierno cifró en septiembre en 2.600 millones, la ministra ha indicado que dependerá de la "la información que aporten las eléctricas de los contratos y los precios a que venden la electricidad".

También sobre qué beneficios extraordinarios están obteniendo y a qué precio están produciendo.

Revisar medidas

Ribera ha señalado que en la recaudación por la minoración de beneficios no sólo influirá lo que justifiquen la empresas, pues la otra variable, el precio del gas, también ha cambiado "radicalmente".

Ha recordado que el Ministerio estimó, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que el gas alcanzaría los 60 euros/megavatio hora (MWh) en diciembre y se mantendría así hasta marzo para caer después, pero la realidad es que la semana pasada llegó a los 180 euros/MWh.

En el pleno, ha dicho que las previsiones de septiembre, cuando el Gobierno aprobó el real decreto-ley, han quedado desfasadas un mes después, por lo que habrá que revisar las medidas y adaptarlas.

Durante su intervención en defensa del real decreto-ley, la ministra ha explicado que el recorte a los beneficios que obtienen en el mercado las eléctricas que no consumen gas en esta coyuntura de elevados precios de ese combustible tiene carácter temporal y es proporcional a la cotización del gas.

También ha aclarado que no se aplica a los que no hayan interiorizado en sus ventas de electricidad el sobrecoste del gas natural ni a los que garantizaron precios estables antes de la escalada.

El real decreto-ley por el que se recortará a las eléctricas durante seis meses los beneficios que obtienen en el mercado por los altos precios del gas será aprobado este jueves en el Congreso, con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, y las abstenciones del PNV y de Junts per Cat, según han anunciado los grupos en el debate.

También se ha logrado una mayoría para que el real decreto-ley no sea tramitado como proyecto de ley, dado que su vigencia finaliza el 31 de marzo, con lo cual no sufrirá modificaciones en el Parlamento.

Reforzar a los consumidores vulnerables

Por otro lado, la ministra ha manifestado que se intentará reforzar la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social, algo que, según fuentes conocedoras, podría pasar por darles una mayor cobertura para que no sufran incrementos en la actual coyuntura.

Durante el pleno, la ministra ha recordado que el Gobierno viene adoptando medidas para paliar la repercusión de los altos precios del gas y del CO2 en la factura de los consumidores, cuando el gas andaba por los 80 euros/megavatio hora (MWh).

En este sentido, ha recordado las rebajas de impuestos que ha hecho el Gobierno, entre ellas la reducción del IVA del 21 % al 10 % para los consumidores con menos de 10 kilovatios (Kw) contratados, que proporcionaron alivio durante el verano y ha cifrado en más de 4.000 millones de euros el coste de todas las reducciones impositivas.