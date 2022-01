El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, manifestó ayer en Zaragoza, que «si se hubiera dejado al mundo empresarial hacer la reforma laboral, no la habríamos hecho, habríamos hecho otra cosa». Sin embargo, Cuerva, que intervino en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), reconoció que «se ha llegado al mejor acuerdo posible».

La reforma laboral, continuó, es «una medida que la hacen los gobiernos en función de sus doctrinas», por lo que la responsabilidad de los empresarios es «negociar y proponer las mejoras laborales y fiscales que mejoren el mundo empresarial».

Cuerva aseguró que en este proceso de reforma los esfuerzos de las entidades empresariales se han centrado en «mantener los pilares de las relaciones laborales que existían para que nos permitan esa mínima flexibilidad y esa mínima acción que estamos haciendo».

Fondos europeos

Por otro lado, Cuerva insistió en la necesidad de que los fondos europeos lleguen a todas las empresas de cualquier lugar de España, pues existen un 65% de empresarios que consideran que no recibirán esas ayudas. «Le pedimos al Gobierno de España la máxima diligencia y la máxima coordinación con las comunidades autónomas para que llegue el dinero a esa última milla», subrayó el responsable empresarial.

Asimismo, solicitó al Ejecutivo que «incremente su participación a fondo perdido en la colaboración y cofinanciación de los proyectos». «Hay proyectos cofinanciados al 30% y la empresa española está en una situación difícil, por lo que necesitamos que se incremente esa cofinanciación», agregó. «Esos fondos europeos podrían paliar muchas de las situaciones críticas que afectan a las empresas», recalcó.

Compensación por el covid

«Necesitamos cualquier tipo, no de ayuda, sino de compensación», insistió Cuerva, en relación al covid. «Recordemos que han sido muchos meses en los que, por decisiones administrativas para salvaguardar la salud de las personas, que es lo principal, nos cerraron nuestra actividad, nuestras empresas, y consideramos que debiéramos ser compensados por ese hecho», reclamó.

El presidente empresarial indicó que ahora el IPC es «elevado», si bien espera que no se cumplan las previsiones que apuntan a su mantenimiento y que sea coyuntural, «pero es un parámetro que es difícil de controlar». La subida episódica del IPC no debería ir acompañada de una subida desmesurada de los salarios, advirtió.

En este sentido, indicó que “muchas de las empresas se han quedado en el camino y además añadimos una posible restricción del crédito. Así está, a día de hoy, el panorama empresarial”, continuó Cuerva que aseguró que “la única manera de crear empleo es crear empresa”.

La subida de la energía

El presidente de Cepyme subrayó que se da la circunstancia de que hay falta de mano de obra, aunque hay mucha tasa de paro, por lo que para Cuerva “se trata de que hay alguna falta de sintonía entre las políticas sociales y las políticas de empleo y, por ello, trabajamos en que hay que convencer al Gobierno de que hay que paliar esta situación”.

Sobre la subida de la energía, precisó que son muchas las pequeñas y medianas empresas españolas para las que el recibo de la luz no era una variable en su plan de negocios al no ser intensivas en demanda de energía. «Pero hoy desgraciadamente los precios energéticos están poniendo en cuestión la actividad de muchas empresas aun no siendo de fuerte demanda de energía», terminó.