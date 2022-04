Bruno Patain, director en España y Portugal de la gestora de fondos Eurizon Asset Management, habla sobre el fondo Eurizon Fund Bond Aggregate RMB. «Este fondo representa una oportunidad de inversión atractiva que permite invertir en bonos denominados en la divisa China, el RMB (Renminbi), negociados en el Mercado de Deuda Interbancario de China o en otros mercados regulados de la República Popular China y Hong Kong. Se enfoca en la parte más segura y liquida del mercado doméstico chino».

¿Por qué invertir en renta fija en momentos como el actual en los que los tipos de interés están en negativo y con riesgos de subidas de tipos?

La realidad es que no todos los tipos están en negativo. Es el caso para una parte importante del mundo desarrollado, pero no para China y los mercados emergentes. Es decir, que existe aún la posibilidad de invertir en renta fija y aprovecharse de tipos positivos. Además, la política monetaria China está en una fase muy distinta de la de los Estados Unidos y Europa, sin subidas de tipos a la vista.

¿En qué mercados encontramos rentabilidades en renta fija?

En los mercados emergentes y China. Como puede ver, hago una distinción clara entre China y los mercados emergentes, porque la renta fija china doméstica, la que está emitida en Renminbi, tiene un comportamiento diferente al resto de los mercados emergentes. De hecho, su perfil de riesgo se asemeja al de los países desarrollados y no al de los emergentes.

¿Para qué tipo de inversor es recomendable el fondo Eurizon Fund Bond Aggregate RMB?

Para todo tipo de inversor. Un inversor conservador puede elegir la clase cubierta a Euro que tiene una volatilidad baja; y uno moderado o dinámico puede invertir en la clase no cubierta con exposición al RMB, siempre que esté asesorado por un profesional, claro está. Me gustaría insistir en que no se trata de invertir de forma táctica, a corto plazo, sino tomar una posición estratégica de largo plazo para beneficiarse de las perspectivas ofrecidas por este activo.

¿Por qué el mercado asiático? China principalmente

Porque es sobre todo en China en donde hay más oportunidades. El mercado de renta fija china doméstico es mucho más amplio y profundo que el de Hong Kong y el resto de los emergentes. Y además nos permite ofrecer una cartera enfocada en la seguridad y la liquidez. Estamos hablando del que ya es el segundo mercado de renta fija del mundo, por detrás de Estados Unidos. No obstante, se trata de un mercado con muy poca presencia todavía de inversores internacionales y unas características de activo refugio; en lo que vamos de año ofrece rentabilidades positivas a pesar del difícil contexto global para la renta fija.

¿Qué perspectivas tiene a medio plazo?

Por sus rendimientos interesantes y por su creciente inclusión en los principales índices mundiales de renta fija, está en el punto de mira (en un sentido positivo) de los grandes inversores institucionales, y los flujos de entrada están creciendo rápidamente. Las perspectivas son, por lo tanto, muy positivas.