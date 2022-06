El Gobierno ha pactado con EH-Bildu subir ya un 15% las pensiones no contributivas, para lo que queda de año 2022, como una de las condiciones para que el grupo nacionalista no vote en contra del proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que se debate y se somete a votación este jueves en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado el diputado de EH-Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo durante el debate parlamentario, donde ha explicado que la enmienda transaccional pactada con el Gobierno implica que el próximo decreto de prórroga de las medidas contra la inflación -que pretende extender esta tres meses a partir de la fecha inicial de vencimiento del 30 de junio- incorporará una subida de las pensiones no contributivas hasta el 31 de diciembre de 2022. En lo relativo a 2023, la subida que el Gobierno decida aplicar a estas prestaciones deberá ser incorporada en el proyecto de Presupuestos del Estado para el año próximo.

La subida del 15% de las prestaciones no contributivas para la segunda mitad de 2022 implicará que "miles y miles de pensionistas, que cobran las prestaciones más bajas, tengan un incremento de entre 60 y 100 euros mensuales", ha dicho Ruiz de Pinedo. Desde el 1 de enero la cuantía de las pensiones no contributivas quedó fijada en 5.899,60 euros íntegros anuales, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año de 421,40 euros cada una. Una subida del 15% implica, pues un alza de 63,21 euros en cada una de las seis pagas y la extra de Navidad correspondientes al segundo semestre.

La abstención de EH-Bildu favorece que siga adelante la tramitación de este proyecto de ley después de que el diputado de ERC Jordi Salvador haya manifestado su rechazo de esta iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno.

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carecen de recursos suficientes para su subsistencia, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de invalidez y de jubilación. La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada comunidad autónoma y a las direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.