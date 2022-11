Paz Comesaña, artífice de esta fórmula de apertura y directora de Marketing, Publicidad, CRM y Alianzas Estratégicas de EVO Banco cree que la fórmula consiste crear una oferta global de mucha calidad que permita acompañar a un cliente durante toda su vida.

¿Qué diferencia a EVO de otros bancos?

La principal es que somos un banco 100% digital de principio a fin. Esto significa que no digitalizamos lo que antes era analógico, sino que pensamos, creamos y operamos de forma digital. Hoy somos uno de los bancos digitales más grandes de España porque cada día se suman clientes que descubren que somos más eficaces que los bancos de toda la vida.

Y diría algo más. En EVO queremos ser el banco principal de nuestros clientes y ayudarles en su ciclo de vida, desde la operativa más básica hasta cualquier necesidad de ahorro, inversión, financiación, etc. El ejemplo es que EVO ya no es conocido sólo por tener la Cuenta Inteligente, una cuenta online, sin comisiones y sin requisitos, sino que es reconocido, por los clientes y los medios de comunicación como el banco que tiene una de las ofertas de hipotecas más atractivas del mercado

Cuando un cliente requiere de vuestro consejo ¿les recomendáis fondos indexados o activos?

En EVO no asesoramos, sino que explicamos las características de cada opción para que los clientes tomen sus decisiones. La gestión indexada es una opción muy interesante para los que quieren beneficiarse de un modelo que replica el comportamiento de un índice de referencia y que permite una gran diversificación a un coste muy bajo. Por ejemplo, en EVO, una persona puede invertir en el Plan de Inversión Inteligente, un seguro de ahorro (UNIT LINKED) desde el que ponemos a disposición de nuestros clientes 5 carteras compuestas de más de 20.000 activos (en formato de ETFS y Fondos Indexados), diferenciados por perfil de riesgo (CONSERVADOR, MODERADO, DINAMICO, ATREVIDO Y AGRESIVO) y con el que se pueden beneficiar de los movimientos a gran escala del mercado sin necesidad de operar activamente en ellos.

Además, en gestión indexada, ofrecemos alrededor de 50 fondos indexado de las principales gestoras internacionales y alrededor de 2.000 ETFs que puedes buscar, comparar seleccionar y comprar con nuestro buscador de ETFs. Como fondos indexados destacados podríamos hablar de los fondos perfilados de Blackrock (Blackrock Managed Index Portfolio), opción de inversión a Largo Plazo que valoramos como alternativa para la construcción de tu patrimonio mediante aportaciones periódicas. Están compuestos por ETFs y divididos en 4 categorías (DEFENSIVE, CONSERVATIVE, MODERATE y GROWTH).

Y para los que tienen un conocimiento más avanzado de los mercados, lo que necesitan es una plataforma sencilla, ágil y a bajo coste para poder operar en el momento en que lo necesitan. En EVO lanzamos hace ahora un año, una nueva plataforma, el Broker Inteligente EVO, con acceso a más de 15.000 acciones del mundo.

Y ahora, ¿Cuáles son vuestros objetivos?

El principal es seguir creciendo para consolidarnos como uno de los bancos digitales más grandes e innovadores de España. Para ello hemos construido una oferta global de mucha calidad que permite acompañar a un cliente durante toda su vida y hemos conseguido darle a cada producto o servicio un plus de innovación gracias al uso avanzado de las tecnologías. Por ejemplo, fuimos de los primeros bancos en facilitar la contratación de cuentas con filosofía one click y el primero en poner a disposición de nuestros clientes un asistente de voz.

¿Qué consejos de ahorro/inversión le daría a la gente que quiere que su dinero trabaje para ellos?

Yo lo resumiría en cuatro pasos. El primero es tomar consciencia de la necesidad de proteger tu ahorro de la inflación y los bajos tipos de interés. Es muy sencillo, si los precios suben a un ritmo del 8,9% (último dato de IPC publicado en septiembre), tu ahorro pierde valor exactamente en el mismo porcentaje. Si le añades que las alternativas en cuentas remuneradas o depósitos están en mínimos, no queda otra opción que invertir a largo plazo para que tu ahorro no “valga menos” cada día. El segundo es vencer el miedo. Todo inversor conoce la frase “rendimientos pasados no garantizan rentabilidades futuras”. Invertir puede ser arriesgado a corto plazo, pero no invertir es arriesgado a largo plazo y cualquier inversor con visión a largo plazo ha gana sistemáticamente más dinero que cualquier ahorrador tradicional. El tercero es democratizar la inversión. Ahora cualquier persona disfrutar de buenas soluciones de inversión y ahora por 30 euros puedes estar invirtiendo en activos que antes solo estaban al alcance de muy pocos. Y el cuarto paso es explicar que, si hablamos de invertir, mejor hoy que mañana.

Os habéis posicionado como la mejor plataforma para comprar ETFs. ¿En qué consiste?

La inversión indexada consiste en replicar el comportamiento de un índice de referencia, manteniendo una misma composición que él, y yendo lo más pegado posible y de la forma más eficiente posible; por lo que el coste de la selección y gestión de activos es muy inferior a la de un fondo de gestión activa. Por este motivo, la gestión indexada es más barata que la activa, por el hecho de no pretender obtener rentabilidad adicional sobre el índice, ofreciendo así a los inversores la oportunidad de invertir a bajo coste replicando la rentabilidad de un índice.

Por eso, uno de los motivos por los que los inversores se decantan por la inversión indexada, son las reducidas comisiones de gestión.

La comisión de custodia de los ETFs en EVO es de las más bajas. Cobramos el 0,05% semestral del efectivo total depositado en ETFs + acciones, con un mínimo de 9 euros; no aplicamos comisión de custodia mínima por ETF. Por otro lado, disponemos de 35 ETFs de Blackrock en campaña no tienen comisión de compra ni de venta. Y el resto de ETFs tienen una comisión de compra-venta del 0,20% sobre el efectivo. Si es en moneda no euro, las operaciones se ejecutan a tipo de cambio Spot. En EVO contamos con cerca de 2.000 ETFs UCITs de todos los mercados y de las principales gestoras de fondos internacionales.