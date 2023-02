Vodafone se mueve para llevar el internet ultrarrápido a las zonas más remotas de la España rural. La teleco prepara la tecnología para entrar de lleno en el negocio de la conectividad y los servicios comerciales de voz y datos por satélite a todos los rincones de la España vaciada, donde desplegar la fibra óptica técnicamente imposible o económicamente inviable.

Vodafone se dispone así a desafiar al grupo de satélites Hispasat, que en el último año ha dado un nuevo impulso a la venta de servicios mayoristas de internet ultrarrápido por satélite en el campo español y que acaba acaba de ser elegido de manera provisional por el Gobierno como adjudicatario de un servicio regulado y subvenciado de conectividad en zonas rurales hasta ahora sin cobertura a precios asequibles (35 euros al mes para el cliente final).

Vodafone España ultima la puesta en marcha de una serie de proyectos piloto para probar servicios de voz y datos por satélite en alianza con el grupo AST SpaceMobile, que tiene como uno de sus principales accionistas al propio Grupo Vodafone y que le garantiza a la teleco utilizar esta tecnología en exclusiva en los mercados en los que opera. Los planes pasan por activar estas pruebas este verano una vez obtenidas de la Comisión Europea y del Gobierno español las aprobaciones regulatorias preceptivas sobre el uso de espectro radioeléctrico.

La intención de la compañía de telecomunicaciones es poner a punto la tecnología para lanzar el primer servicio de banda ancha móvil por satélite que se conectará directamente a teléfonos móviles estándar en España, sin necesidad de otras infraestructuras o instalaciones para hacer llegar la cobertura a las zonas (singularmente antenas parabólicas), según ha desvelado la compañía en la víspera de la apertura del Mobile World Congress (MWC), que se celebra esta semana en Barcelona.

Vodafone anunció el pasado noviembre el despliegue con éxito del satélite de comunicaciones BlueWalker 3 y los planes para realizar pruebas en colaboración con AST SpaceMobile, que está construyendo la primera red móvil de banda ancha móvil por satélite para teléfonos móviles no modificados. Una vez esté en marcha permitirá a los usuarios, por ejemplo, no perder nunca cobertura al poder saltar automáticamente de la conexión habitual terrestre a la conexión satelital.

Más conectividad

El objetivo es proporcionar conectividad a los usuarios desde el espacio a velocidades de banda ancha independientemente de su ubicación, incluidas zonas rurales, marinas, áreas o de muy difícil acceso, lo que resultará especialmente útil para garantizar las comunicaciones en caso de emergencias o desastres naturales o humanitarios.

"Los clientes valoran la velocidad de conexión, la cobertura y el precio. Con este servicio velocidad y cobertura será la misma que con la conexión terrestre. Aún no tenemos desarrollado el modelo de negocio y no hemos hablado de precio pero la vocación es que sea un servicio no minoritario ni elitista", ha apuntado Yago Tenorio, director de Red del Grupo Vodafone. "Nuestro objetivo es hacerlo a llegar a todos los clientes".

La compañía calcula que una vez esté operativo este servicio, la huella de cobertura terrestre actual en España podría aumentar hasta el 95% aprovechando esta tecnología satelital y abriendo la posibilidad de dar servicio a unos 200.000 nuevos clientes potenciales. El Gobierno se ha propuesto, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conseguir una cobertura de datos de 100 Mbps para toda la población española a mitad de esta década (a mediados de 2021 llegaba al 88% de la población) y conectividad de un gigabit y 5G para toda la población en 2030.

AST SpaceMobile pretende solicitar el registro de la red satelital que tiene planificada en España y el Grupo Vodafone ha decidido localizar en nuestro país el centro de mando para la gestión del tráfico en el Mediterráneo -aún no está decidida la ubicación concreta, pero se estudia que sea Málaga- y que esté gestionado por Vodafone España. Asimismo, se espera desplegar un centro de control de satélites en Madrid para optimizar las operaciones de la flota de satélites y el comando y control en tiempo real, en conexión con los otros centros de control de AST.

"Es una solución revolucionaria que podría complementar la cobertura tradicional y que se adapta perfectamente al escenario de hogares y negocios en la España rural”, ha explicado explica Julia Velasco, directora de Red de Vodafone España “Nuestro propósito es garantizar que todos tengan acceso a los servicios y beneficios de una sociedad digital, sin importar dónde vivan", con el objetivo de cerrar la brecha digital entre territorios e impulsar la cohesión territorial.