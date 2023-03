El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha defendido este miércoles que no hay "ninguna razón de fondo" para que las "turbulencias" que han hecho temblar en las últimas semanas a los bancos en las bolsas mundiales afecten al sector español y europeo. "Por solidez de balance, diversificación de riesgo y liquidez, la situación no tienen nada que ver con la de 2008 o 2011", ha sostenido en un encuentro con la prensa previo a la junta de accionistas de su entidad, en el que ha asegurado que la caída de Silicon Valley Bank (SVB) se debió a una "gestión desafortunada" y una "supervisión inadecuada" que es "imposible" que suceda en Europa porque "está el supervisor encima" (en referencia al Banco Central Europeo).

El banquero, en esta línea, ha alabado la "positiva" reacción del BCE en los últimos días y ha criticado la "rara" decisión suiza de hacer que parte de los bonistas de Credit Suisse pierdan toda su inversión, pero no así los accionistas. También ha reconocido implícitamente que la tormenta bancaria hubiera sido mucho más peligrosa para el Sabadell en 2020, cuando se puso en duda su futuro y se rompió la fusión con BBVA por un desacuerdo en el precio: "Hoy lo vemos con mucha más seguridad que hace tres años".

Así, ha subrayado que en 2021 y 2022 su grupo ha presentado una "sólida generación de resultados y solvencia que se ha reflejado en la confianza de los inversores en la acción", al tiempo que le ha permitido encontrarse en una situación "parecida o mejor" que el resto del sector español en liquidez, solvencia, morosidad y riesgo de tipos de interés. Oliu ha apuntado que, como es habitual, los gestores del Sabadell han revisado todo su balance para comprobar si tiene debilidades como las que han tumbado a SVB o Credit Suisse, pero no ha encontrado "ninguna razón" para preocuparse.

Como ejemplo, ha destacado que la cartera de deuda pública de la entidad -que hizo tumbar al banco californiano- ronda el 11% del balance (la media de la banca española ronda el 13%, mientras en el SVB superaba el 50%), con lo que su pérdida potencial por la subida de tipos si necesitase venderla "no llega a la suela del zapato". Por todo ello, ha asegurado no ver "ninguna razón" para que la entidad no logre este año su objetivo de elevar su rentabilidad sobre el capital por encima del 9% previsto hace un par de meses.

Indicadores de solidez

En la misma línea, el consejero delegado, César González-Bueno, ha destacado que el Sabadell tiene un capital del 12,55% (en la media española); vendió parte de su cartera de deuda pública para pagar la reducción de plantilla del 22% de hace dos años, con lo que está menos expuesto a ese riesgo; tiene el segundo mejor ratio de liquidez a un mes de los 35 mayores bancos del euro y el noveno de liquidez a un año; y sus depósitos garantizados están por encima del 60%, el tercer mayor ratio de la gran banca de la zona euro (en el SVB, estaban por debajo del 10%).

Oliu, por otra parte, ha explicado su decisión de optar a seguir otros cuatro años como presidente no ejecutivo por la "ilusión en lo que el banco está haciendo". Asimismo, ha vuelto a insistir en que devolver la sede de Alicante a Catalunya "no está encima de la mesa" y en que no sabe qué "condiciones" se deberían producir para hacer este traslado, pero sí que dichas condiciones "todavía no se han dado". También ha descartado llevarse la sede al extranjero: "Como mucho, fuimos a Alicante. La esencia del banco es ser un banco catalán y español y, por tanto, nuestro futuro y nuestro proyecto siempre estarán en este país".

González-Bueno, por su parte, ha vuelto a descartar que la entidad tenga previsto comprar ningún negocio relevante o participar en alguna fusión, como también emprender ajustes extraordinarios de plantilla u oficinas. Asimismo, ha quitado relevancia a la mayor caída relativa en bolsa del banco en las últimas semanas y lo ha achacado a que ha sido la entidad que más ha subido en Europa desde principios de 2021.