El euríbor registra la menor subida intermensual desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, a finales de febrero de 2022. Ese fue, precisamente, el detonante de las subidas disparatadas que este índice de referencia de las hipotecas variables ha experimentado en los últimos doce meses: pasó de estar en negativo hasta alcanzar este marzo de 2023, a falta de un dato diario para conocer la media exacta, el 3,652%.

No obstante, la quiebra del Silicon Valley Bank el día 10 de este mes y el posterior rescate del Credit Suisse Group ha hecho que el auge se haya desinflado a lo largo de las últimas dos semanas. “A principios de mes apostábamos que iba a cerrar en el 4%, pero hemos visto muchos altibajos y el 4% se ha alejado un poco”, explica Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador hipotecario iAhorro, que añade, no obstante que “seguimos pensando que este indicador llegará al 4% esta primavera”.

El euríbor podría haber superado el 4% este mes

Tanto es así que, según una estimación realizada por iAhorro, si el euríbor hubiera seguido la misma tendencia de crecimiento que experimentó a principios de mes, de 0,2 puntos de media en tan solo siete días hábiles, podríamos haber alcanzado fácilmente el 4,1% a día 31. “Podríamos decir que la quiebra del Silicon Valley Bank, según nuestros cálculos internos, ha afectado en 0,5 puntos a la subida del euríbor”, explica Simone Colombelli, que matiza: “Si vemos la tendencia de estos tres últimos meses, podremos predecir que llegaremos al 4% en dos meses y medio, cuando hace apenas tres semanas pensábamos que llegaríamos a finales de este mes”.

La quiebra del SVB también ha provocado que el euríbor registre la menor subida intermensual en todo un año: desde el pasado febrero, cuando cerró en el 3,534%, solamente ha crecido 0,118 puntos porcentuales. Todo ello pese a que el Banco Central Europeo no paralizó la subida en los tipos de interés oficiales prevista: otro 0,5% que hace que se sitúen ya en el 3,5%. Esto nos lleva a tener una diferencia de apenas 0,15 puntos porcentuales entre los tipos de interés oficiales y el euríbor, cuando lo normal es que la distancia esté en torno a los 0,6 puntos de media.

Por este motivo, el portavoz de iAhorro se atreve a decir que “podemos esperar otra subida de los tipos del BCE durante esta primavera”, aunque la presidenta del organismo europeo, Christine Lagarde, por ahora no se ha comprometido a que vaya a acometer más subidas y, según ha dicho en sus últimas declaraciones, espera que a partir de ahora “los movimientos de los tipos de interés dependan de los bancos”.

Los hipotecados a tipo variable pagarán entre 300 y 600 euros más cada mes

Pese a que la subida que hemos visto este mes del euríbor es leve, quienes tengan contratada una hipoteca variable y les toque revisarla este mes verán cómo sus cuotas suben igualmente de forma considerable. ¿Por qué? Hace apenas un año, en marzo de 2022, el euríbor seguía en datos negativos (-0,237%), por lo que los hipotecados a tipo variable apenas pagaban intereses, pero a partir de este mes tendrán que abonar al banco un TIN que seguramente ya esté por encima del 4%.

Por ejemplo, calculan desde iAhorro, quien tenga que revisar una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con un tipo de interés de euríbor + 0,99% de diferencial verá cómo su cuota pasa de los 465,63 euros mensuales a los 761,67 euros. Esto supone un encarecimiento de 296,04 euros al mes y de hasta 3.552,51 euros al año.

Y si la cuantía del préstamo es mayor, también será mayor el encarecimiento. Para una hipoteca de 300.000 euros, también a 30 años y un TIN de euríbor+0,99%, la cuota se encarecerá el doble: hasta 592,09 euros cada mes, ya que pagará ahora 1.523,34 euros mensuales por los 931,26 que pagaba hasta ahora. En este caso, el encarecimiento anual supera los 7.000 euros, concretamente sube hasta los 7.105,02 euros.

Sigue habiendo hipotecas fijas con un TIN por debajo del euríbor

“Pese a que en los últimos días hemos visto subidas en las ofertas comerciales de los bancos (por ejemplo, en Abanca o BBVA) no han sido demasiado bruscas. Las condiciones que ofrecen siguen estando, en hipoteca fija, por debajo del euríbor y aún vemos algunas incluso por debajo del 3% TIN”, detalla Simone Colombelli.

Esto nos lleva a la conclusión de que “la banca está muy lejos de ver una situación negra en el mercado. Las entidades están apostando a largo plazo a que las condiciones mejorarán: si te dan una hipoteca ahora por debajo de euríbor, a 20-30 años de plazo, es que prevén que la situación no empeore demasiado porque, si no, no les saldría rentable darla”, finaliza el director de Hipotecas de iAhorro.