Glovo ha desconectado a Pepe Forés, uno de sus riders. Un día se levantó, se montó en la bici y se puso la mochila, pero no podía entrar en su cuenta durante una semana. Lleva cinco bloqueos así en dos meses y no puede trabajar. No dan razones, no contestan a los correos. Lo han desconectado, según él "para que deje de repartir".

El caso de Pepe no es único, se están detectando decenas en España y ya hay dos denuncias presentadas en el juzgado por la Asociación Unificada de Riders (AUR). Pasa, según David Mayo, letrado de AUR, con los repartidores que han exigido derechos o que los han ganado. Sobre todo a raíz de la oleada de reclamaciones que llegan a la empresa tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que los riders sobre trabajadores, y no autónomos. Incluso hay casos anteriores donde se ha demostrado que Glovo desconectó de manera deliverada a uno de sus primeros repartidores en València. La sentencia prueba que bloquearon la cuenta de Johan Parrado de manera injustificada y sin previo aviso, dejándole sin el trabajo con el que mantenía a sus niños de 5 y 4 años entonces. El juez condenó a Glovo por despido improcedente, a ser contratado como trabajador, y a indemnizarle con 3.349 euros. Glovo asegura que pueden reclamar y recuperar la cuenta Una portavoz de Glovo explica que "para garantizar el correcto uso de la aplicación, existen unos términos y condiciones aplicables a usuarios, establecimientos y repartidores que contemplan varios aspectos, incluyendo el fraude, que pueden conllevar la suspensión de una cuenta. En todo caso, el repartidor, el usuario o el establecimiento siempre puede reclamar y un equipo especializado revisa el caso". De hecho, Parrado explica que se han dado multitud de casos que nunca reclamaron entre sus compañeros. "Casi toda la plantilla con la que yo empecé ha ido saliendo así, han desconectado la cuenta a los riders que estábamos desde el principio", afirmaba. 20 días para reclamar Fernando Roan, presidente de AUR, da apoyo a los afectados por este tipo de prácticas, y remarca que "los repartidores tienen 20 días para denunciar, si se pasa el plazo pierden su opción de reclamar. Esto es muy importante". El bloqueo de cuentas sucede, según AUR, por dos motivos. El primero es tras un acuerdo extrajudicial con un repartidor. "La empresa no quiere ir a juicio así que pacta una cantidad a cambio de que el rider renuncie a la vía judicial, pero cuando vuelve a repartir comienzan a bloquearle la cuenta hasta que se cansa y se va. Para nosotros es claramente una represalia por haber reclamado derechos", cuenta Mayo. El segundo caso es, como en el de Johan Parrado, una readmisión o el reconocimiento de que es un trabajador. Pocos de los riders reconocidos como trabajadores tras la sentencia del Supremo en València lo denunciaron. Para Forés la situación es clara; "Glovo desconecta a los riders como represalia por exigir derechos". Y él no es un repartidor normal. Se trata, como Johan, de uno de los veteranos, y además fue el fundador del sindicato Riders x Derechos, que inició las protestas de repartidores a nivel de toda España para que dejaran de reconocerles como falsos autónomos. Forés ha sido desconectado dos veces. La primera en 2016 tras unos impagos de la empresa. La segunda ocasión es ahora, y critica que se trata de una consecuencia de su movilización sindical y de defensa de derechos. "Me bloquean la cuenta y no me dicen el porqué. Así cinco veces en mes y medio. Está claro que es una maniobra de presión para que desista y me vaya", cuenta. Alquiler y trapicheo de cuentas sin control Según Forés, la mayoría de riders trabajando ahora mismo en Glovo son migrantes sin papeles que han alquilado una cuenta, algo que es ilegal. "No entiendo que estén bloqueándome la cuenta a mí cuando hay tantísimas cuentas alquiladas y tan poco control", denuncia. Ahora mismo, trabajando 8 horas diarias se puede ganar (dependiendo mucho de la temporada) unos 800 euros repartiendo en Glovo. De esto, los migrantes suelen pagar el 30 % al dueño de la cuenta, lo que les puede dejar con menos de 600 euros al mes. Si se alquilan dos cuentas en dos plataformas distintas, una persona puede llegar a ganar más de 500 euros al mes. La clave, según Forés, es la indefensión de los repartidores; "¿Qué va a exigir una persona que no tiene papeles?". Glovo tiene mecanismos de control para evitar que se alquilen cuentas, como la obligación de hacerse una foto para que la app se abra con reconocimiento facial. Pero según Forés, estos controles son sencillos de saltar y hay muchas personas que lo hacen. En algunos grupos de Telegram que muestran los propios repartidores se pueden leer mensajes como este; "tengo tres licencias en estas aplicaciones para alquilar". También se pueden encontrar en páginas de anuncios y los riders explican que la necesidad de los migrantes no hace que duren mucho. El trabajo es "esclavizante", cuenta Mario, un migrante con una cuenta alquilada. Al final de todo se ganan 450 euros "trabajando doce horas al día, yo vengo aquí a las 10 de la mañana y no llego a mi casa hasta las once de la noche. Así de lunes a domingo, pero esque no tenemos otra", denuncia. Esos 450 euros dan, literalmente, para lo más básico; "si se te van 250 euros para una habitación el resto te lo gastas en pura comida y suministros, no da más el dinero", remarca