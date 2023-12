El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene la función de ayudar a la población con los temas de desemplo y las ayudas económicas que estos puedan recibir. Una de las cuestiones que sobrevuelan la cabeza de muchos trabajadores tiene que ver con el paro. La duda surge si al dejar nuestro empleo se puede cobrar por la prestación de desempleo.

Según un estudio, hay parte de la población que se plantea dejar su empleo. Uno de los principales motivos es el deseo de tener unos salarios más altos, aunque esta razón no es la única que les preocupa. La reducción del estrés o la ausencia de motivación a la hora de realizar su labor son otras de las causas por las que los españoles se plantean abandonar su trabajo.

La información del SEPE sobre cobrar el paro

El SEPE suele informar sobre distintos aspectos del mundo laboral que afectan directamente a los trabajadores. Una de sus últimas publicaciones tiene que ver con el paro. El organismo ha confirmado que, si se deja el trabajo de forma voluntaria, no hay derecho a cobrar el paro. Para poder cobrar la prestación por desempleo, es preciso que la baja sea de carácter voluntario.

La razón es que esta ayuda económica esta dedicada a aquellas personas que no tiene empleo por no encontrar trabajo, es decir, no incluye a los trabajadores que quieren dejar su puesto para cobrar el paro. A pesar de ello, existen una serie de excepciones que debemos tener en cuenta, según la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

Cuando hay retrasos en el pago del salario, ya sea de forma continuada o si la empresa deja dinero a deber al trabajador.

Si el dueño de la empresa no lleva a cabo sus obligaciones, salvo casos de fuerza mayor. También cabe la posibilidad de que el empresario no readmita al trabajador tras un proceso judicial por la que esté obligado a hacerlo.

La situación geográfica del trabajor, siempre y cuando le obliga a cambiar de residencia.

Si las condiciones laborales menoscaban la dignidad del trabajador. Quedan incluidos los cambios de jornada, distribución de trabajo o horario.

Esto sucede con la indemnización

La marcha de nuestro trabajo puede ser por varias razones, pero debemos tener en cuenta lo que sucede si lo hacemos por voluntad propia. Esta forma no solo afecta al desempleo, sino también a la indemnización por el despido. Si el trabajador decide abandonar de forma voluntaria el trabajo, no tendrá derecho a recibir este incentivo económico, pero sí que podrá cobrar el finiquito tras rubricar su firma en el contrato.

Este siempre se lleva a cabo cuando un trabajador decide abandonar la empresa en la que se encuentra trabajando. Cuando se firma el finiquito, en este se incluye los salarios pendientes, las comisiones por objetivos o el periodo vacacional que no ha disfrutado.