La Fundación CEDE reúne a 300 jóvenes en Zaragoza en una nueva edición de 'Talento en Crecimiento'

La Fundación CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos junto con la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón – ADEA, ha celebrado con gran éxito una nueva edición del programa "Talento en Crecimiento" este miércoles en la ciudad de Zaragoza.

Al acto, que ha tenido lugar en el edificio CaixaForum, han asistido 300 jóvenes. Durante el encuentro, los estudiantes han tenido la oportunidad de sumergirse en enriquecedoras ponencias impartidas por destacados expertos, empresarios y directivos. El objetivo principal del programa ha sido orientar a los participantes, que están a punto de dar sus primeros pasos en el competitivo mercado laboral.

En el acto de apertura institucional han tomado la palabra Pau Herrera, secretario del Patronato de la Fundación CEDE, y Fernando Rodrigo, presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón – ADEA. Pau Herrera, secretario del Patronato de la Fundación CEDE, ha destacado el propósito central de Talento en Crecimiento, que, a lo largo de sus 22 encuentros, se ha dedicado a “explorar y dar voz a emprendedores provenientes de todos los rincones del país".

Fernando Rodrigo, presidente de ADEA, ha subrayado que este evento persigue principalmente "impulsar futuros empresarios y proyectos". Rodrigo ha expresado también el compromiso de ADEA y CEDE en proporcionar a los empresarios la información más relevante, contribuyendo así a la construcción de una sociedad mejor.

El presidente de ADEA ha con concluido su intervención destacando la importancia de que la juventud esté alerta “a las oportunidades empresariales y a todo lo que acontece en su entorno. Las oportunidades se presentarán para todos y que es esencial estar preparados para aprovecharlas al máximo”.

Seguidamente, en la ponencia titulada "Del pueblo a la Lista Forbes", Pedro Lozano, Cofundador de Imascono y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, ha destacado la importancia de apostar por las propias capacidades como un paso esencial hacia la felicidad y la posibilidad de dedicarse en el futuro a lo que realmente a uno le apasiona. Además, Lozano ha subrayado la importancia de establecer relaciones, considerándolas como “una pieza fundamental porque abre muchas puertas en la vida profesional”. Así, ha sostenido que la verdadera fortuna “reside en encontrar la felicidad en el día a día y en dedicarse a lo que realmente uno tenga motivación”, destacando que “la pasión, el esfuerzo y el sacrificio son elementos clave para alcanzar cualquier meta”.

A continuación, en la mesa titulada "Algunos sueños que pueden ayudarte a construir el tuyo. Herramientas de hoy para el mañana", Fernando Rodrigo, presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón – ADEA; María Vila, joven de la segunda edición del Programa Generación Propósito de la Fundación Princesa de Girona; y Guillermo Gauna-Vivas, emprendedor social, CEO de Ayúdame3D y galardonado con el Premio Princesa de Girona Social 2020, han ofrecido diversas perspectivas sobre carreras y salidas profesionales.

Además, han compartido las claves de sus experiencias, proporcionando valiosas pistas a los jóvenes participantes para abordar el proceso de "descubrimiento". La mesa ha estado moderada por Mireia Armengol, directora general de la Fundación CEDE. Según Guillermo Guana-Vivas, hoy en día, "el emprendimiento es secundario; ser feliz es lo primero. Para alcanzar tus metas, es esencial estar rodeado de tus seres queridos y de aquellos que creen en tu proyecto".

Fernando Rodrigo ha puesto su atención en la importancia del equipo dentro de la organización, resaltando que "lo más importante son las personas, personas y las personas. Colocar a las personas en el centro de todo es fundamental”. También ha hablado de liderazgo, apuntando que “quien lidera debe ser el cemento sobre el cual crece todo. El liderazgo se demuestra a través de la preocupación por el equipo y la alegría cuando ellos triunfan. Con un equipo sólido, se puede llegar a cualquier meta".

La relevancia del propósito en la búsqueda de empleo, junto con el liderazgo, ha sido el enfoque principal de la charla siguiente, dirigida por Carmen Manteca, Head of Talent Acquisition de Deloitte y Elena Alberca, Lead of Brand for People de Deloitte. Ambas ponentes han coincidido en que el liderazgo implica principalmente acercarse a las personas, ofreciéndoles apoyo constante. Al tomar decisiones, han señalado, resulta esencial detenerse por un momento y reflexionar acerca de cuál es nuestro propósito.

Patri Bárcena, experta en Social Media, Influencer Marketing y Tendencias Tech, ha liderado una sesión interactiva con el objetivo de capacitar a los participantes en la gestión proactiva de su presencia en línea y en la creación de una marca personal alineada con sus metas profesionales. Bárcena ha destacado que la marca personal “abarca todo lo que haces, así como lo que decides no hacer”.

Además, ha manifestado que "una de las claves principales a la hora de crear una marca personal digital de valor es estar al día en cuanto a tendencias sobre las redes sociales y la tecnología, para poder sacarle el máximo provecho”. Esta nueva edición de “Talento en Crecimiento” ha concluido con la inspiradora charla de Jorge Mata, fundador de la Academia de Inventores y top 50 de personas más influyentes del año 2022.

Bajo el título "Experiencia de una startup cuando se une con una empresa de 135 años", Mata ha compartido sus experiencias empresariales y ha explicado cómo utilizar la educación en tecnología y ciencia como llave para cambiar el mundo.

La Fundación CEDE se consolida con esta nueva edición del programa “Talento en Crecimiento” como un punto de encuentro formativo para los jóvenes y prosigue con sus propósitos de acercarlos a la realidad de las empresas y empoderarles para que sean capaces de definir y realizar el futuro que sueñan. Asimismo, busca potenciar el talento y promover el desarrollo de las habilidades y competencias profesionales de los jóvenes en un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante. "Talento en Crecimiento" está patrocinado por la Fundación "la Caixa" y cuenta con la colaboración de ADEA - Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón; Deloitte y la Fundación Princesa de Girona.