¿Cuándo debo pagar a Hacienda la Declaración de la Renta?

La Declaración de la Renta es el trámite anual que los residentes en España tienen la obligación de realizar con el fin de regularizar su situación con la Agencia Tributaria. Como cada año, según se acerca el mes de abril y, por tanto, el inicio de la campaña, son muchas las preguntas que los usuarios se hacen acerca de la misma. Una de las búsquedas más frecuentes tiene relación con las fechas en las cuales los contribuyentes deben pagar a Hacienda en caso de que el resultado salga a devolver.

¿Cuándo comienza y acaba la campaña de la Renta?

Como señala la página oficial de La Moncloa, las fechas para confeccionar la declaración de Renta y Patrimonio 2023 son las siguientes:

3 de abril hasta el 1 de julio de 2024: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023.

presentación de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023. 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024: la Agencia Tributaria podrá confeccionarle su declaración de Renta 2023 por teléfono (cita previa desde el 29 de abril hasta el 28 de junio).

la Agencia Tributaria podrá confeccionarle su declaración de Renta 2023 (cita previa desde el 29 de abril hasta el 28 de junio). 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024: la Agencia Tributaria podrá confeccionarle su declaración de Renta 2023 presencialmente en sus oficinas (cita previa desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio).

¿Cuáles son las fechas límite para pagar a Hacienda si sale a devolver?

La Agencia Tributaria ofrece distintas formas de pago, por lo que los plazos pueden variar. Estas son las diferentes posibilidades:

Pago fraccionado de la renta: Este consta de dos pagos, uno primero del 60% del total , que se realiza en el momento de presentar la declaración de la renta o hasta el 30 de junio ; y un segundo del 40% restante , cuyo plazo límite está fijado el día 5 de noviembre .

Este consta de dos pagos, , que se realiza en el ; y un , cuyo plazo límite está fijado el . Pago único de la renta: se podrá efectuar desde el inicio de la campaña hasta el día 26 de junio.

¿Se puede aplazar el pago?

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es si existe la posibilidad de solicitar un aplazamiento, en caso de que esta nos salga a devolver, en el pago de la Declaración de la Renta. Muchos contribuyentes sufren una situación precaria y angustiosa, por lo que, requieren de una prórroga para poder abonar la cuantía que deben devolver.

La respuesta es sí. Hacienda permite solicitar un aplazamiento a aquellas personas que no tienen liquidez. Siempre que la deuda no supere los 50.000 euros, no será necesario justificar nada ni aportar garantías. Esto es una novedad de 2023, pues antes la cantidad máxima estaba fijada en 30.000 euros. Si la deuda supera dicha cantidad, deberá demostrar la existencia de problemas para afrontar el pago y aportar ciertas garantías.

Eso sí, debe saber que el aplazamiento conlleva un interés. Este se fija cada año en los Presupuestos Generales del Estado. En 2024 será del 4,0625%. Al igual que ha sido ampliada en 2023 la cantidad máxima de deuda hasta la cual los contribuyentes no deben aportar garantías (50.000 euros), el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aumentado los plazos máximos de aplazamiento de 12 a 24 meses para las personas físicas y de 6 a 12 meses para las personas jurídicas.