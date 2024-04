Torrent: "Después de Chery vendrán a Cataluña más inversiones chinas"

Roger Torrent (Sarrià de Ter, 1979), seguro de que cuenta con la confianza de Pere Aragonès para continuar su tarea al frente de la Conselleria de Empresa si ERC logra formar gobierno en Cataluña tras el 12M, está convencido de que el desembarco de Chery en los terrenos de Nissan en la zona Franca e Barcelona arrastrará en breve más inversiones chinas. Defiende la fórmula de reindustrialización adoptada y asegura que el actual Govern ha dado grandes paso en pro de la desburocratización administrativa.

A Zona Franca tenía que venir Great Wall Motors. Y no vino. Se habló de una planta de baterías y se llegó a hablar de reparar blindados del ejército. También de coches deportivos de lujo, furgonetas eléctricas para el reparto de última milla que se llegaron a presentar en público y con presencia de la actual consellera de Economia. En Zona Franca se han barajado una larga lista de opciones que o se autodescartaron o se descartaron por imposibles. ¿Chery ha salvado la reindustrialización?

Chery ha venido a consolidar el proyecto de la reindustrialización de la planta de Nissan. Es cierto que el periplo no ha sido fácil. Desde el primer momento nos planteamos que debía ser un proyecto industrial, del auto y que mantuviera los puestos de trabajo. Esa conjunción no era nada sencilla, pero con la ‘joint venture’ entre Ebro y Chery lo logramos. Seguramente hubiéramos podido optar por opciones más rápidas y efectistas, que no efectivas, como la logística. Pero nos hemos mantenido tozudos porque creíamos que era lo mejor para el país.

La reindustrialización ha ido dando vueltas, porque pasó de esperar a un gran fabricante, como era Great Wall Motors, a luego una fábrica multimarca, en el proyecto del HUB, para acabar volviendo a un gran fabricante como Chery. ¿Por qué?

No ha sido fácil, los procesos de reindustrialización se deben trabajar y no hay un catalogo a disposición de las administraciones para escoger cuál es la mejor opción. Un punto a favor para el aterrizaje de Chery es que ya había una empresa catalana implantada. Son los primeros fabricantes chinos que desembarcan en Europa, que lo hagan de un socio local se lo hace más fácil. Lo sé porque lo he visto de primera mano.

Usted destaca el papel de Ebro, pero este llega, primero, con un financiero australiano, que es Goodman, y un posterior socio chino, Chery. ¿Por qué era necesario Ebro en la ecuación?

En el plan de negocio de Chery están los modelos de Ebro, tanto la 'pickup' como la furgoneta. Es una suma de tecnología y capacidad productiva china con la capacidad de implantación y conocimiento del ecosistema local que pone Ebro. La unión de ambos hace fuerte el proyecto y le da perspectiva de futuro. La administración tiene que poder acompañar, en sectores estratégicos, proyectos que empiezan. Y aquí es bueno que apostemos por empresas locales.

¿Si Chery finalmente se hubiera decantado por instalarse en otra ubicación, como Italia, donde también miraron terrenos, la reindustrialización hubiera sido un fracaso?

Competíamos con varias ubicaciones en Europa, además de Italia.

¿Con cuáles?

No me compete a mí decirlo. Que nos hayan elegido a nosotros significa que somos competitivos. Se está produciendo un proceso de aterrizaje de las empresas asiáticas en el que, seguramente, en el sector de la automoción faltaba una espoleta que desencadenara al resto. Estoy convencido, en el futuro aterrizarán otros proyectos asiáticos en nuestro país. Seguro. Hay una discusión sobre qué efectos tiene eso en la autonomía productiva de Europa, ciertamente, pero en todo caso lo que marca es que somos muy competitivos.

No ha respondido si hubiera sido o no un fracaso si Chery hubiera elegido otra ubicación.

No, no lo hubiera sido. Seguramente las velocidades a la hora de adquirir potencia hubieran sido mucho más lentas y debiéramos haber tenido mucha más paciencia. Y en este país eso a veces nos cuesta. Pero si las administraciones públicas no hacen esas apuestas, nunca tendremos un Tesla europeo. Hemos de ayudar a nuestra industria.

¿El ciclo de cierta estabilidad política que ha tenido la Generalitat durante la reindustrialización ha sido clave para que esta llegara a buen puerto?

Es imprescindible, a nivel general, que haya políticas industriales constantes y estables. El Pacte Nacional per a la Indústria es un ejemplo. Cuando hablamos con potenciales inversores se lo explicamos, como prueba de que en este país apostamos, desde el consenso, por la industria. Es lo que quieren oír.

¿Con la coyuntura política que había en este país en 2017 se hubiera podido cerrar una inversión como Chery?

En ese año también se concretaron inversiones extranjeras importantes...

Pero no del calado de Chery.

Es verdad que los proyectos importantes han venido en este último periodo y lo atribuyo a la política industrial hecha. A mi ningún inversor ni potencial inversor me ha preguntado por la situación política en Cataluña.

Pero es que la situación política ahora no es igual que en 2017.

Yo puedo hablar por mi etapa como 'conseller'.

¿Quién trajo a Chery a la mesa de reindustrialización?

Con Chery teníamos relación de hace años, como saben ya se había intentado otras veces [José Montilla viajó a China en 2010 para convencerles]. Que se haya decidido es fruto de la estrategia China Desk, una unidad dentro de Acció [agencia de inversiones internacionales de la Generealitat] especializada en el mercado chino. Este es el primer enlace de muchas empresas y el Govern, en este caso también Chery. Y de ahí les ofrecimos contactar con Ebro.

¿Tienen alguna gran inversión china más identificada y que pueda aterrizar en los próximos meses?

Tenemos alguna cuyo proceso va muy bien, pero somos muy cautos y ya lo explicaremos cuando podamos. En el futuro inmediato aterrizarán en Cataluña otras empresas chinas. Ahora mismo Acció está trabajando con 600 proyectos de potencial inversión en todo el mundo.

¿Y cuántos tienen la madurez suficiente para poder recalar en Cataluña?

Es complicado de decir, porque al final depende de las decisiones que tomen las matrices. Podemos estar en muchas listas de posibilidades, que al final eso es lo importante. Últimamente siempre estamos en las quinielas.

Ebro y Chery anunciaron que su inversión inicial sería de 400 millones de euros, entre públicos y privados. ¿Cuántos son públicos?

La Generalitat ha aportado 4,5 millones de euros para la fabricación de vehículos en sí y otros 6 millones para la formación de los ex trabajadores de Nissan. Del resto no me toca hablar a mí, dependerá de las convocatorias del PERTE y que el reglamento europeo marca un límite de no más del 10% de la inversión. Creo que estos límites deberíamos replanteárnoslos, porque estamos compitiendo con EEUU y China con un brazo atado a la espalda.

¿Tendrán Chery y Ebro algún tipo de exención fiscal o trato de favor?

No.

Chery llega con la promesa de 1.250 empleos, que son la mitad de los que mantenía Nissan cuando cerró. Es un patrón que vemos en otros procesos menores, en los que se consigue un recambio, pero con un impacto en términos de empleo menor. Pasó en Castellet con Bosch, pasó en Manlleu con Electro-jet o en Vilanova con Mahle. Llegan recambios pero emplean a menos o mucha menos gente. ¿Está reindustrializandose bien Cataluña?

Sí, pero no es lo mismo comparar el grado de ocupación de un proyecto maduro que de otro que empieza. Todos esos procesos irán evolucionando y creciendo, para lo que necesitarán más personal. Además las empresas que han llegado se dedican a sectores con futuro, no como los proyectos que cerraron, que no lo tenían. Sea como sea, por primera vez hay un proceso de reindustrialización en este país y lo lideramos desde la Generalitat. Lo que pasaba hasta ahora es que se dejaba morir la industria y como mucho se reemplazaba con otros sectores, como la logística, con mucho menos valor añadido y empleo. Reindustrializar no es fácil, pero la alternativa es mucho peor.

Uno de los motivos por los que usted defiende las reindustrializaciones es porque aportan empleo de calidad. ¿El proyecto del Hard Rock lo aporta?

Nosotros siempre hemos dicho que no es un modelo que nos guste. Es un proceso urbanístico que debe seguir sus trámites, porque si no podríamos incurrir en una prevaricación o exponernos a grandes indemnizaciones. Pero no es un modelo con el que nos sentimos cómodos, el nuestro es el de la reindustrialización. Es todo lo que pasa, por ejemplo, cerca de Vilaseca en la petroquímica. Y todos esos procesos de futuro como la eco planta de Repsol o el electrolizador. Que demuestran que la reindustrialización es factible y que nos lleva a un modelo laboral de más calidad.

Una de las demandas que más le han hecho las empresas durante esta legislatura es reducir la burocracia ¿Lo ha hecho?

Se ha hecho mucho. Hemos desplegado la ventanilla única empresarial que llega a casi todo el país. Gestiona 600.000 expedientes al año. La media de resolución de estos expedientes es de 13 días. Y dentro de éstos, los de especial complejidad, han pasado de media de resolución de 41 días a 28 días. Se han eliminado más de 180 pasos en los procedimientos administrativos o inútiles, ineficaces o que aportaban poco valor.

Los empresarios siguen quejándose…

Además, en complicidad con los agentes económicos y sociales hemos hecho un plan de agilización administrativa para detectar los cuellos de botella en la administración, de los que hemos suprimido 130. Y otra cosa, somos el primer Govern de la Generalitat que ha rebajado el plazo medio de pago por debajo de ellos 30 días. Todo esto, que quizás no se nota de un día para otro, reduce la burocracia y mejora la simplificación administrativa.