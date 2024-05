La Seguridad Social alerta sobre el bulo más extendido del Ingreso Mínimo Vital que no gustará a mucha gente

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es uno de los subsidios más importantes que ofrece la Seguridad Social, porque beneficia a millones de personas que no tienen los recursos suficientes para llegar a final de mes. Sin embargo, entre la población española existe una falsa creencia de que esta paga no se está repartiendo de la mejor manera, y que muchos extranjeros se están aprovechando de las ayudas del Gobierno. El Ministerio de Inclusión ha compartido información que desmiente este bulo.

"No es una paga más", Elma Saiz

Actualmente, más de 1.770.000 ciudadanos se benefician del IMV, una cifra bastante alta y que ha ido creciendo conforme pasaban los años. Desde el año de su creación en 2020, esta cifra ha ido creciendo sustancialmente, pasando de los 462.508 beneficiarios a los más de 1,7 millones con los que cuenta actualmente.

Este aumento del 282,70% en cuatro años, es una clara muestra de la situación actual por la que pasa la economía española. El conjunto de la nómina destinada al IMV es de casi 348 millones de euros.

Cada vez más personas tienen que acudir a la Seguridad Social para pedir alguna ayuda o paga del Estado, porque su situación familiar y personal no le permiten subsistir a base únicamente de un salario o, directamente, no lo tienen. La ministra Elma Saiz ha recalcado que el IMV "no es una paga más" y que es uno de los pilares de las pensiones no contributivas en España. Por esta razón, el Gobierno tiene que desmentir constantemente bulos relacionados con cómo se reparte el dinero de este ingreso.

Este es el perfil más común de los beneficiarios

Seguro que has escuchado alguna vez: "Todas las pagas del Gobierno se las llevan los extranjeros", o "Vienen a vivir aquí porque saben que les damos casa y paga", pero a pesar de esto, la realidad es bien distinta. La Seguridad Social ha compartido una publicación a través de la cuenta del Ministerio de Inclusión (@inclusiongob) en la que se detallan cómo son los perfiles mayoritarios de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

"El perfil más común del titular del Ingreso Mínimo Vital es el de una mujer española de 45 años", comienza el post. De esta manera se recalca que las mujeres son ahora mismo las grandes perjudicadas por el panorama social al que se enfrentan los ciudadanos actualmente. Además, en esta misma publicación se recalca que:

"Más del 80% de los titulares del IMV son españoles"

"El 66,7% son mujeres"

"La edad media es de 45,1 años"

En un comunicado, la Seguridad Social afirma que: "el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado a 811.914 hogares y ha protegido a las 2.401.829 personas que forman parte de ellos".

Si hacemos caso a los datos del ministerio nos damos cuenta de que únicamente 2 de cada 10 beneficiarios del IMV no son españoles y que 2 de cada 3 personas que los reciben son mujeres. Por tanto, el Gobierno quiere dejar claro que este subsidio es muy útil en la sociedad actual, y que la manipulación no deja ver la realidad a la que se enfrentan muchos hogares españoles que necesitan del IMV para poder hacer un día a día normal.