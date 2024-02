Asaja, Coag y UPA movilizan a 5.000 personas y un centenar de tractores en su primera gran manifestación en Madrid

Si el miércoles pasado tres bueyes recorrieron las calles del centro de Madrid, esta vez fue un gallo. A su lado, un grupo de agricultores cargaban un carro repleto de vino tinto de Denominación de Origen Rioja para tirarlo al comienzo de la manifestación para protestar por los bajos precios. Miles de trabajadores del sector primario de todas las regiones de España, tal y como hacían ver con las banderas que portaban, y unos 100 tractores acudieron este lunes a la llamada de las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) en Madrid. Según los datos facilitados por Delegación de Gobierno, hasta 5.000 personas y unos cien tractores han protagonizado una concentración frente al Ministerio de Agricultura que posteriormente se ha trasladado hasta la sede la Oficina Española de la Comisión Europea. El objetivo de esta movilización era llevar las protestas hasta el organismo europeo, ya que este lunes se celebraba en Bruselas un Consejo de Ministros de Agricultura de la UE para dar solución a los trabajadores del sector primario. Se cumplen cuatro semanas de los agricultores en las carreteras de todo el país convocadas por las tres organizaciones 'oficiales', pero también por Unión de Uniones, los artífices de la tractorada que tuvo lugar hace una semana en la capital, y por la Plataforma 6-F, surgida al calor de las protestas.

A la movilización de este lunes se han sumado distintos sectores que comparten reivindicaciones, como la simplificación y flexibilización de los criterios para recibir ayudas de la Política Agrarua Común (PAC) y la puesta en marcha de cláusulas que no perjudique a sus producciones. El más notable fue el sector pesquero, representado por la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar), Confederación Española de Pesca (Cepesca), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), que repartieron durante el recorrido más de 1.000 bocadillos de calamares a los asistentes como guiño y símbolo de la fusión de uno de los iconos más castizos de la capital con la actividad pesquera. "Nos sumamos a esta manifestación porque tenemos los mismos problemas como el exceso de regulación europea y la competencia desleal de todos los importadores que no tienen los estándares europeos", ha asegurado el presidente de Cepesca, Julio Morón, durante la manifestación. En la movilización también hay un grupo de apicultores de Salamanca y Zamora. “Los apicultores somos los grandes olvidados, ni siquiera los agricultores se acuerdan de nosotros”, afirmaba uno de ellos, “hablan mucho de ecología y nosotros no podemos ser más ecológicos”.

Pero, sin duda, el grueso de la manifestación estaba integrada por agricultores y ganaderos venidos en autobús desde todas las regiones, como Sergio y Esther, dos agricultores y ganaderos de Ávila. Crían vacas y ovejas, “aunque por poco tiempo con todo lo que nos piden”, aseguran. Se quejan del cuaderno digital y de la burocracia que exige la PAC. No tienen esperanza en que Planas consiga algo a su favor en Bruselas, “pero tampoco nos queda otra”. José España es un agricultor valenciano que ha venido desde Alzira a manifestarse en Madrid. "A mis 62 años, estoy deseando jubilarme", asegura este trabajador del sector primario, que denuncia que la naranja se paga a los productores al mismo precio que hace 30 años mientras los costes se han multiplicado. "Mis hijas y mis yernos no han querido dedicarse al campo y yo no quiero que lo hagan", asegura. Los agricultores de la Asociación Valenciana de Agricultores, que forma parte de Asaja, han decidido lucir este lunes un crespón negro en sus gorras, como recordatorio a las víctimas del incendio de la semana pasada en Valencia. Y las agricultoras Elena, Tamara y Gema viajaron a Madrid desde la zona de la Vera (Cáceres, Extremadura). Heredaron el oficio de su familia, pero no creen que sus hijos puedan dedicarse al negocio. Critican la fuerte burocracia que les exigen Bruselas, denuncian que el alza de los costes tras la invasión de Ucrania les ha lastrado en su actividad y que los precios en origen son muy bajos.

José España, agricultor de Alzira (Valencia) de 62 años que se ha manifestado este lunes en Madrid. / CELIA LÓPEZ

Los representantes de las organizaciones convocantes animaron a los presentes a continuar sacando los tractores a las calles para seguir reclamando sus derechos. El presidente de Asaja, Pedro Barato, aseguró al comienzo de la manifestación que la Política Agrícola Común lleva a la ruina al sector agrario. "A la ruina porque era una PAC con menos dinero, con más papeles, con más obligaciones, con más prohibiciones y con más limitaciones de todo tipo", ha subrayado, reiterando que los acuerdos con países terceros "están siendo una ruina de la forma que se están llevando a cabo". Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, subrayó que es "un disparate que la política se ha hecho a espaldas del sector agropecuario". "Por tanto, tiene que haber un giro. Y lo que hoy venimos a pedir es una serie de reivindicaciones que no son de hoy, que son de hace tiempo como la flexibilización, porque o se quita una burocratización tan grande como hay, o es imposible de cumplir", añadió. Por último, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, resaltó la necesidad de que se tiene que "cumplir" la Ley de la Cadena Alimentaria. "Se tiene que cumplir a rajatabla en todos los sectores. Hay sectores que la están cumpliendo como el ganadero o el porcino, pero hay otros como el vino, los cereales, el resto de sectores ganaderos y frutas y hortalizas donde no se establecen esos mismos contratos y esas normas", ha lamentado.

A diferencia de la tensión vivida en algunos momentos durante la tractorada organizada por Unión de Uniones en Madrid, la manifestación de Asaja, COAG y UPA finalizó sin sobresaltos. La mayor parte de los participantes acudieron para realizar la manifestación a pie, esperaron pacientemente durante una hora frente a la Estación de Atocha a que llegase la columna de tractores procedente de Arganda del Rey y desde ahí se movilizaron hasta la Oficina Española de la Comisión Europea. Solo un grupo de manifestantes se salió del perímetro pautado con la Delegación del Gobierno de Madrid para protestar frente al Ministerio de Sanidad, donde antes se alojaba el Ministerio de Consumo, pero la concentración fue rápidamente disuelta por la policía. Salvo esa excepción, la manifestación transcurrió entre tambores y cencerros y carteles de “No al cuaderno digital”, “Inspecciones para los productos importados” y 'Si el campo no produce, la ciudad no come'.