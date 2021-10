Asun Porta fue su maestra en Educación Infantil y ahora acaba de publicar 'Pequerrimas' en la editorial Interludio. Se trata de una colección de poemas infantiles que la docente escribió mientras ejercía su profesión en Sariñena relacionados con los temas que trabaja en clase y que está dedicado al CEIP La Laguna y a todos su compañeros y compañeras. Es, además, un proyecto solidario puesto que todos los beneficios del libro son para Aspanoa (Asociación de Padres de Niños con cáncer de Aragón) con la que Asun lleva colaborando desde hace unos años

Miguel Castilla, Laia Loscertales, Carmen Rami, Cristina Tena y María Martínez son algunos de los alumnos que han ilustrado los poemas y, según afirma Asun Porta, "lo han hecho con cariño y amor y me han emocionado mucho. La respuesta ha sido increíble, incluso me pasaban primero unos bocetos para ver qué me parecían. Han estado muy ilusionados con este proyecto".

Además también han colaborado ex alumnos del centro (Paula Castilla, Adriana Loscertales, Alberto Palacín, Miguel Casaña, Inés Tarrafeta, Francisco Campo, Tifaany Garzo, Sixena y Carmen Villellas, Violeta Asín) que fueron alumnos de Asun y otros que están cursando carreras relacionadas con las Bellas Artes. Sergio Laguna, estudiante en la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido el encargado de diseñar la portada.

La poesía como recurso educativo

Esta maestra nos comenta cómo "la poesía es un mundo inagotable de experiencias y recursos en el aula. Con ella se pueden trabajar las emociones, la empatía, la dramatización, la expresión oral… Es un material de creatividad muy valioso”.

Sin duda Asun Porta, docente innovadora en muchos temas, dejó una huella en todos estos alumnos y han querido agradecérselo colaborando en las ilustraciones que acompañan a cada uno de los poemas del libro.