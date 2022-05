El IES Miguel Catalán de Zaragoza ha celebrado este mes de mayo su primer Eco Movies Festival, fruto de un proyecto dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde las asignaturas de biología, economía e inglés.

En este proyecto han participado un centenar de jóvenes de 4º de ESO, que han realizado con cortometrajes en inglés y en castellano con temática medioambiental y de consumo responsable. Durante la celebración del festival se han proyectado los ocho finalistas y se ha premiado a los ganadores tras el voto del público.

De este modo, los ganadores de esta primera edición del certamen han sido The problem of deforestation (El problema de la deforestación), de Ricardo Delgado y Daniel Yusta; Harmful catchers (Cazadoras de peligros), de Leire Bolsa, Valeria Daza, Elena Escanero y Olivia Oedairadjsingh; Our war on plastics (Nuestra guerra contra el plástico), de Alba García, Elvira Gil y Ana Meliveo.

Colaboración con Ecozine

El IES ha contado para este proyecto con la colaboración de Ecozine Film Festival. La sección Enfocados de la 15ª edición de Ecozine Film Festival estuvo presente el 16 de mayo con la película belga In all kinds of weather.

Esta película, dirigida por Rob Jacobs y Constanze Wouters, va sobre el viaje, en un barco de vela, de un grupo de activistas climáticos para asistir a la Cumbre Climática en Chile, que finalmente fue cancelada. Rob Jacobs felicitó al alumnado por la creatividad de sus producciones y por el interés en un tema tan crucial como es el medio ambiente.

Por otro lado, el centro ha acogido el 18 de mayo el Ecozine Youth Film Festival, en el que se han proyectado 13 cortometrajes realizados por jóvenes cineastas y centro escolares de Argentina, Filipinas, Hungría, India, Irán, Italia, Portugal, USA y España. La jornada ha terminado con un taller de iniciación al audiovisual para el alumnado participante organizada desde el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza.