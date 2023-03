La Kings League, la competición de fútbol 7 creada por el streamer Ibai Llanos y el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué, cuenta entre sus filas con un jugador aragonés. Se trata de Juanma González, una de las principales figuras del Ultimate Móstoles, equipo que preside el youtuber DjMaRiiO. Esta semana, en El Periódico del Estudiante, hemos charlado con Juanma sobre el boom de la Kings League y cómo está viviendo la experiencia.

"A veces es complicado por todo el impacto que genera. A mi apenas me conocía nadie, pero estoy disfrutando mucho del cariño de la gente. A cualquiera que le guste el fútbol, le gustaría estar en mi lugar", asegura el futbolista nacido en Lérida pero que vive en Zaragoza y hasta hace poco jugaba con la AD Almudévar.

A Juanma, el éxito de la competición no le ha pillado desprevenido. "Por quien está dentro, quien lo organiza y quienes son los presidentes, todos pensábamos que iba a ir bien, pero no te esperas que funcione a estos niveles", detalla el también creador de contenidos de Fútbol Emotion. "Se ha convertido en todo un fenómeno, no solo en España sino en otros países, incluso no hispanohablantes, que ya han pedido acoger algunos partidos".

¿En qué consiste la Kings League?

González es una de las grandes figuras de la competición que comenzó a disputarse el pasado 1 de enero y se emite a través de Twitch. El zaragozano fue el primer jugador del torneo en anotar un hat trick (tres goles en un mismo partido) y se encuentra entre los máximos goleadores.

Pero, ¿qué es exactamente la Kings League? Es un torneo en la que participan 12 equipos, presididos por 12 famosos streamers, con nuevas reglas de competición y un estilo desenfadado. A ello se suma la complicidad de grandes figuras ya retiradas del fútbol como Chicharito, Kun Agüero, Iker Casillas o Ronaldinho, junto a la de otros futbolistas de tercera división y categorías regionales, como es el caso de González.

Se parece al fútbol pero es distinto, con unas normas peculiares. Una de las más llamativas es que, antes de cada partido, cada equipo tiene que escoger una carta de un mazo. Esta carta es una ventaja y puede usarse en cualquier momento, por ejemplo, que un gol valga doble –o triple– durante un minuto, un penalti a favor o que el portero rival no puede usar las manos durante un minuto.

El zaragozano define la Kings League como un "entretenimiento moderno" y asegura que "no es necesario que te guste el fútbol para verlo, pero si te gusta te engancha". Además, "es una buena excusa para juntarte con los amigos y familia para pasar un buen rato, corto o largo", apunta. Los partidos duran solo 40 minutos y la jornada se disputa entera los domingos, desde las 4 hasta las 10 de la tarde, un partido tras otro.

Un juego "dinámico, sano y divertido"

La liga de reyes ha revolucionado la forma de ver el fútbol sobre todo entre la gente joven, aunque según la estrella del Ultimate Móstoles se adapta a todos los perfiles: "También hay gente mayor que la sigue y aunque no conozcas a los streamers, lo pasas bien. Es algo atractivo, que dura poco y es muy dinámico".

Sobre las claves de su éxito, Juanma González cree que la principal son el presidente (Gerard Piqué) y los presidentes de los clubes (el propio Ibai Llanos, The Grefg, Perxitaa, etc.). Todos ellos streamers y youtubers que son "personas muy influyentes en las nuevas generaciones".

Por otro lado, indica que los partidos son "gratuitos", y es un "formato sano y divertido, alejado de polémicas para ganar espectadores y lo puede ver cualquier usuario y de cualquier edad, sin tener ninguna idea de fútbol".

Final en el Camp Nou y Queens League

La Kings League es ya un fenómeno imparable. La fase final del primer split de la liga –habrá uno en invierno y otro en verano– tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo en el Camp Nou ante más de 90.000 espectadores. Además, en mayo arrancará la Queens League, misma competición y mismos equipos, pero con mujeres.

En lo que respecta al futuro de la competición, el jugador del Ultimate Móstoles se muestra cauto. "Pensar que vamos a desbancar al fútbol tradicional es muy ingenuo. Son dos cosas distintas, que pueden convivir y de hecho lo están haciendo. Pero lo cierto es que cada día que pasa la Kings League gana más adeptos y engancha a más gente", reflexiona.

Por el momento, su vida sigue siendo como era antes. Ya no juega con el Almudévar pero entrena con el equipo. "Han sido muy comprensivos con mi situación", agradece el jugador, que cada domingo viaja a Barcelona para disputar los partidos de la Kings League. "Con el entrenador y los compañeros hablamos cada día por Whatsapp", explica. El tiempo dirá si las estrellas de la Kings League pueden llegar a eclipsar a Mbappé o al mismísimo Messi.