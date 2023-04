Este miércoles tuvo lugar un nuevo evento de nombramiento de embajadores del Z16 en el Centro de Arte y Tecnología de Etopía de la capital aragonesa. Allí se dio la bienvenida a los 33 nuevos dinamizadores que han llegado con ganas de darlo todo en el programa de ocio para jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Además, se contó con la presencia de tres embajadoras ya nombradas y en activo, que explicaron a los presentes el funcionamiento del programa desde dentro y cuáles serán sus funciones y retos a partir de ahora, compartiendo con ellos un sinfín de experiencias que han ido cosechando desde que se dieron de alta. Para terminar, todos los presentes recibieron un diploma acreditativo como embajadores del programa.

¿Y tú? ¿Todavía no te has hecho embajador del Z16? ¿Y a qué esperas? Te contamos algunas de las ventajas: Buscamos a jóvenes nacidos en 2007 con ganas de animar y participar de forma activa en el programa. No solo serás canal de información para el resto de participantes. También podrás ayudarnos a mejorar las cosas. Además, dispondrás del doble de actividades que un usuario habitual (es decir, 32 canjes en lugar de 16). ¿Alguien da más?

Requisitos para ser embajador del Z16

¿Qué se necesita para ser nombrado embajador? Tan solo rellenar nuestro formulario ‘online’ o acudir a la sede del Info Joven o a cualquier Zona Joven de la ciudad. ¡No tardes mucho! Que el próximo evento de nombramiento está a la vuelta de la esquina. La cita tendrá lugar el 4 de mayo en Espacio Joven Ibercaja. ¡No te lo pierdas!

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16_juventudzgz.

