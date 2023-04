Antes de empezar con un tema tan delicado e interesante creo necesario que todo aquel que lea este artículo tuviera clara la definición.de salud mental. La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona y determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Una vez entendida y procesada esta definición, ahora sí, te invito a leerme con atención.

Hoy en día el tema de la salud mental está en boca de todo el mundo y nos bombardean constantemente con datos sobre ella y cómo está afectando a la sociedad actual.

Yo, como deportista, no a un nivel de élite pero si a un nivel alto, he decidido centrarme en el área que mejor conozco: el deporte. Ya que vivo y he vivido muchas experiencias relacionadas con este tema, tanto en mi día a día como en las competiciones, que me han enseñado que no solamente se compite con el cuerpo sino que la mente también influye. Me gustaría mostraros cómo he ido aprendiendo lo fuerte que hace a un deportista el que sepa controlar su mente y lo débil y vulnerable que se vuelve cuando esta no funciona bien.

El ejemplo de Simone Biles

Podría dar miles de ejemplos de muchos deportistas de alto rendimiento a los cuales sus mentes no les han permitido competir al cien por cien, pero voy a escoger uno de los casos más mediáticos y recientes del deporte. Simone Biles, gimnasta estadounidense que tuvo que retirarse en el año 2021 de las Olimpiadas porque como según ella dijo no se sentía mentalmente preparada para afrontar las consecuencias de su actuación, tanto fueran de éxito, como de fracaso. Aunque yo no sea deportista de alto nivel como ella, he vivido varías experiencias similares a mi alrededor en la natación sincronizada y me gustaría comentar una que me dejó especialmente reflexiva.

Llevábamos un montón de meses entrenando para el Campeonato de España de marzo de 2021. Ese año estaba muy contenta, teníamos un equipo muy fuerte y todas sabíamos que lo podíamos hacer muy bien. Como en todo en la vida, siempre hay una persona que hace mejor las cosas dentro de un grupo o que llama más la atención y mi amiga María (la llamaremos así) ese año, era esa persona, la mejor del equipo. Era la que más técnica tenia y además tenia una habilidad muy buena para dirigir al equipo.

Llegó el momento de la competición. Normalmente antes de competir, en nuestro deporte, siempre nos dejan una hora o dos para calentar y probar la piscina. Estábamos todas haciendo las últimas piernas de la coreografía (las más difíciles, porque teníamos que aguantar mucho tiempo debajo del agua) y de repente María empezó a salirse del agua una y otra vez, sin parar.

Las piernas que siempre aguantaba sin problema porque era la más fuerte del equipo ya no las aguantaba: estaba atascada y por mucho que se metiera y las intentara ya no podía. Llegó la hora de competir y aunque nos salió muy bien el baile, la realidad es que María no consiguió terminar esas piernas.

La necesidad de entrenar cuerpo y mente

Es ahí, cuando me di cuenta, que no bastaba con el entrenamiento físico, no servía de nada estar preparada físicamente si en el momento de competir no lo estaba también mentalmente. María era la más fuerte, pero no supo llevar en ese momento toda la presión del campeonato.

Desde ese día tengo claro que tengo que trabajar más mi mente porque la salud mental me parece un tema muy importante y no solo en el ámbito deportivo. No debería quedarse atrás. Creo que cada vez es un tema menos tabú en la sociedad pero aún sigue estando mal visto que por ejemplo una persona solicite ayuda psicológica, ya que se le etiqueta de loco o loca.

Por ello creo que estaría bien que en las aulas de los institutos se les impartiera a los alumnos sesiones de conocimiento sobre cómo gestionar sus sentimientos, sus emociones y su bienestar social.

Para mi la clave del éxito en la vida, además del deportivo, es la gestión coordinada de tu mente con tu cuerpo, estando a un mayor nivel de importancia el funcionamiento de la primera.