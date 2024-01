Mito o realidad. Es la pregunta que surge al hablar de la llamada generación de cristal. Este concepto se ha hecho muy popular en los últimos años para referirse a la fragilidad de los jóvenes nacidos a partir del año 2000, aunque con el tiempo se le ha dado la vuelta para destacar también su transparencia a la hora de expresar sus emociones. ¿Existe realmente la generación de cristal?, ¿qué opinan los jóvenes de este calificativo?

La psicóloga Gabriela Lardiés explica que el término 'generación de cristal' fue acuñado por la filósofa Monserrat Nebrera en un artículo y hace referencia a una nueva generación que ella define como "más débil e inestable, con baja tolerancia a la frustración", y señala como causa la "sobreprotección por parte de los progenitores".

Este término ha evolucionado y ha adquirido otras connotaciones, algunas de ellas negativas, como la supuesta debilidad o falta de capacidad de las nuevas generaciones para afrontar retos, pero también positivas, según indica Gabriela Lardiés, como por ejemplo, "una mayor sensibilidad y reactividad ante las injusticias".

Una etiqueta sin contexto

A esta psicóloga no le gusta hablar de generación de cristal. "A mí las etiquetas no me gustan demasiado, y me parece injusto etiquetar a toda una generación fijándose únicamente en las variables personales, sin señalar el contexto social al que se enfrenta".

Lardiés pone como ejemplos la inestabilidad y precariedad en los trabajos, o la poca accesibilidad a la vivienda, que muchas veces obliga a los jóvenes a seguir viviendo con sus padres a pesar de la edad.

"Es normal que todo este les afecte también a nivel psicológico, porque no hay una evolución psicológica natural. También estaría la transformación digital que hace que sean más vulnerables y estén más expuestos a críticas en redes sociales que otras generaciones", apunta la especialista.

Por otro lado, añade que "el exceso de competitividad y presión de la sociedad les hace también perder la motivación y la satisfacción vital".

LOS JÓVENES DE HOY NO SE AVERGÜENZAN DE SU SALUD MENTAL ¿Son los jóvenes de hoy menos resilientes que sus padres? Si nos fijamos en el término ‘generación de cristal’ se diría que sí, pero la psicóloga Gabriela Lardiés no está de acuerdo con esta afirmación. "No es que sean menos resilientes, lo que ocurre es que ya no se sienten avergonzados por decir que necesitan ayuda psicológica". Antes, acudir al psicólogo era visto como un estigma, pero hoy en día es todo lo contrario. "Muchos jóvenes lo ven como algo bueno, que la persona se ha molestado en buscar ayuda y evolucionar", apunta Lardiés, que señala como principal problema la dificultad para encontrar ayuda psicológica en el actual sistema de salud.

Término "discriminatorio"

El vicepresidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza, Sergio Pérez, admite que si el concepto de generación cristal se utiliza, es porque no ha salido de la nada. No obstante, lo considera un término "discriminatorio" que la mayoría de veces se emplea con el fin de descalificar.

Para este joven de 24 años, el concepto "no se corresponde con la realidad que estamos viviendo", ya que "estamos hablando de una juventud que está teniendo muchas dificultades para hacerse un hueco en el mercado laboral, para acceder a una vivienda, que ha pasado por el covid, y que vive unas condiciones que en nada se parecen a las de los jóvenes de antes".

Según Pérez, todo esto surge de una corriente de pensamiento centrada en la jovenfobia y el adultocentrismo, mediante la cual "continuamente se culpa a las generaciones más jóvenes, se piensa que están menos preparadas o que son menos capaces, cuando en la mayoría de los casos es más lo opuesto".

El joven pone como ejemplo el caso de Juanjo y Naiara, concursantes de Operación Triunfo que hace unas semanas se postularon como pregoneros para las Fiestas del Pilar de 2024 con un mensaje para la alcaldesa Natalia Chueca. La propuesta de los jóvenes causó una cascada de comentarios negativos en redes sociales, sobre todo de adultos, que decían cosas como ‘¿quiénes sois vosotros?’ o ‘¿qué os habéis creído?’.

No obstante, no solo los adultos tienen la culpa de que el concepto de generación de cristal se haya extendido, ya que algunos jóvenes también lo emplean para denostar a otros más jóvenes que ellos. "Contribuimos también al apropiarnos de estos términos y usarlos como un insulto".

Finalmente, según el vicepresidente del consejo juvenil de Zaragoza, "una generación que es capaz de hablar de salud mental, de sentimientos y de reconocer temas que antes eran tabú, es precisamente más fuerte que una que no es capaz de ello".