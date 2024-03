Un colegio de Zaragoza permite a sus estudiantes el uso de la IA en las aulas: "Esta tecnología ha llegado para quedarse"

Aragón ya tiene colegios e institutos donde los estudiantes utilizan la Inteligencia Artificial (IA) en el aula para estudiar o hacer sus trabajos. Cristian Ruiz, profesor de Informática y Tecnología del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, explica cómo están trabajando en este centro zaragozano con la IA desde el inicio de curso, formando a los docentes en estas nuevas herramientas y en el día a día con los estudiantes en el aula.

"En el centro no tenemos prohibido usar Chat GPT o cualquier otra inteligencia, pero es el profesor el que decide cuándo se puede utilizar. En ese caso, el alumno tiene que citar la manera en la que ha estado usando la herramienta: qué prompt (órdenes) ha introducido, para qué y qué le ha aportado", detalla el docente.

De este modo, la IA se utiliza en clase en casos concretos para que los alumnos hagan determinadas tareas: por ejemplo, acabar un código en la asignatura de Programación o hacer búsquedas de información o datos antes de realizar un ejercicio.

La idea del uso de la IA en educación es la de un 'compañero virtual'. / EL PERIÓDICO

"La tendencia a la que va toda la sociedad, también la educación, es que la IA actúe como una especie de compañero virtual que te ayuda a hacer cosas", explica Cristian Ruiz. "Estás en tu casa, tiene alguna duda con un problema o ejercicio, y le puedes preguntar a la IA, no para que te dé la solución sino para que te explique cómo es ese proceso", añade.

Además de enseñar a trabajar con ella, en el centro también tratan de concienciar al alumnado sobre el buen uso de esta herramienta a través de debates éticos en todos los cursos, para que puedan reflexionar acerca de esta nueva tecnología y sus límites: ciberseguridad, derechos de autor, etc.

La llegada de la IA a la educación, ¿qué cambios conlleva?

Para Ruiz, "la IA ha llegado para quedarse" y la labor de los profesores es mostrar a los alumnos que es algo que les va a acompañar a lo largo de sus vidas. "Hay que hacerles ver que a estas edades es muy importante que aprendan a pensar, no pueden dejarlo en manos de la IA", destaca.

Por otra parte, "como docentes, tenemos que ver la IA como una herramienta que puede aportar más, pero hay que seguir trabajando el pensamiento crítico del alumno sobre el mundo que le rodea. Al igual que se les explica el aparato digestivo, también hay que explicar lo que hay debajo de la IA, que no es magia, son algoritmos, y detrás de estos algoritmos hay unos desafíos éticos, como los sesgos", detalla el profesor.

La IA obliga a repensar las tareas que los profesores mandan a sus alumnos

Uno de los principales retos que plantea actualmente la IA en educación es el plagio, algo que no es nuevo pero que con la IA se vuelve más sofisticado. "Ya no se pueden pedir documentos de texto, donde es mucho más fácil que te la cuelen", comenta Ruiz, que recuerda que no existe ninguna herramienta fiable que detecte si un texto está hecho con IA.

Esto obliga a repensar las tareas que los profesores mandan a los alumnos. Las alternativas pasan por las presentaciones orales, vídeos, pódcast, etc., "otro tipo de evidencias donde puedan demostrar que han alcanzado la competencia". Sin duda, un desafío para la creatividad de los docentes.

En los centros de formación del profesorado se imparten ya sesiones sobre IA. / ANDREE VORNICU

La IA, una revolución similar a la de internet y la navegación web

Herramientas para crear imágenes, hacer presentaciones, vídeos, de idiomas, etc. Hoy en día existen un montón de inteligencias artificiales que nos pueden ayudar con aquellas tareas más rutinarias. Conocerlas y saber qué son y cómo funcionan es el primer paso para poder aplicarlas en el aula.

Así lo afirma Iván Heredia, docente y formador en inteligencia artificial en centros de formación del profesorado de Aragón. Heredia compara la aparición de la IA con la llegada de internet y la navegación web, solo que ésta tiene aplicaciones en muchos más aspectos. "Ahora mismo estamos en la fase inicial de esta revolución, y habrá que ver todo lo que conlleva", asegura el experto.

"La educación no tiene que ser solo a nivel técnico sino ético, teniendo en cuenta también el impacto ambiental, social y laboral de la IA"

Al docente le consta que la IA se está utilizando en cursos como 3º de ESO en la asignatura de Programación y robótica, ya que aplicaciones como Scratch o MIT App Inventor la incorporan y permiten trabajar con ella. Él mismo ha impartido también formación a docentes sobre distintas aplicaciones que pueden usar para crear sus propios materiales, presentaciones, etc.

El pasado 13 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó definitivamente la ley que regulará el uso de la IA en los países miembro y que establece medidas de prevención y transparencia. Según Heredia, habrá que ver cómo se adapta esta ley a las empresas y también al ámbito educativo, ya que impone límites de edad para poder utilizar estas herramientas.

Además, el docente subraya que "la educación en inteligencia artificial no tiene que ser solo a nivel técnico sino ético, teniendo en cuenta también su impacto ambiental, social y laboral". Aún con todo, anima a los profesores a perderle el miedo. Su consejo: que exploren y lo utilicen para preparar sus clases. "Es una fuente muy rica para generar ideas y para adaptar materiales a todo el mundo".