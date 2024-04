Así funciona el mundo de las criptomonedas que atrae como un imán a los jóvenes

INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS, ¿UNA ADICCIÓN?

Otro de los riesgos que conllevan las inversiones en criptomonedas es el de desarrollar adicción. Desde la Asociación de Ludopatía de Aragón, Azajer, su presidenta Miriam Gañán indica que el mundo de las criptomonedas guarda ciertos paralelismos con el del juego y las apuestas y, aunque no se han detectado problemas de adicción en gente joven, sí se han dado algunos casos puntuales en adultos. "No debemos caer en el alarmismo, pero un futuro sí podría convertirse en un problema si no se ejerce un mayor control para que los menores y la gente más joven no tenga tan fácil acceso a este mundo", asegura la presidenta de Azajer.