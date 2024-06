¿Son útiles los deberes? Esto es lo que dice la ciencia

Actualmente, la vida de los estudiantes es sencilla, solamente tienes que ir a clase y después tienes muchas vacaciones... pero ¿realmente es así? En mi opinión, el sistema ahoga a los estudiantes con deberes y exámenes que en muchos casos resultan inútiles, y lo único que producen es rechazo.

En la actualidad, la de vida de un estudiante de la ESO se basa en lo siguiente: levantarse pronto por la mañana para llegar al colegio o instituto, pasarse ahí ocho horas depende de si come en casa o en el comedor, y por la tarde realizar las extraescolares (inglés, pintura, deportes o academia, entre otros). Por último, al llegar a casa, se hacen los deberes y se estudia, ya que según los profesores habría que hacerlo casa día.

Los que tienen suerte ya han acabado para la hora de cenar, ducharse y meterse en la cama, ya que tienen que despertarse pronto al día siguiente. Por el contrario, hay muchos alumnos que se quedan hasta tarde estudiando o haciendo los deberes, y no tienen una cantidad buena de horas de sueño.

¿Son beneficiosos los deberes?

Si nos centramos en las investigaciones científicas, depende mucho de la edad de los alumnos. Los más jóvenes (6 a 12 años) no reciben un impacto positivo por realizar deberes, es más, en ocasiones tienen impactos negativos. De los 12 a los 15 años lo ideal es mandar entre 7 y 12 horas de deberes por semana, más no resulta en mejoras significativas. Los más mayores, 16 y 17 años, deberían tener como máximo dos horas diarias ya que más no influye en sus resultados académicos.

También cabe destacar que depende mucho del alumno en sí. Hay personas que necesitan dos o tres horas, y otras que con media hora tienen suficiente. Mandar los mismos deberes a un alumno de nueves que a otro que suspende, puede llegar a resultar absurdo.

Personalmente, creo que se deberían seguir mandando deberes, pero más limitados. Además, se deberían mandar deberes acordes a lo que cada estudiante necesita y se debería llegar a un mayor entendimiento entre los profesores para no sobrecargar a los alumnos con páginas y páginas de ejercicios de Biología, Física o Matemáticas, en un mismo día.