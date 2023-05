Descalabro absoluto. Los conflictos internos, la movilización del voto de derechas y el efecto gobierno se han llevado por delante a Podemos Aragón, que se hundió en las elecciones de anoche al salvar tan solo uno de los cinco diputados que conservaba en las Cortes al lograr un 3,98% de los votos. El batacazo pilló por sorpresa en la sede de los morados, que no esperaban ser condenados al ostracismo en las Cortes después de haber conformado un inédito Gobierno cuatripartito ni perder toda su representación en los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Puedes seguir la actualidad de las elecciones municipales y autonómicas en el siguiente enlace.

Nadie se atrevió ayer a tirar de paliativos. «Los resultados no son buenos. Ningún progresista que se precie se puede alegrar ante el escenario terrible que se abre ante Aragón, Zaragoza y España», dijo Maru Díaz, la líder autonómica de Podemos, que tiró de autocrítica y dejó abierta la puerta a una reestructuración en el partido. «Toca un momento de profunda reflexión. Hay que asumir que no hemos cumplido con los objetivos. Debemos analizar la situación e incluso asumir las responsabilidades correspondientes por el resultado que hemos obtenido», sentenció la turiasonense, la única que dio la cara tras los resultados a pesar de estar arropada por caras conocidas como Fernando Rivarés, que no ha comparecido, Diego Bayona, Andoni Corrales, María Goikoetxea.

Ni siquiera la estrategia de moderación seguida por Podemos Aragón frente a la línea dura de Madrid les ha valido la confianza del electorado de izquierdas, que acudía muy fragmentado a los comicios. De este modo, Podemos-Alianza Verde pasa de cinco diputados a uno en las Cortes (solo salva uno por Zaragoza, el de Díaz) y pierde los dos concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza, los dos en el consistorio de Huesca y el de Teruel.

Los morados llegaron a conseguir 14 diputados en 2015, cuando irrumpieron en el Parlamento autonómico con el 20,56%. Estuvieron a punto de protagonizar un ansiado sorpasso al PSOE, cuando lograron 137.325 votos en las autonómicas, a tan solo 5.000 de los socialistas. Comenzó entonces la caída libre al sumar 53.286 apoyos en las autonómicas de 2019, cuando el resultado ya fue entendido como una derrota en Podemos tras la que prometieron «reflexionar».

Fue entonces cuando hicieron valer sus cinco diputados al conformar un inédito Gobierno cuatripartito –una decisión que tomó el entonces jefe de los morados y hoy fuera de la formación, Nacho Escartín– junto al PSOE, el PAR y CHA para convertir en presidente a Javier Lambán y en Consejera de Ciencia y Universidad a Maru Díaz, que ganó un año más tarde las primeras del partido. Solo ellos han pagado en votos la factura de la coalición.