Los futuribles no gustan a los políticos, pero le pregunto igual. ¿Cómo se imagina que será el día después de las elecciones?

Yo intento ser optimista y por lo tanto me imagino a mí misma gobernando. Me ilusionaría encabezar un Gobierno en Aragón porque creo que tenemos esa fuerza que necesita nuestra comunidad autónoma. Así que me imagino, si no es liderando un Gobierno, estando en puestos importantes y con mucho peso en el Gobierno para consolidar lo que hemos hecho en esta legislatura. Queda mucho por hacer.

Los sondeos no son muy halagüeños para Podemos. Sin decir la frase ‘no nos fijamos en las encuestas’ o ‘no creemos en ellas’, ¿qué consideraría un éxito y qué un fracaso en cuanto a resultados?

Yo creo que anticipar lo que va a salir en las urnas ya de por sí he aprendido la lección de intentar no jugar a eso. Para mí un éxito sería repetir gobierno y repetirlo con mayor peso del que tenemos ahora. Y no me pongo en otro escenario que no sea ese. Todo lo demás lo analizaremos el día después de las elecciones.

Este pasado sábado tuvieron el acto central de campaña de Podemos en Aragón. ¿Le hubiera gustado ver a Yolanda Díaz haciendo campaña con ustedes en Aragón?

Yo estoy muy feliz de que me hayan acompañado mi secretaria general (Ione Belarra), que hayamos tenido a Rafa Mayoral, que hayamos tenido a Juantxo Uralde por Alianza Verde y que en la pegada de carteles estuviera Lilith Vestringe. Ha habido un despliegue de la formación política para acompañar y para respaldar la gestión que hemos hecho en estos cuatro años. El resto de figuras, como es el caso de Yolanda, pues yo entiendo que bueno, el proyecto de Yolanda decidió no presentarse a las elecciones municipales y autonómicas, entendí la decisión aunque no la comparta. Así que ella hace su trabajo y nosotros, el día después de las elecciones, trabajaremos para que sea la próxima presidenta del Gobierno de España.

¿Tendría que haberse anticipado Sumar y presentarse ahora para aglutinar el voto?

Yo lo que pienso es que es imposible ganar La Moncloa sin territorio, sin municipios y sin comunidades autónomos. Lo pensé en Podemos al principio y lo pienso ahora. Creo que lo mejor que le puede pasar a Yolanda para este diciembre es que a Podemos le vaya muy bien en estas elecciones autonómicas. Es más fácil conquistar los gobiernos si tienes asiento territorial.

"El día después de las elecciones, trabajaremos para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno de España"

Aragón es una de las pocas comunidades en las que Podemos e Izquierda Unida no han confluido. ¿Podría decirme alguna diferencia programática entre ambas formaciones?

Es que no es una cuestión de diferencias programáticas. Hay unidad de acción, como dicen los sindicatos. Tenemos una hoja de ruta compartida. No es un problema de programa, es un problema de valentía para aplicar ese programa, es decir, de decidir cuál es la posición que tiene que ocupar la izquierda para hacer factible aquello con lo que se compromete. Yo entiendo que esa posición pasa por gobernar y por estar dentro de los gobiernos aunque se cabalgue entre contradicciones. Muchas veces porque se consiguen avances y en otros porque se paran cosas, como en el caso de la Canal Roya. Esa es la posición de Podemos. Lo hemos tenido claro desde el principio: nuestra ambición era asaltar los cielos y entrar en los espacios en los que se deciden las cosas y mojarnos las manos. En el caso de IU las posiciones van variando según un año u otro y según al portavoz al que le pregunten. Yo lo respeto, somos compañeros, compartimos ideas programáticas y ojalá el hueco de la izquierda sea lo más grande posible en Aragón.

¿Usted se ve gobernando junto a Teruel Existe o cree que Teruel Existe pactará con el PP?

Eso se lo tienen que preguntar a ellos porque yo no acabo de saber qué quiere Teruel Existe para Aragón, ni tan siquiera para Teruel, más allá de un desarrollismo de infraestructuras muy propio de los 80. No sé cuál es su programa ideológico, esperaba haberme aclarado un poco más en el debate que tuvimos en Aragón TV pero no me quedó claro exactamente qué defienden en Sanidad, qué defienden en Servicios Sociales, qué defienden en derechos LGTBI, qué defienden en materia de feminismo… Es que no lo sé. Los votantes creo que tienen un problema a la hora de votar a Teruel Existe porque votan una incógnita, y a los electores hay que dejarles las cosas más claras para que te voten.

Sobre la Agencia Espacial Española y la candidatura de Teruel: "Yo toqué todos los teléfonos que había que tocar y llamé a todo el mundo que había que llamar. Intenté presionar de todas las maneras posibles" Maru Díaz - Candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón

De todas formas, Teruel es una de las plazas claves en estas elecciones. ¿Qué soluciones plantea Podemos para esta provincia?

Teruel ya ha encontrado su camino y tenemos que seguir forzando ese camino. Tenemos que apostar por hacernos especialistas en sectores muy estratégicos y muy nuevos y que convierten la despoblación en un aliciente. Por ejemplo: los cielos, el sector aeroespacial, la industria aeronáutica… Todo eso es un nicho enorme y el mayor potencial que tiene Teruel es que su nivel de despoblación le ha permitido tener cielos limpios y eso te permite competir con Hawái y muy pocos sitios más en el mundo. Eso es hacerte diferencial. Apostemos y metamos los recursos en esos espacios. Teruel ya tiene la semilla para poder ser una gran provincia y lo que tiene que hacer es creérselo. Cuando peleamos por la Agencia Espacial, toda la provincia, al margen de ideologías, se creyó por fin que podíamos tener un proyecto que sacara a Teruel adelante.

Pero la Agencia Espacial se fue a Sevilla. ¿Cómo miembro de Podemos y del Gobierno de Aragón, intentó presionar a las ministras moradas del Gobierno de España para favorecer a Teruel?

Yo toqué todos los teléfonos que había que tocar y llamé a todo el mundo que había que llamar. Intenté presionar de todas las maneras posibles. Menos una movilización en la puerta del ministerio hicimos todo lo posible. Para mí fue una desilusión, pero creo que aquel proceso salió con las cartas marcadas y que no fue justo para nada. Se equivocaron al elegir Sevilla porque Teruel va a liderar las misiones aeroespaciales.

La vivienda es otro de los grandes hits de la campaña. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha criticado las políticas de vivienda de la DGA, que han dependido de CHA. ¿Qué hubiera hecho diferente Podemos?

Yo también he sido muy crítica en materia de vivienda. Creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos y sobre todo tener un aprendizaje mayor de lo que fue la crisis del 2008. La solución al problema de la vivienda no es más ladrillo ni que la gente se hipoteque más. La solución a la vivienda es asegurar el derecho a la vivienda y eso pasa por ampliar el parque público de vivienda y tener alquileres asequibles, intervenir el mercado y regular los precios del alquiler, declarar zonas tensionadas como el Pirineo… Creo que hay que pasar del construir al intervenir. Y también, una cuestión clave: Aragón tiene unos cascos históricos que se hunden. Hay que comprar, rehabilitar y alquilar.

Habla de alquilar pero nunca de vender, y hay jóvenes que también quieren tener la opción de comprarse una casa. Y también se opusieron a la medida de Sánchez y Lambán de avalar a los jóvenes.

Yo lo que quiero es bajar el precio de la vivienda para que la gente joven pueda de verdad meterse en una hipoteca. Lo que no quiero es que a través del Gobierno se infle todavía más el mercado inmobiliario haciendo que el Gobierno asuma cada vez hipotecas más y más caras. Lo que no quiero es que los jóvenes vivan desahucios por hipotecas de 1.000 euros. No se les puede decir a los jóvenes que se hipotequen por 1.000 y 1.200 euros, porque es un suicidio. Y eso es lo que se está planteando. No se está planteando regular el precio, no se está planteando que las hipotecas de tipo variable tengan una moratoria… Se está proponiendo que el Gobierno te avale para hipotecarte más. Hay que bajar el precio de la vivienda, hay que hacer vivienda de protección, hay que hacer vivienda para gente joven y hay que hacer que las hipotecas no sean escandalosamente altas.

Ustedes también se han sumado a la propuesta de la jornada laboral de cuatro días. ¿Cómo se hace eso? Hay sectores en los que sería muy complicado adaptarse al cambio.

Lo que hay que hacer primero es un programa piloto para ver qué sectores se pueden ir adaptando a esta jornada laboral. La primera vez que se propuso la jornada laboral de 8 horas en España se dijo exactamente lo mismo: ‘no va a poder ser, la industria no lo va a sostener…’ Estamos repitiendo un mantra de hace 120 años otra vez. La suerte que he tenido por haber sido consejera de Ciencia ha sido acceder a cuáles van a ser los retos de aquí a 30 años, como la digitalización, la inteligencia artificial… Toda la transformación digital hace que para producir lo mismo se necesiten menos horas brutas de trabajo. Y eso va a tener dos efectos: o bien se reduce el empleo, o bien trabajamos menos horas. El primero va a generar más desigualdad y el segundo va a dar calidad de vida. Hay que elegir.

Otra de sus promesas es la creación de una empresa pública de energía, pero esa propuesta no es nueva y lleva meses encima de la mesa y no se ha llevado a cabo pese a que ustedes están en el Gobierno.

Yo no sé cuántas horas de mi vida he pasado hablando con Javier Lambán de la empresa pública de la energía. Yo sé que Aragón tendrá una empresa pública de la energía porque hemos conseguido avanzar el sentido común del Gobierno desde una perspectiva absolutamente neoliberal hasta el último decreto en el que se habla de la priorización del consumo en Aragón, la soberanía energética y la desconexión de la red eléctrica. Ha habido un avance y nos ha costado mucho. La empresa pública de la energía es clave porque ya tenemos energía que se produce en Aragón, que es propiedad de los aragoneses y que no está beneficiando a los aragoneses. De entrada están los saltos hidroeléctricos, unas infraestructuras que ya están hechas y que son públicas. Si las tuviéramos en una empresa pública, sin invertir ni un euro, 50.000 familias podrían tener electricidad gratis. Y no lo estamos haciendo solo por el miedo que da montar una empresa pública.

Ha dicho en esta campaña que la protección del paraje natural de Canal Roya sería una línea roja de Podemos a la hora de formar Gobierno. ¿Por qué no lo ha sido para seguir formando parte del Gobierno?

Pues porque nosotros entendemos que dentro del Gobierno teníamos las herramientas para parar el proyecto en el primer envite, y es lo que hemos hecho. Si nosotros salíamos del Gobierno perdíamos toda la fuerza para parar el proyecto. Una vez que ya lo hemos parado es cuando tenemos que exigir que el parque se desarrolle. A mí no me gusta utilizar el término de las líneas rojas, ya sé que soy yo misma la que lo usé porque entiendo que es muy masculino esto de hacer política así, pero en cualquier caso es que nos lo tenemos que tomar un poco más en serio. Hay un riesgo real de cargarnos el Pirineo y parece que si no lo digo en el lenguaje en el que se entiende en la política tradicional no me lo estoy tomando en serio. Bueno, pues sí, proteger la Canal Roya es una línea roja. Hay que hacer que ese proyecto de unión de estaciones nunca se vuelva a poner encima de la mesa porque no tiene viabilidad económica, ni medioambiental ni tiene apoyo social.

Las desavenencias con Lambán durante estos años no se han quedado ahí. Y Diego Bayona (el director general de Medio Ambiente, de Podemos) y Joaquín Olona (consejero de Agricultura de la DGA, PSOE) han tenido varios desencuentros también. ¿Han tragado más sapos de los que esperaban?

Hemos tenido que poner muchas veces el pie en la puerta y decir hasta aquí. Y hay muchas discusiones que no han trascendido pero por ejemplo hoy veremos como todo el Gobierno se vanagloria de nuestros bomberos forestales pero en los momentos difíciles se planteó despedirlos. Y en los momentos difíciles se planteó que con seis meses de cobertura. Yo de lo que me alegro es de que hayamos conseguido, a pesar de muchas noches sin dormir, mover el sentir común de todo el Gobierno.

¿Qué consejerías le gustaría que Podemos asumiera?

A mí me cuesta elegir porque me gustaría tener todo el Gobierno (ríe). Yo pienso en cada una de las áreas y en todas se nos ocurren políticas y ahí están las 675 medidas del programa. No hay ningún rincón del Gobierno al que no se le pudiera dar un tinte podemita. Sin lugar a dudas, sostener el Estado del Bienestar es clave, la Educación, la Sanidad, Cuidados, Medio Ambiente, donde hemos tenido muchas discrepancias… Claro que hay que apostar por asumir ese cargo. Lo que me gustaría es tener incidencia sobre todo el Gobierno. Esta vez lo hemos intentado, pero es verdad que en algunas áreas con más éxito que con otras.

¿En qué áreas han tenido menos éxito?

En el área medioambiental es una absoluta obviedad porque se han explicitado muchas discrepancias. Y en política educativa también creo que se podría haber hecho muchísimo más de lo que se ha hecho. No me gusta ser la comunidad autónoma que peor paga a sus profesores de toda España. Esa es una deuda enorme que tenemos que solucionar.

Lo ha mencionado antes ya. CHA, una fuerza de izquierdas, ¿le ha decepcionado al frente de Vivienda?

A mí me hubiera gustado que hubieran sido más ambiciosos y sobre todo viendo lo que se ha podido hacer con nuestro vicepresidente en Valencia (Héctor Illueca). Con él había una punta de lanza en el Estado que estaba diciendo por aquí se puede. Me hubiera gustado que cuando exigimos a la Sareb que devolviera la vivienda no se me hubiera tachado de loca y cuando efectivamente eso se ha hecho en Aragón podríamos haber dos años antes con esas 1.200 viviendas a disposición. Ha faltado audacia.

¿Se ha centrado mucho CHA en cuestiones como la reapertura de la estación de Canfranc? ¿Le gusta a usted ese proyecto de hotel de lujo?

No es el tipo de acción en la que me he centrado yo a la hora de gestionar pero respeto la labor que han hecho mis socios de Gobierno. Algunas cosas las comparto y otras menos pero tampoco voy a criticar esta cuestión. Creo que hay que elegir bien los temas que se critican porque lo que hay en frente, y eso no lo pierdo nunca de vista, es el PP y Vox. Así que aunque yo tenga discrepancias y desavenencias con mis socios de Gobierno lo que hay en frente da mucho miedo y no seré yo la que participe en hacer daño a ningún socio de la izquierda del PSOE.

¿De qué se siente más orgullosa, no a nivel político, sino casi personal, de su etapa como consejera?

Sin duda alguna de haber revertido todos los recortes en la universidad. Yo me politicé en la universidad, a mí se me cayeron los techos dando clase, fui de aquellas a las que Dolores Serrat (consejera de Universidad en la etapa de Rudi) jamás nos recibió ni nos escuchó, me tocó comerme el plan Bolonia y que las tasas se subieran un 20%, me tuve que ir al extranjero… Fui el ejemplo paradigmático del maltrato a toda una generación. Y todo lo que hemos hecho para darle la vuelta como a un calcetín a la universidad es lo que me hace sentir que mereció la pena y que todas las peleas merecieron la pena.

Un poco de autocrítica para terminar. Si comenzara la legislatura de nuevo, ¿qué haría diferente?

Pues hay un debe en mi propio departamento y es en materia de conectividad. Yo he descubierto después de estar dentro que no vamos a conseguir a futuro que todo Aragón lleve la velocidad de digitalización que van a llevar las capitales si no tenemos una empresa pública de telecomunicaciones. Privatizar Telefónica ha sido uno de los mayores errores que se han cometido en nuestro país y nunca va a ser rentable en el medio rural la conectividad. Esta legislatura hemos destinado 70 millones de euros, el 70% de lo que se ha invertido en la historia, y aún así no conseguimos cubrir el 100% del territorio. Y va a ser difícil hacerlo si no tenemos más audacia y valentía y decidirnos para hacerlo desde lo público. Si volviera a empezar haría más hincapié ahí. Internet tiene que ser un derecho público.