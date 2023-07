Siempre que se celebran unas elecciones generales son muchas las dudas que surgen entre los ciudadanos durante todo el proceso. Cómo funciona el voto por correo, qué hay que hacer si se es elegido para estar en una mesa electoral… son algunas de esas preguntas… cómo se reparten los escaños o cuál es la diferencia entre un voto blanco, un voto nulo y una abstención, son otras.

Esta última cuestión sobre la diferencia entre un voto blanco, nulo y una abstención es una de las más repetidas entre los indecisos en los días previos a la celebración de la cita electoral. Aquellos que, por el motivo que sea, no quieren votar a ningún partido en las elecciones generales, se encuentran con tres posibilidades: votar en blanco, nulo, o directamente no hacerlo (abstención), ¿cuáles son las diferencias?

En directo hace 7 min 17:49 Ayuso no cree que esté en juego el liderazgo de Feijóo y apela a "no tirar la toalla" en el intento de formar Gobierno La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que no cree que el liderazgo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esté en juego tras los resultados electorales de este domingo 23 de julio y ha llamado a "no tirar la toalla" en el intento de formar Gobierno. Así ha respondido la dirigente madrileña a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional a la pregunta de si considera que el liderazgo de Feijóo está en juego tras el 23J. "No creo", ha asegurado Ayuso, que ha puesto en valor "lo cosechado" por el líder del PP desde su llegada a la dirección en Génova. hace 19 min 17:37 Moreno reivindica el liderazgo de Feijóo y apuesta por "explorar todas las vías" para formar gobierno El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular y ha apostado, tras el resultado de las elecciones generales, por "explorar todas las vías" para tratar de formar gobierno como lista más votada. En declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede del PP en Madrid para asistir a la Junta Directiva Nacional, Moreno ha expresado que está convencido de que "tenemos la obligación y además tenemos la determinación de intentar formar gobierno" como lista más votada, y ha considerado que se tienen que explorar "todas las vías que hay con todas las fuerzas políticas". hace 22 min 17:34 Intensa jornada la que se vivió este domingo, 23 de julio, con motivo de las elecciones generales. El PP logró 136 escaños, 47 más que en 2019, que dan la victoria a la formación frente a la segunda fuerza más votada, PSOE, con 122. En la provincia de Zaragoza, el PP logró darle la vuelta a los resultados de 2019 y lograr 3 diputados, por los 2 conseguidos por el PSOE y uno cada uno para Vox y Sumar. En este mapa interactivo puedes consultar cómo se han repartido los votos en Zaragoza calle a calle: ¿Quién ha ganado en los barrios de Zaragoza? Esto han votado tus vecinos hace 24 min 17:32 López Miras cree que ha fallado la división del voto de centro pero ve a Feijóo legitimado El presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha respaldado la legitimidad del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ir a una investidura y formar Gobierno y ha señalado que la dispersión del voto de centro derecha ha sido clave para que el PP no obtuviera una mayoría más sólida. Antes de participar en la Junta directiva nacional del PP, donde intervendrá Núñez Feijóo tras haber conseguido 136 escaños en las elecciones del 23J, López Miras ha incidido en que si se hubiera atendido más al voto útil del PP "no estaríamos donde estamos". 16:43 Sumar Aragón ha logrado su objetivo de mantener con Jorge Pueyo, de CHA, el escaño a la izquierda del PSOE en las elecciones generales y "la meta de frenar un posible gobierno de PP y Vox" en un escenario en el que ve más posibilidades a una reedición de un Ejecutivo "de progreso" que a la repetición electoral. Así lo ha indicado a Efe el coordinador de la campaña de Sumar Aragón, Arturo Sancho, quien ha insistido en que el primer objetivo de la coalición liderada por Yolanda Díaz era evitar un Gobierno del PP con la extrema derecha frente a lo que auguraban todas las encuestas y se ha conseguido, aunque los resultados, con 122 diputados del PSOE y 31 de Sumar, no aseguran la posibilidad de repetir un gobierno de progreso "nítidamente". 16:40 Asens arranca la negociación con Puigdemont para que Junts facilite la investidura de Sánchez Sumar mueve la primera ficha de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Y lo hace empezando por el flanco más difícil: Junts. Y para ello ha destinado al interlocutor que mejores relaciones mantiene con el 'expresident' de la Generalitat: Jaume Asens, que tras haber liderado la candidatura de los Comuns en las generales de 2019, fue substituido en las de este domingo por Aina Vidal trasn un debate interno no exento de polémica. Así lo ha avanzado 'El País' y lo han confirmado a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la formación de Yolanda Díaz, que precisan que la líder de Sumar ha llamado este misma mañana al dirigente para confiarle esta misión. Así pues, el exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha sido el encargado de mantener los primeros contactos con el partido de Carles Puigdemont, con el que ya intercambió mensajes en la noche electoral que han continuado hasta este lunes. Desde Sumar explican que han pedido a Asens liderar las conversaciones "para conocer las posiciones de salida de las formaciones catalanas y explorar todas las vías de acuerdo". "Es la hora del diálogo", destacan fuentes de Sumar, que consideran que las negociaciones deben estar lideradas por "los mejores". 16:26 En Aragón, el PP se alzó anoche como ganador indiscutible de estas elecciones, con 7 escaños (3 por Zaragoza, 2 por Huesca y 2 por Teruel, ganando en las tres provincias), y suma 3 más que en 2019. El PSOE obtiene 4 escaños por Aragón ( 2 en Zaragoza, 1 en Huesca y otro en Teruel) y pierde dos respecto a las anteriores elecciones. Por su parte, VOX y Sumar logran lo esperado, 1 para cada formación. Consulta en este buscador a qué formación se ha votado en la comunidad, municipio a municipio, calle a calle, y compara el voto con las elecciones de 2019: MAPA INTERACTIVO | Esto es lo que han votado tus vecinos en Aragón, calle a calle 15:26 Feijóo envía un mensaje a Ayuso antes de la reunión: va a buscar apoyos para la investidura Si se va a recordar una imagen del balcón de Génova el 23 de julio de 2023, esa va a ser la de Isabel Díaz Ayuso primero con el rostro triste y, después, con cara de circunstancias cuando simpatizantes del PP empezaron a corear su apellido mientras hablaba Alberto Núñez Feijóo. La habilidad política de Ayuso arrasó con la presidencia de Pablo Casado y siempre ha sido un elemento a tener en cuenta en esta etapa con Feijóo. El político gallego, más hábil que Casado, ha sabido convivir con ella en estos 15 meses que lleva al frente de la formación conservadora, aunque esa imagen de anoche despertó algún temor en el entorno de Feijóo y en algunas relevantes baronías del PP. "No creo que haga nada, porque no hay clima para eso", respondía esta mañana a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, uno do de los dirigentes autonómicos más relevantes del partido. El "para eso" es para intentar tumbar a Feijóo antes de que haya una hipotética repetición electoral. "A mí no me ha llamado Ayuso, pero si lo hace le diré que Alberto ha ganado las elecciones y se merece seguir al frente", relata otro barón conservador. 15:01 Sumar emplaza al PSOE a negociar cuanto antes un programa "ambicioso" de coalición y la estructura de gobierno Sumar ha emplazado al PSOE a negociar cuanto antes la estructura de un futuro Ejecutivo de coalición y sobre todo establecer un programa de Gobierno "ambicioso" para la próxima legislatura. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que ha indicado que de cara a un futuro pacto programático ahondarán en cuestiones esenciales para la coalición, como solventar el alza de los precios de la cesta de la compra básica, reducir la jornada laboral o medidas ante la subida de las hipotecas. También ha destacado que para tener una investidura exitosa el proyecto que abandera Yolanda Díaz entablará contactos con los posibles socios parlamentarios de investidura y también con Junts, sin entrar en detalles de contenidos con vistas a las conversaciones con la formación catalana. 13:37 Sánchez traslada a la Ejecutiva del PSOE que no contempla el bloqueo y la repetición de elecciones El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha trasladado que no contempla el bloqueo y la repetición de elecciones en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que se ha celebrado este lunes, al día siguiente de las votaciones. Ante la cúpula de su partido Sánchez se ha mostrado convencido de que la democracia española "encontrará la fórmula de la gobernabilidad", según han indicado fuentes de la dirección del PSOE. Además, ha destacado que 11 millones de personas votaron por el "avance" al elegir opciones de izquierda. Las fuentes consultadas señalan que el mensaje del presidente deja claro que no se producirá una repetición electoral, a pesar de que los resultados dejan un aparente escenario de bloqueo, con dos bloques que no pueden sumar la mayoría suficiente, y la llave de la gobernabilidad en manos de Junts. 13:35 Un presunto neonazi exhibe un arma blanca en plena fiesta de Sumar en Madrid Un hombre identificado como neonazi por testigos presenciales empañó la fiesta de Sumar en Madrid durante la pasada noche electoral, después de que irrumpiera en el bar donde se reunían cargos y simpatizantes de la formación y protagonizara un incidente en el que llegó a exhibir un arma blanca. Según han confirmado a Europa Press fuentes presenciales, los hechos ocurrieron en un céntrico establecimiento donde Sumar se había reunido para celebrar el resultado de las eleccione sgenerales de este domingo cuando, sobre las 2.30 horas de esta madrugada, un individuo con diversos tatuajes -entre ellos, y según estos testimonios, el símbolo de extrema derecha '88', que representa el saludo nazi 'Heil Hitler'- entró en el local. En este momento se encontraban en el bar diferentes cargos de Sumar como su portavoz, Ernest Urtasun; el diputado electo por Madrid Íñigo Errejón; la portavoz de Vivienda de la formación, Alejandra Jacinto, o la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, así como diversos simpatizantes y periodistas. 13:19 CC se abre a negociar "con todo el mundo" pero advierte que no apoyará gobiernos donde estén Sumar o Vox La diputada electa de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido ha avanzado, a la espera de lo que se decida en la reunión de la Ejecutiva Nacional de esta tarde, que su partido está dispuesto a negociar con cualquier candidato que pretenda presentarse a la investidura, pero ya ha advertido de que en ningún caso apoyarán un Gobierno en el que esté la extrema izquierda o la extrema derecha. 13:15 Macarena Olona solo consigue 432 votos La presidenta de Caminando Juntos (CJ) no ha obtenido representación en el Congreso después de cosechar apenas 400 votos en la provincia de Granada, quedando en décimo lugar por detrás de otras formaciones extraparlamentarias como PACMA, Por un Mundo Más Justo o el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE). En concreto, la exdirigente de Vox, que era la 'cabeza de lista' de Caminando Juntos a la Cámara Baja por Granada, ha obtenido solo 432 votos, situándose por debajo de PACMA (3.017 papeletas); Juntos por Granada (1.099 votos); Por un Mundo más Justo (729 votos); PCTE (665 apoyos) y Frente Obrero (642 papeletas). A nivel nacional, la formación de Olona ha obtenido 5.482 votos y no ha logrado representación en ninguna de las diez provincias en las que se ha presentado. De nuevo, ha quedado por detrás de formaciones que usualmente son extraparlamentarias como PACMA, Recortes Cero, PCTE o Escaños en Blanco, entre otros. 12:27 Feijóo se reúne con su comité de dirección El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra en una "reunión informal" de su comité de dirección en la sede de Génova, para analizar qué pasos dar después de su victoria amarga en las elecciones generales de este domingo. Esta tarde, Feijóo ha convocado a la junta directiva nacional (máximo órgano entre congresos del que forman parte más de 400 altos cargos del partido de toda España) y pronunciará un discurso público. Después, los dirigentes podrán comentar, ya sin cámaras, cómo ven el futuro a corto y medio plazo del PP. 12:23 Un partido contra la gestión del Covid y otro que busca la autonomía de Tabarnia, entre los menos votados Los partidos que menos votos han cosechado en las elecciones generales que se celebraron este domingo 23 de julio son Coalición Centro Democrático, fundada por un ex dirigente de las Juventudes del extinto CDS; Fuerza Cívica, un partido que surgió como protesta por la gestión de la Covid-19; y Unidos por la Solidaridad Internacional, que busca la autonomía de Tabarnia. De todos ellos, Coalición Centro Democrático es el que menos ha recibido en las urnas, con apenas cien votos. Solamente se presentó en Ourense, cosechando este 0,01% de los sufragios. Se trata de un partido que se estrenó en las urnas en 2011 y con el paso de los años fue reduciendo el número de candidaturas. Le sigue con 113 votos, Fuerza Cívica, un partido fundado en 2021 en Vigo que nació como protesta por la gestión de la Covid-19 y se definen a ellos mismos como una regeneración democrática ante el fallido 15M y pretende redefinir la política española haciendo hincapié en el ciudadano y no en la virtud de la clase política. 11:56 El rey, a la espera de su ronda con los partidos tras el incierto resultado de las urnas Felipe VI protagonizará la ronda de consultas con los partidos para la formación de gobierno una vez celebradas las elecciones generales, marcadas por la incertidumbre tras la exigua victoria del PP y las opciones del PSOE de seguir en el poder. Al rey le corresponde proponer un candidato para que se someta a la sesión de investidura una vez completada las reuniones en el Palacio de la Zarzuela. La celebración de las entrevistas con los representantes de los partidos tendrá lugar después de que se constituyan el Congreso y el Senado el próximo 17 de agosto, aunque no tienen una fecha tasada. 11:49 Jordi Turull (JxCat): "No veo la investidura de Sánchez por ninguna parte ahora mismo" El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha alejado este lunes la perspectiva de un posible aval de su partido a Pedro Sánchez para que sea nuevamente investido como presidente del Gobierno: "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo". En declaraciones a RAC1, Turull ha emplazado a ERC y al resto de fuerzas independentistas, cuyos votos son decisivos para decantar mayorías en el Congreso, a aprovechar esta oportunidad para "rehacer la unidad estratégica" y plantear juntos unas condiciones a Sánchez, que deben pasar por "amnistía y autodeterminación". "La presión debe irse hacia allá", ha dicho Turull, en alusión al PSOE, después de dejar claro que en este momento "la abstención" de JxCat en una eventual investidura de Sánchez "no es un escenario", dado que el líder de los socialistas no ha abierto la puerta hasta ahora ni a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación. Ver más

La abstención

Es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados. Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué la persona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.

Voto nulo

El voto nulo se produce cuando se realiza con un sobre o papeleta diferente del oficial, o si dentro del sobre se incluye algún objeto, inscripción o símbolo 'de más' (por ejemplo, cuando el sobre contiene más de una papeleta de dos candidaturas --si las dos son de la misma, se considera un voto válido--), tal y como se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral.

Estos votos se consideran como "voto emitido no válido" y no cuentan para realizar el reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a nadie

Voto en blanco

El voto blanco, por su parte, se da cuando dentro del sobre no hay nada o, en el caso del Senado, cuando la papeleta que se mete dentro del sobre no señala el nombre de ningún candidato a senador. Según la actual Ley Electoral, esta clase de voto se considera válido, por lo que se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el reparto de escaños.

Es aquí cuando entra en juego la ley d'Hondt, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español. Conforme a éste, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el tres por ciento de los votos válidos emitidos, por lo que al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.