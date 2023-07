La veraniega fiesta de la democracia ya ha empezado en Aragón, en una jornada dominical en la que el calor es el gran protagonista en unos colegios electorales que se han preparado a conciencia para alcanzar los 39 grados en algunos rincones de la comunidad. Por eso era llamativo a primera hora de la mañana, a la hora de constituir las mesas, el anunciado reparto de agua y de ventiladores por parte de las diferentes administraciones que han intervenido en el desarrollo de los comicios. Otros ya habían optado por el cambio de las salas de votación como medida para hacer frente a las altas temperaturas.

Otros, los más afortunados, disfrutaban de la climatización del centro. Aunque para algunos ha supuesto un cambio de planes sobre el lugar donde montar mesas, cabinas y urnas antes de que aparecieran los primeros electores. Por ejemplo, una veintena de municipios de Huesca y en un instituto de Teruel se ha optado por salas de mayor ventilación respecto a las que habitualmente se utilizan como sede electoral.

Es el caso de municipios como Albelda, Albero Alto, Almuniente, Alquézar, Barbuñales, Belver de Cinca, Binaced, Bolltaña, Candasnos, Capella, Castejón de Sos, El Grado, Grañén, Jaca, Lascellas-Ponzano, Monflorite-Lascasas, Novales, peñalba, Pozán de Vero, Sabiñánigo, Senés de Alcubierre y Torres de Barbués, en la provincia de Huesca, así como en el IES Santa Emerenciana de Teruel, cambios que habían sido comunicados a los electores afectados.

La participación baja a las 18.00 horas

Esta cita con las urnas, pese a ser en julio, no ha dejado a mucha gente en casa en la comunidad. Al menos con los primeros datos de participación en la mano, ya que a las dos de la tarde la participación ya era del 42,07%, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Para hacerse una idea, en las pasadas elecciones generales, celebradas en 2019, esta era del 41,18% a esa misma hora. Así que no solo no ha descendido sino que ha empezado con un aumento del 0,89%.

Sin embargo, el avance de la participación de las 18.00 horas ha rebajado los pronósticos y el porcentaje en Aragón es inferior al de 2019.

Por provincias, en Huesca el dato de participación a las 18.00 horas era del 52,43%, 1,95 puntos por debajo que en 2019; en Zaragoza era del 52,28%, 6.42 puntos menos que hace cuatro años; y en Teruel es del 54,21%, 3.86 puntos menos.

Hay que tener en cuenta, de todas formas, que el número de votos que se han emitido por correo es mayor y que las horas centrales del día son en las que más calor ha hecho, por lo que mucha gente habrá evitado salir de casa para votar. Los colegios electorales cierran a las 20.00 horas.

Tres litros de agua por persona en Zaragoza

En el caso de la ciudad de Zaragoza y debido a la gran cantidad de población, la Delegación del Gobierno ha repartido botellas de agua para todos los miembros de las mesas electorales. Salen a tres litros por cada uno de ellos hasta los 8.082 en total que incluía el suministro contratado y que ha llegado durante las primeras horas de la mañana a los colegios electorales. Será un litro y medio de agua fría por la mañana a cada miembro y la misma cantidad por la tarde.

Por su parte, en Huesca capital, el ayuntamiento ha facilitado 68 ventiladores, uno para cada mesa, y se llevarán cámaras de refrigeración para que haya agua fresca, que se irá reponiendo, cuando sea necesario.

Mientras, la Delegación del Gobierno en Aragón mantendrá, como es habitual, durante todo este domingo un plan combinado con Cruz Roja, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y refuerzo del 061 para garantizar que se mantiene la seguridad y las condiciones de atención ante cualquier imprevisto.

"Auténtica normalidad"

"El comienzo de la jornada electoral en Aragón ha ido con auténtica normalidad", ha manifestado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una primera valoración nada más constituirse "todas las mesas electorales". Las más madrugadoras en hacerlo han sido las del Centro de Iniciativas de Monreal del Campo y la Casa de la Cultura de Monzón, en las provincias de Teruel y Huesca, respectivamente, cuando pasaba un minuto de las ocho de la mañana; y el de Cerveruela, en la de Zaragoza, a las 8.02 horas.

Los miembros de las distintas mesas ocupaban su plaza sin mayores incidencias y a pesar de los temores en días previos por el hecho de celebrarse en verano y que, solo en Aragón, se habían presentado 3.000 excusas para no formar parte de ellas mesas. Al final se aceptaron 2.500 y corrió el turno a los suplentes, que también estaban obligados a acudir por si acaso. No obstante, como para esta cita se hizo un sorteo más amplio para formar parte de las mesas, finalmente todas han abierto sin problemas.

Los colegios electorales cerrarán sus puertas hoy a las 20.00. “No ha habido incidencias de calado al margen de algunas anécdotas”, ha detallado el delegado. Entre ellas, dos pintadas, una en el colegio José María Mur de Zaragoza y un grafiti en el IES Goya, que ya han sido retirados. En este último votaba sobre las once de la mañana la ministra de Educación y candidata del PSOE al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría. Lo que decían estas pintadas, un llamamiento a los ciudadanos a no votar.

La jornada electoral en Aragón, en cifras

En estas elecciones los aragoneses eligen a 13 diputados al Congreso en todo Aragón (7 en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel) y a 12 senadores (4 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel). Cabe destacar la cifra récord de voto por correo, que asciende a las 92.834 solicitudes: 75.973 presenciales y 16.861 telemáticas, aunque finalmente se retiraron menos de 89.000.

Para garantizar un domingo sin incidentes y un recuento ágil, durante todo el día trabajarán y colaborarán 28.153 personas de diferentes ámbitos. Como ha detallado el Ministerio del Interior, 3.569 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán activos durante la jornada.

Estaban convocados 19.782 miembros de mesa, de los que están al frente de las mismas el domingo, los que al final se han quedado, 6.594 personas (un presidente y dos vocales). Además, hay un total de 1.469 representantes de la Administración, todos ellos a pie de urna resolviendo cualquier incidente y transfiriendo los datos.

En los 731 municipios aragoneses se han acondicionado 1.026 locales electorales (496 en la provincia de Zaragoza, 254 en Huesca y 276 en Teruel) y se han dispuesto 2.198 mesas de votación y 4.396 urnas.

Apoyo para ejercer el derecho al voto

El Plan de Protección Civil y Cruz Roja para garantizar que todas las personas pueden ejercer su derecho al voto repite la dinámica de las convocatorias electorales anteriores. En total, 103 voluntarios y 34 vehículos: en la provincia de Zaragoza intervendrán 53 voluntarios y 18 vehículos; en la de Huesca se movilizarán 25 voluntarios y 12 vehículos, mientras que en la de Teruel habrá 25 voluntarios y cuatro vehículos para atender los traslados a los respectivos locales electorales en el caso de movilidad reducida y otras casuísticas.

Y para garantizar los desplazamientos entre municipios por la ausencia de mesas electorales se han habilitado buses o taxis entre cinco localidades de la provincia de Zaragoza, 140 de la provincia de Huesca y 34 de Teruel.