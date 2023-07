Barcelona celebrará el próximo viernes el pleno de cartapacio, en el que se aprueban cuestiones relevantes de funcionamiento, algo habitual cuando se inicia un mandato. En la reunión del plenario, después de que todo se haya negociado estos días, se votarán los nombres de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones municipales. También se designará a los representantes en los consejos de administración de las empresas municipales. También se eligen a los representantes en el Consorcio de la Zona Franca. Los que irán al Área Metropolitana ya fueron designados en un pleno extraordinario.

Gerentes, un 5% más

El acuerdo de cartapacio incluye también los salarios, que después de tres mandatos congelados subirán, o que cómo decían este martes en el consistorio representantes de todos los grupos, se actualizarán, que suena menos a aumento. Los sueldos subirán un 4%, tanto en el caso de los concejales como en el del alcalde. En el de los gerentes el incremento será de un 5%.

En concreto, a Jaume Collboni le correspondería, según las reglas del anterior mandato, un sueldo máximo de 100.000 euros. Ahora ese sueldo subirá a 104.000 euros. Se entiende que el socialista lo percibirá sin más modificaciones, como han hecho por norma los alcaldes con la excepción de la última, Ada Colau, que en 2015 intentó reducir las retribuciones de forma general sin éxito, al no lograr el apoyo del resto de grupos para hacerlo.

Un aumento comedido

Entonces, decidió cobrar una parte del sueldo y dedicar el resto a un fondo que Barcelona en Comú dedica a causas varias. De 2015 a 2019, Colau percibió 2.200 euros por 14 pagas. Los Comuns elevaron la cantidad, o redujeron la restricción, en el siguiente mandato: de 2019 a 2023, Colau cobró 3.100 euros por 14 pagas. Fuentes del consistorio precisan que si se hubiera subido el sueldo del alcalde en los últimos mandatos hasta donde la ley lo permitía, ahora estaría en 116.000 euros, y que algo similar pasaría con las retribuciones de los ediles.

Una vez aplicado el aumento, así queda la tabla salarial del consistorio, en la que los sueldos de los concejales son variados en función de distintos conceptos, empezando por los cargos. El alcalde percibirá 104.000 euros anuales; los tenientes de alcalde, 102.119 euros, la misma cantidad que se prevé para el concejal que haga funciones de portavoz.

Los presidentes de los grupos municipales cobrarán 96.304 euros, y los concejales que forman parte del gobierno, 87.913 euros, la misma cantidad que el portavoz de un grupo municipal. El portavoz adjunto de un grupo obtiene 79.714 euros. El concejal que presida una comisión municipal cobrará 78.328 euros, igual que el que presida un distrito. Un concejal de la oposición sin ninguna de las otras responsabilidades citadas percibirá 58.642 euros.

Las cantidades bajan en proporción al porcentaje correspondiente si se reduce la dedicación, que puede ser de un 85%, del 50% y del 25% del total del tiempo. También hay concejales que cobran de otras instituciones, como la Diputación de Barcelona o instituciones, como el Parlament, si son diputados. En ese caso, pueden cobrar solo dietas.

Comisiónes municipales

El pleno determinará que en los próximos cuatro años habrá cuatro comisiones municipales, por donde pasan todas las iniciativas antes de llegar al pleno. Los grupos se han repartido su dirección en la negociación de estos días.

La comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda será presidida por Barcelona en Comú, en concreto por Janet Sanz, y será vicepresidenta la primera teniente de alcalde, la socialista Laia Bonet. La comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes será presidida por ERC, responsabilidad que recaerá en el republicano Jordi Castellana, con la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, como vicepresidenta.

La comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior será dirigida por el PSC, con el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, como presidente y Gay como vicepresidenta. Y la comisión de Economía y Hacienda corresponde a Junts, con Ramon Tremosa como presidente y la socialista Raquel Gil como vicepresidenta.

Los distritos

Durante estos días también se ha negociado la presidencia de los distritos, que no es ejecutiva, no equivale a dirigir el territorio. Es representativa y suele corresponder a los grupos de la oposición. Son nombramientos que no se votarán en el pleno del viernes, sino que se oficializarán cuando se constituyan los plenos de distrito, en septiembre.

