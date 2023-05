Una Elena Tomás sonriente, rodeada de sus colaboradores más estrechos, ha sido recibida con fuertes aplausos y con gritos de «resistimos» a su llegada a la carpa situada al lado de Delegación de Gobierno. La suya había sido una "tarde noche movidita, con muchos nervios", ha asegurado la candidata de Zaragoza en Común (ZeC) a la Alcaldía de la capital aragonesa. Tanto que hasta que no estaban casi al 100% los votos escrutados no apareció ante sus seguidores. Su primera valoración fue que "no solo en Zaragoza ni en Aragón" sino en toda España se había producido una "derechización".

ZeC ha perdido un escaño pero, ha considerado su líder, "hemos visto recompensado el trabajo" hecho por el partido en el ayuntamiento durante los últimos cuatro años, sobre todo viendo lo ocurrido con CHA y Podemos que salen del consistorio. De ahí, que calificara los resultados y sus dos escaños como "alegres" pese a perder más de 13.000 votos con respecto a las elecciones de 2019, pasando además de casi un 10% de porcentaje de votos a poco más del 5,80. Para Tomás "se ha constatado que somos la fuerza a la izquierda del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza", ha señalado, antes de asegurar que tenían "todo en contra" al inicio de la campaña porque era una candidatura "totalmente renovada", con caras distintas a las de Pedro Santisteve (al que pasada la medianoche se le cantó el cumpleaños feliz), Luisa Broto o Alberto Cubero, que gobernaron hace dos mandatos y que este domingo arroparon en la noche electoral a los candidatos. Elena Tomás ha insistido en los resultados "alegres" aunque también ha invitado a pensar en "la importancia de que la izquierda vaya unida a las elecciones" porque, según ha dicho, "se han perdido 30.000 votos" al no conseguir ni CHA ni Podemos alcanzar el 5% para obtener representación. La candidata de ZeC ha reiterado que desde su partido "se ha trabajado por la unidad de la izquierda y los resultados son producto de esa unidad no conseguida", lo que "nos tiene que hacer reflexionar", ha señalado Tomás; "nosotros lo haremos pero muchos también tienen que hacerlo sobre qué ha sucedido". Tiene trabajo el partido, ha asegurado la candidata a la Alcaldía de Zaragoza, aunque ha aseverado que en los próximos cuatro años "vamos a trabajar por la ciudadanía". Tiene claro que "no van a ser fáciles siendo oposición, pero lo vamos a hacer con toda la fuerza", ha reconocido. Con el mismo ímpetu que "cuando estábamos en el Gobierno y en la oposición". En cuanto a la valoración general del consistorio, incidió en que "se ha pasado de seis partidos a cuatro y estimo que han cambiado las cosas" y dónde ha ido la intención de voto. En este sentido, ha explicado que "Ciudadanos ha sido fagocitado por el PP" y CHA y Podemos no han conseguido el 5% y eso es "malo porque no hemos conseguido hacer un gobierno de izquierdas", ha asegurado, antes de concluir que "nuestro país se está derechizando y tenemos que repensar desde la izquierda". Consulta los resultados de las elecciones municipales 2023 en Aragón el próximo 28M Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en El Periódico de Aragón los resultados de las elecciones autonómicas y elecciones municipales en Aragón 2023:

