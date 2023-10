Adecco selecciona 600 operarios de producción para la fabricación de vehículos Opel Corsa y Crossland, y Citroën C3 Aircross en la empresa Stellantis, ubicada en Figueruelas. Una más que interesante oferta de empleo en Zaragoza, que para formar parte de su proceso de selección, necesitarás cumplir los siguientes requisitos: disponibilidad para incorporarse de forma inmediata, trabajar a turnos rotativos mañana-tarde o en turno fijo de noche, muchas ganas de trabajar en este sector en auge y se valorará contar con experiencia en líneas de producción, aunque si no la tienes, no te preocupes ya que el grupo te formará y ayudará desde el primer momento. No lo dudes e inscríbete en esta oferta de empleo para operarios/as de producción sector automovilístico en Zaragoza.