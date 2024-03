“Teruel se ha involucrado para llevar zapatillas de fútbol a Sudáfrica”

¿Cómo se embarcó en la aventura de marcharse a Sudáfrica cargado de botas de fútbol?

Surgió a través de dos amigos que me conocen bien, sobre todo Ruth, que me estaba esperando en Sudáfrica. Saben que una de mis pasiones es viajar, y que otra de ellas es hacer labores como la que me propusieron. Aunque nunca he montado ninguna oenegé, siempre he intentado juntar a la gente para hacer cosas que puedan ayudar a los demás. Me conocieron a raíz de Por un Teruel más limpio, una iniciativa sin ánimo de lucro que monté, y cuya misión consistía en salir a pasear en grupo, disfrutar de la naturaleza, hacer algún tipo de actividad deportiva al aire libre y, a la vez, recoger cualquier tipo de residuo que nos encontráramos.

¿Qué le propusieron?

Me dijeron: “Tenemos algo para ti, para mezclar esas dos cosas que te apasionan, ayudar a la gente y viajar”. Ellos tienen un proyecto llamado Zapas Limpias, por el que recogen zapatillas que los jugadores ya han empleado, que vayan a tirar o se les hayan quedado pequeñas, para darles un segundo uso. El objetivo primordial es reutilizar esas zapatillas, que aquí ya no se van a emplear más, para que tengan una segunda vida en otros lugares donde sí se van a aprovechar. Esta vez lo hacen de la mano de Shosholoza FC, una escuela de fútbol sin ánimo de lucro de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

¿A qué se dedica esta organización?

Este club de fútbol es en realidad una oenegé que intenta crear oportunidades a nivel educativo y deportivo para niños que viven en las favelas de Ciudad del Cabo, en unas condiciones muy complicadas. Cuando salen del colegio, en vez de volver directamente a sus barrios, tienen la oportunidad de acudir a entrenar a las instalaciones de Shosholoza, cuyos campos de fútbol están siendo habilitados para que tengan unas buenas condiciones en las que jugar. Y, de paso, les dan a estos niños la oportunidad de hacer algo más en su vida, que tengan el tiempo ocupado con una actividad saludable y no estén tanto tiempo por unas calles que son un tanto peligrosas para ellos, sino adquiriendo unos valores. Hay un gran nivel de integración entre niños de raza blanca, de raza negra y mestizos, y el balón es la forma de comunicarse entre ellos. Así, esos niños salen del entorno tan conflictivo en el que están creciendo, y ven que hay algo más allá.

¿Viaja solo o acompañado?

Salí solo desde Teruel, pero al llegar me estaban esperando los amigos con los brazos abiertos, que ya llevaban allí unas semanas. Viajamos varias personas desde distintas ciudades de España, cada uno con nuestra misión definida al llegar, aparte de llevar las zapatillas. En mi caso, yo soy fisioterapeuta y entrenador personal, y mi función es impartir talleres a los niños. Por ejemplo, uno para enseñarles cómo vendarse, otro de estiramientos, de prevención de lesiones, de hábitos deportivos, de vida saludable… Al final, lo que quiere Shosholoza es que cada uno aportemos nuestro granito de arena allí.

¿Por qué es tan importante para estos niños recibir unas botas de fútbol?

Aunque la intención de Shosholoza es intentar que estos niños salgan de sus barrios para practicar deporte y que adquieran hábitos saludables, y ahora está rehabilitando sus terrenos de juego, las condiciones en las que lo hacen siguen siendo bastante precarias. Pocos días antes de llegar, me enviaron un video de las zapatillas que estaban usando, llenas de agujeros y rotas por todos los lados. Ya que tratan de darles esa educación y esos valores, intentan que al menos lo hagan en buenas condiciones. Y ya que nosotros podemos hacerlo, qué menos que ayudarles a que así sea, llevándoles unas zapatillas en buen estado.

¿Cómo organizó usted la recogida de zapatillas?

Fue increíble. Creé un vídeo para difundir la iniciativa en redes sociales y tuvo un gran alcance. La gente lo compartió por todo Teruel y, a partir de ahí, un montón de personas empezó a preguntarme que cómo podían ayudarme, qué tipo de zapatillas necesitábamos, cuánto tiempo tenían para traerlas… A raíz de esto empecé a publicar más vídeos para explicar todos los detalles: que nos interesaba que las zapatillas fueran de fútbol, que podían traerlas a mi gimnasio, horarios de recogida… La cosa se fue moviendo en redes, se interesaron algunos medios de comunicación, que le dieron difusión, y, al final, niñas, niños, padres, madres y todo tipo de personas se han involucrado para llevar zapatillas a Sudáfrica, estén o no relacionadas con el fútbol. Han colaborado colegios, todos los clubes de fútbol de Teruel…

¿Han colaborado también desde fuera de Teruel?

Sí, como el vídeo tuvo bastante alcance, también se enteró gente de fuera, y me llegaron zapatillas desde Levante, desde Zaragoza, desde el norte de España… Y un centro de Valencia se interesó también, estuvo recogiendo zapatillas, y me fui un fin de semana a buscarlas. La repercusión ha sido nacional.

¿Cuántas zapatillas logró recoger?

Tantas que, dos días antes de emprender el viaje, aún no había tenido tiempo de contarlas, pero llegaron centenares de pares. Yo me vine a Sudáfrica facturando dos maletas cargadas cada una con 25 kilos de zapatillas. Y un compañero de Madrid que también ha venido al viaje se ofreció a llevarme otra maleta del mismo peso.

¿Han podido llevar todas las que les donaron?

Qué va, 75 kilos de zapatillas son muchos pares, pero no cabían todas en las tres maletas. Aunque no pasa nada, porque en junio tendremos la oportunidad de entregárselas, cuando vengan a Madrid. La escuela del Shosholoza FC ha sido invitada a jugar la MADCUP, un torneo internacional de fútbol base, deporte y valores en el que van jugar clubes como el Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el PSG. No sabes la alegría de estos niños cuando les dijeron que iban a viajar tan lejos para competir. Así que en junio les llevaremos a Madrid todas las zapatillas que no hemos podido llevar en este viaje a Sudáfrica.