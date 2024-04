“Trabajaremos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”

¿Con qué ánimo asume la presidencia del CERMI Aragón?

Para dar este paso, he necesitado un proceso que requería cierta reflexión y apoyo. Pero, tras años asumiendo la presidencia representantes de entidades de discapacidad física o intelectual, pienso que ahora es el momento adecuado para que lo haga la representación del colectivo de personas sordas y/o con discapacidad auditiva. Asumir la presidencia de CERMI-Aragón es un compromiso importante que requiere responsabilidad y determinación. Me siento preparado para trabajar duro y contribuir positivamente al bienestar de las personas con discapacidad en Aragón, y estoy abierto al diálogo y la colaboración con todas las partes involucradas.

¿Se siente respaldado por la nueva junta directiva?

Sí. Todos los colectivos de las diferentes discapacidades me apoyaron para presentar mi candidatura a la presidencia y, si no hubiera contado con su apoyo, no lo habría hecho. Tanto la composición de la junta directiva como la del comité ejecutivo representan bien la diversidad de las discapacidades: sensorial, intelectual, salud mental, física y orgánica.

¿Qué legado deja la anterior directiva?

La anterior presidenta, Marta Valencia, ha logrado encaminar el difícil panorama económico que afectaba a CERMI Aragón debido a circunstancias ajenas. A partir de ahora, nos enfocaremos en trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

¿Tiene previsto introducir algún cambio organizativo?

El nuevo estatuto fue aprobado el año pasado, y lo revisaremos para identificar áreas que requieran actualización o mejora. Basándonos en este análisis, propondremos propuestas específicas que sean claras y beneficiosas para todas las entidades. En cuanto a las comisiones, se redujeron de 17 a nueve para agilizar el trabajo y hacerlo más operativo. Además, se busca optimizar el desempeño de los técnicos de las entidades socias que participan en estas comisiones. Analizaremos su funcionamiento para mejorar si fuera necesario.

¿Cuáles van a ser los principales objetivos de su presidencia?

Prefiero que primero se trabaje paso a paso, priorizando la calidad a la cantidad. Para empezar, queremos comenzar a trabajar en el desarrollo de la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, que fue aprobada en 2019. Por ello, el año pasado, el presidente Jorge Azcón firmó un acuerdo con representantes de CERMI Aragón y otras entidades, con el objetivo de crear un grupo de trabajo. Esta ley es un instrumento importante para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad aragonesa. Se podría seguir desarrollando, incluyéndola en el acceso a la educación, al ámbito laboral, mejorar la accesibilidad, promover la participación activa, el empoderamiento de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afecten...

¿Qué otras líneas de trabajo van a seguir?

Iniciaremos la preparación de propuestas en la recién constituida Mesa de Accesibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza para hacer la ciudad más accesible e igualar las oportunidades, gracias a la aprobación de la nueva Ordenanza de Accesibilidad el año pasado.

¿Qué le va a tocar reivindicar como presidente del CERMI Aragón?

Incluir la accesibilidad universal en todos los ámbitos, promoviendo entornos accesibles, tanto físicos como digitales, para garantizar la plena participación en todos los aspectos de la vida cotidiana; abogar por políticas y programas que fomenten la inclusión laboral, así como garantizar condiciones laborales justas y dignas; demandar servicios de salud accesibles, que satisfagan las necesidades específicas, y la garantía de una educación inclusiva con apoyos y recursos, siempre respetando la educación especial para los más necesitados.

¿Cuáles son las mayores carencias de las entidades de apoyo a la discapacidad?

Lo fundamental es obtener una financiación más sostenible. No podemos depender únicamente de las subvenciones, hay que buscar otras alternativas, pero no depende de nosotros. Razonar sobre los precios para las plazas concertadas es crucial. Además, intentamos mantener a los profesionales especializados, de lo contrario, podrían marcharse en busca de mejores salarios, y es muy difícil encontrar otros profesionales de similares características.

¿En qué punto se encuentra la atención a la dependencia?

Nuestra preocupación es la tardanza en valorar el grado de dependencia, debido a la escasez de profesionales. Sin embargo, el Gobierno de Aragón ha asegura que va a hacer un esfuerzo para contratar trabajadores sociales con el objetivo de reducir dicha lista. Esperamos que el efecto se note pronto.

¿Y la atención temprana?

Aún no hemos abordado este tema, pero, como soy una persona sorda, me gustaría complementarla con la lengua de signos para niños y niñas sordos, de manera que puedan utilizar este sistema de comunicación cuando la situación lo requiera, no solo aprender la comunicación oral.

¿Le preocupa la imagen social de la discapacidad en los medios?

Colaboramos con la Asociación de Periodistas de Aragón para elaborar la ‘Guía de tratamiento de las personas con discapacidad para los medios de comunicación’, con el objetivo de mitigar prejuicios y mitos, y fomentar el buen uso de lenguaje. Próximamente la presentaremos juntos ante la sociedad en una rueda de prensa.

En septiembre, Zaragoza acogerá el I Congreso de la Juventud con Discapacidad. ¿Qué oportunidades supone?

Estamos orgullosos de que CERMI estatal haya elegido a Zaragoza como sede de la primera edición de este congreso. Será una oportunidad valiosa para enfocar un evento inclusivo y participativo que garantice la representación y la voz de estos jóvenes. Espero que se sientan a gusto en Zaragoza, una ciudad hospitalaria y con muy buena gastronomía, que cuenta con buenas instalaciones que ellos podrán disfrutar gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.